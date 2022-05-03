https://ria.ru/20220503/kishinev-1786699299.html

Кишинев считает, что Киев не имеет отношения к взрывам в Приднестровье

Кишинев считает, что Киев не имеет отношения к взрывам в Приднестровье - РИА Новости, 03.05.2022

Кишинев считает, что Киев не имеет отношения к взрывам в Приднестровье

Молдавия уверена, что Украина не имеет отношения к взрывам в Приднестровье, основной причиной этих инцидентов в Кишиневе считают противостояние внутри региона,... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-03T22:55

2022-05-03T22:55

2022-05-03T22:55

в мире

вадим красносельский

кишинев

молдавия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Молдавия уверена, что Украина не имеет отношения к взрывам в Приднестровье, основной причиной этих инцидентов в Кишиневе считают противостояние внутри региона, заявил вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты."Нет оснований, что Украина была как-то вовлечена в эту ситуацию, украинцы не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Приднестровье. Россия также не брала на себя ответственность, поэтому мы и предположили, что речь идет о внутренних конфликтах", - заявил Серебрян в эфире телеканала TV8.Вице-премьер признал, что не существует сотрудничества между правоохранительными органами Кишинева и Тирасполя. Однако он обсуждал ситуацию лично с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским и считает, что сейчас очень важно поддерживать диалог и обмениваться информацией.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/pridnestrove-1786679362.html

https://ria.ru/20220503/bezhentsy-1786616772.html

кишинев

молдавия

украина

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в мире, вадим красносельский, кишинев, молдавия, украина, следственный комитет россии (ск рф)