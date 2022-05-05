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Кадыров заявил об отправке новой группы чеченских добровольцев на Украину - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/chechnya-1786991463.html
Кадыров заявил об отправке новой группы чеченских добровольцев на Украину
Кадыров заявил об отправке новой группы чеченских добровольцев на Украину - РИА Новости, 05.05.2022
Кадыров заявил об отправке новой группы чеченских добровольцев на Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как очередная группа добровольцев отправляется на Украину для участия в спецоперации. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:40
2022-05-05T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 5 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как очередная группа добровольцев отправляется на Украину для участия в спецоперации.Голос за кадром на видео рассказывает, что поддержка добровольцев организована на всех этапах, в том числе полностью оплачивается проезд до Чечни, в день отправки бойцам перечисляется либо отдается на руки 300 тысяч рублей, кроме того, ежедневно им на счет перечисляется по $53. На видео также размещены контактные номера для тех, кто хочет пополнить ряды добровольцев."На борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли, но стоит только заикнуться, их будет уже миллионы. Об этом я и утверждал всегда", - написал Кадыров.Как сообщил глава региона, в аэропорту группу добровольцев проводили председатель регионального парламента Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по Чечне Руслан Алханов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров."Они сами сотни раз участвовали в ожесточенных схватках с более серьезным врагом, и поэтому им было что сказать добровольцам. Уверен, что этот инструктаж бойцам будет очень полезен на практике", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/chechnya-1786952614.html
https://ria.ru/20220503/kadyrov-1786700429.html
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353
60
Новый отряд добровольцев из Чечни отправляется на Украину
Новый отряд добровольцев отправился из Чечни на Украину. Как следует из видео, размещенного Кадыровым, добровольцев поддерживают "на всех этапах" - в том числе, полностью оплачивают проезд до Чечни, в день отправки перечисляют 300 тысяч рублей, а далее ежедневно по $53.
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общество, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
13:40 05.05.2022 (обновлено: 14:23 05.05.2022)
 
Кадыров заявил об отправке новой группы чеченских добровольцев на Украину

Кадыров показал, как очередная группа чеченских добровольцев отправляется на Украину

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 5 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как очередная группа добровольцев отправляется на Украину для участия в спецоперации.
Голос за кадром на видео рассказывает, что поддержка добровольцев организована на всех этапах, в том числе полностью оплачивается проезд до Чечни, в день отправки бойцам перечисляется либо отдается на руки 300 тысяч рублей, кроме того, ежедневно им на счет перечисляется по $53. На видео также размещены контактные номера для тех, кто хочет пополнить ряды добровольцев.
Вид на Грозный - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 11:58
В Грозном прокомментировали слухи о запрете СМИ цитировать Кадырова
"На борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли, но стоит только заикнуться, их будет уже миллионы. Об этом я и утверждал всегда", - написал Кадыров.
Как сообщил глава региона, в аэропорту группу добровольцев проводили председатель регионального парламента Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по Чечне Руслан Алханов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.
"Они сами сотни раз участвовали в ожесточенных схватках с более серьезным врагом, и поэтому им было что сказать добровольцам. Уверен, что этот инструктаж бойцам будет очень полезен на практике", - написал Кадыров.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 23:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Воронка от снаряда на одной из улиц в городе Рубежное Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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