https://ria.ru/20220505/chechnya-1786991463.html

Кадыров заявил об отправке новой группы чеченских добровольцев на Украину

Кадыров заявил об отправке новой группы чеченских добровольцев на Украину - РИА Новости, 05.05.2022

Кадыров заявил об отправке новой группы чеченских добровольцев на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как очередная группа добровольцев отправляется на Украину для участия в спецоперации. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T13:40

2022-05-05T13:40

2022-05-05T14:23

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

украина

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 5 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как очередная группа добровольцев отправляется на Украину для участия в спецоперации.Голос за кадром на видео рассказывает, что поддержка добровольцев организована на всех этапах, в том числе полностью оплачивается проезд до Чечни, в день отправки бойцам перечисляется либо отдается на руки 300 тысяч рублей, кроме того, ежедневно им на счет перечисляется по $53. На видео также размещены контактные номера для тех, кто хочет пополнить ряды добровольцев."На борьбу с нацистами выдвигаются тысячи воинов доброй воли, но стоит только заикнуться, их будет уже миллионы. Об этом я и утверждал всегда", - написал Кадыров.Как сообщил глава региона, в аэропорту группу добровольцев проводили председатель регионального парламента Магомед Даудов, вице-премьер Абузайд Висмурадов, министр внутренних дел по Чечне Руслан Алханов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров."Они сами сотни раз участвовали в ожесточенных схватках с более серьезным врагом, и поэтому им было что сказать добровольцам. Уверен, что этот инструктаж бойцам будет очень полезен на практике", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/chechnya-1786952614.html

https://ria.ru/20220503/kadyrov-1786700429.html

https://ria.ru/20220428/rubezhnoe-1785908968.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новый отряд добровольцев из Чечни отправляется на Украину Новый отряд добровольцев отправился из Чечни на Украину. Как следует из видео, размещенного Кадыровым, добровольцев поддерживают "на всех этапах" - в том числе, полностью оплачивают проезд до Чечни, в день отправки перечисляют 300 тысяч рублей, а далее ежедневно по $53. 2022-05-05T13:40 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр