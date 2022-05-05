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Британцев заставили есть меньше мяса ради "спасения Украины" - РИА Новости, 05.05.2022
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Британцев заставили есть меньше мяса ради "спасения Украины"
Британцев заставили есть меньше мяса ради "спасения Украины" - РИА Новости, 05.05.2022
Британцев заставили есть меньше мяса ради "спасения Украины"
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали британское правительство за чрезмерные поставки оружия Украине и недостаточную поддержку собственного населения в... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T21:14
2022-05-05T21:14
украина
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали британское правительство за чрезмерные поставки оружия Украине и недостаточную поддержку собственного населения в условиях высокой инфляции.В статье издания приводилась статистика о сокращении потребления мяса и алкоголя в Британии в прошлом месяце по сравнению с данными 2021 года. Журналисты отметили, что рост счетов за энергию, бензин и продукты питания вынуждает граждан Соединенного Королевства быть более избирательными в собственных тратах, чаще отказывая в покупке спиртного и мясных продуктов."Джонсон должен перестать финансировать вооруженный конфликт, который нам не по карману. Хватит водить нас за нос!"— написал пользователь."Наше правительство некомпетентно. Половина страны с трудом догоняет инфляцию, в это время Джонсон спускает наши деньги на Украину. Лучше бы потратил их здесь, в нашей стране", — добавили в ответ."Жители стали покупать меньше еды, а платить все равно больше", — посетовал британец.Во вторник МИД Соединенного Королевства сообщил, что Киеву передадут в безвозмездное пользование 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц. Ранее британские СМИ со ссылкой на источники рассказали, что Лондон поставит Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155 миллиметров и десятки тысяч снарядов к ним.Цены на продукты питания в Британии выросли на 3,5 процента в годовом исчислении по сравнению с 3,3 процента в марте, а Банк Англии предупредил, что инфляция, которая достигла семь процентов в марте, может превысить более восемь процентов в этом году.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
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украина, в мире, великобритания, борис джонсон
21:14 05.05.2022
 
Британцев заставили есть меньше мяса ради "спасения Украины"

Читатели Daily Mail связали резкий рост цен с поставками Лондоном оружия Киеву

© AP Photo / Alberto PezzaliУчастники протеста против роста уровня цен в Лондоне, Великобритания
Участники протеста против роста уровня цен в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Участники протеста против роста уровня цен в Лондоне, Великобритания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали британское правительство за чрезмерные поставки оружия Украине и недостаточную поддержку собственного населения в условиях высокой инфляции.
В статье издания приводилась статистика о сокращении потребления мяса и алкоголя в Британии в прошлом месяце по сравнению с данными 2021 года. Журналисты отметили, что рост счетов за энергию, бензин и продукты питания вынуждает граждан Соединенного Королевства быть более избирательными в собственных тратах, чаще отказывая в покупке спиртного и мясных продуктов.
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Зато вооружаем Киев. Британцев разозлил совет министра покупать дешевую еду
"Джонсон должен перестать финансировать вооруженный конфликт, который нам не по карману. Хватит водить нас за нос!"— написал пользователь.
"Наше правительство некомпетентно. Половина страны с трудом догоняет инфляцию, в это время Джонсон спускает наши деньги на Украину. Лучше бы потратил их здесь, в нашей стране", — добавили в ответ.
"Жители стали покупать меньше еды, а платить все равно больше", — посетовал британец.
"Правительство заботится о здоровье нации, устанавливая нижнюю ценовую границу на мясо, выпивку и другие предметы роскоши, такие как еда, бензин, отопление", — сыронизировал читатель.
Во вторник МИД Соединенного Королевства сообщил, что Киеву передадут в безвозмездное пользование 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц. Ранее британские СМИ со ссылкой на источники рассказали, что Лондон поставит Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155 миллиметров и десятки тысяч снарядов к ним.
Цены на продукты питания в Британии выросли на 3,5 процента в годовом исчислении по сравнению с 3,3 процента в марте, а Банк Англии предупредил, что инфляция, которая достигла семь процентов в марте, может превысить более восемь процентов в этом году.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
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