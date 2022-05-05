13:40 05.05.2022 (обновлено: 14:23 05.05.2022)
Кадыров заявил об отправке новой группы чеченских добровольцев на Украину
Кадыров показал, как очередная группа чеченских добровольцев отправляется на Украину
ГРОЗНЫЙ, 5 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как очередная группа добровольцев отправляется на Украину для участия в спецоперации.
Голос за кадром на видео рассказывает, что поддержка добровольцев организована на всех этапах, в том числе полностью оплачивается проезд до Чечни, в день отправки бойцам перечисляется либо отдается на руки 300 тысяч рублей, кроме того, ежедневно им на счет перечисляется по $53. На видео также размещены контактные номера для тех, кто хочет пополнить ряды добровольцев.
"На борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли, но стоит только заикнуться, их будет уже миллионы. Об этом я и утверждал всегда", - написал Кадыров.
Как сообщил глава региона, в аэропорту группу добровольцев проводили председатель регионального парламента Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по Чечне Руслан Алханов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.
"Они сами сотни раз участвовали в ожесточенных схватках с более серьезным врагом, и поэтому им было что сказать добровольцам. Уверен, что этот инструктаж бойцам будет очень полезен на практике", - написал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.