https://ria.ru/20220505/britaniya-1787090624.html

Британцев заставили есть меньше мяса ради "спасения Украины"

Британцев заставили есть меньше мяса ради "спасения Украины" - РИА Новости, 05.05.2022

Британцев заставили есть меньше мяса ради "спасения Украины"

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали британское правительство за чрезмерные поставки оружия Украине и недостаточную поддержку собственного населения в... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T21:14

2022-05-05T21:14

2022-05-05T21:14

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали британское правительство за чрезмерные поставки оружия Украине и недостаточную поддержку собственного населения в условиях высокой инфляции.В статье издания приводилась статистика о сокращении потребления мяса и алкоголя в Британии в прошлом месяце по сравнению с данными 2021 года. Журналисты отметили, что рост счетов за энергию, бензин и продукты питания вынуждает граждан Соединенного Королевства быть более избирательными в собственных тратах, чаще отказывая в покупке спиртного и мясных продуктов."Джонсон должен перестать финансировать вооруженный конфликт, который нам не по карману. Хватит водить нас за нос!"— написал пользователь."Наше правительство некомпетентно. Половина страны с трудом догоняет инфляцию, в это время Джонсон спускает наши деньги на Украину. Лучше бы потратил их здесь, в нашей стране", — добавили в ответ."Жители стали покупать меньше еды, а платить все равно больше", — посетовал британец.Во вторник МИД Соединенного Королевства сообщил, что Киеву передадут в безвозмездное пользование 13 бронетранспортеров для эвакуации гражданских лиц. Ранее британские СМИ со ссылкой на источники рассказали, что Лондон поставит Украине 20 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90 калибра 155 миллиметров и десятки тысяч снарядов к ним.Цены на продукты питания в Британии выросли на 3,5 процента в годовом исчислении по сравнению с 3,3 процента в марте, а Банк Англии предупредил, что инфляция, которая достигла семь процентов в марте, может превысить более восемь процентов в этом году.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220504/britaniya-1786867083.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, в мире, великобритания, борис джонсон