Рейтинг@Mail.ru
Кишинев считает, что Киев не имеет отношения к взрывам в Приднестровье - РИА Новости, 03.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220503/kishinev-1786699299.html
Кишинев считает, что Киев не имеет отношения к взрывам в Приднестровье
Кишинев считает, что Киев не имеет отношения к взрывам в Приднестровье - РИА Новости, 03.05.2022
Кишинев считает, что Киев не имеет отношения к взрывам в Приднестровье
Молдавия уверена, что Украина не имеет отношения к взрывам в Приднестровье, основной причиной этих инцидентов в Кишиневе считают противостояние внутри региона,... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-03T22:55
2022-05-03T22:55
в мире
вадим красносельский
кишинев
молдавия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785502498_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_204ee0c0a33abc359fb8b8a2362e9a86.jpg
КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Молдавия уверена, что Украина не имеет отношения к взрывам в Приднестровье, основной причиной этих инцидентов в Кишиневе считают противостояние внутри региона, заявил вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты."Нет оснований, что Украина была как-то вовлечена в эту ситуацию, украинцы не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Приднестровье. Россия также не брала на себя ответственность, поэтому мы и предположили, что речь идет о внутренних конфликтах", - заявил Серебрян в эфире телеканала TV8.Вице-премьер признал, что не существует сотрудничества между правоохранительными органами Кишинева и Тирасполя. Однако он обсуждал ситуацию лично с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским и считает, что сейчас очень важно поддерживать диалог и обмениваться информацией.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://radiosputnik.ria.ru/20220503/pridnestrove-1786679362.html
https://ria.ru/20220503/bezhentsy-1786616772.html
кишинев
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785502498_86:0:1195:832_1920x0_80_0_0_2490c2be291c71c0a854af8f37c28ef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вадим красносельский, кишинев, молдавия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
22:55 03.05.2022
 
Кишинев считает, что Киев не имеет отношения к взрывам в Приднестровье

Вице-премьер Серебрян: Киев не имеет отношения к взрывам в Приднестровье

© Фото : пресс-центр МВД ПМРНа месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
© Фото : пресс-центр МВД ПМР
На месте взрыва в поселке Маяк в Приднестровье
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 мая - РИА Новости. Молдавия уверена, что Украина не имеет отношения к взрывам в Приднестровье, основной причиной этих инцидентов в Кишиневе считают противостояние внутри региона, заявил вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян.
В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный возле радиотелецентра Маяк в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 18:49В мире
Опубликован маршрут сбитого в Приднестровье дрона со взрывчаткой
"Нет оснований, что Украина была как-то вовлечена в эту ситуацию, украинцы не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Приднестровье. Россия также не брала на себя ответственность, поэтому мы и предположили, что речь идет о внутренних конфликтах", - заявил Серебрян в эфире телеканала TV8.
Вице-премьер признал, что не существует сотрудничества между правоохранительными органами Кишинева и Тирасполя. Однако он обсуждал ситуацию лично с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским и считает, что сейчас очень важно поддерживать диалог и обмениваться информацией.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 09:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более семи тысяч беженцев с Украины запросили убежище в Молдавии
 
В миреВадим КрасносельскийКишиневМолдавияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала