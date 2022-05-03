Кишинев считает, что Киев не имеет отношения к взрывам в Приднестровье
Вице-премьер Серебрян: Киев не имеет отношения к взрывам в Приднестровье
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Молдавия уверена, что Украина не имеет отношения к взрывам в Приднестровье, основной причиной этих инцидентов в Кишиневе считают противостояние внутри региона, заявил вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
"Нет оснований, что Украина была как-то вовлечена в эту ситуацию, украинцы не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Приднестровье. Россия также не брала на себя ответственность, поэтому мы и предположили, что речь идет о внутренних конфликтах", - заявил Серебрян в эфире телеканала TV8.
Вице-премьер признал, что не существует сотрудничества между правоохранительными органами Кишинева и Тирасполя. Однако он обсуждал ситуацию лично с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским и считает, что сейчас очень важно поддерживать диалог и обмениваться информацией.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.