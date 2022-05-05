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В Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой - РИА Новости, 05.05.2022
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В Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой
В Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой - РИА Новости, 05.05.2022
В Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике перехватили беспилотник со взрывчаткой, заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в эфире... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:52
2022-05-05T10:54
в мире
россия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике перехватили беспилотник со взрывчаткой, заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что специалисты отследили перемещения дрона и пришли к выводу, что его запустили с территории Украины, в шести километрах от границы Приднестровья.Двадцать шестого апреля на территории радиотелецентра "Маяк" прогремели два взрыва, которые повредили самые мощные антенны. За день до этого произошел теракт в Тирасполе — по зданию министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Кроме того, прогремел взрыв поблизости от воинской части в селе Парканы. В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности, Следственный комитет республики возбудил уголовные дела. По словам президента ПМР Вадима Красносельского, следы организаторов взрывов ведут на Украину.В свою очередь, вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что причиной этих инцидентов стало противостояние внутри самой ПМР.На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.
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в мире, россия
09:52 05.05.2022 (обновлено: 10:54 05.05.2022)
 
В Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой

Глава МИД ПМР: в Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой

© SputnikСотрудники правоохранительных органов Приднестровья
Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Sputnik
Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике перехватили беспилотник со взрывчаткой, заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24".
"Сохраняется красный, повышенный код террористической угрозы. Удалось нейтрализовать беспилотник, который летел со взрывчаткой в направлении радиотелецентра "Маяк". Мы минимизировали эту угрозу, но опасность террористических актов сохраняется, поэтому мы находимся в отмобилизованном состоянии", — сказал глава МИД.
Он уточнил, что специалисты отследили перемещения дрона и пришли к выводу, что его запустили с территории Украины, в шести километрах от границы Приднестровья.
Двадцать шестого апреля на территории радиотелецентра "Маяк" прогремели два взрыва, которые повредили самые мощные антенны. За день до этого произошел теракт в Тирасполе — по зданию министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Кроме того, прогремел взрыв поблизости от воинской части в селе Парканы. В Приднестровье ввели красный уровень террористической опасности, Следственный комитет республики возбудил уголовные дела. По словам президента ПМР Вадима Красносельского, следы организаторов взрывов ведут на Украину.
В свою очередь, вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что причиной этих инцидентов стало противостояние внутри самой ПМР.
На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов.
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