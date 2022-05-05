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В Мариуполе появился памятник бабушке, вышедшей к боевикам с флагом СССР - РИА Новости, 05.05.2022
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В Мариуполе появился памятник бабушке, вышедшей к боевикам с флагом СССР
В Мариуполе появился памятник бабушке, вышедшей к боевикам с флагом СССР - РИА Новости, 05.05.2022
В Мариуполе появился памятник бабушке, вышедшей к боевикам с флагом СССР
В Мариауполе появился памятник бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T01:11
2022-05-05T01:21
в мире
россия
мариуполь
украина
сергей кириенко
андрей турчак
денис пушилин
москва
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Мариауполе появился памятник бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем канале в Telegram."В Мариуполе на площади Ленинского комсомола теперь стоит памятник бабушке Ане. Той самой, что не побоялась укрофашистов и защитила Красное Знамя, под которым воевали ее родители", — написал Турчак и приложил фото памятника.Он также опубликовал видео выступления с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко. Вместе они посетили город на юге ДНР."Символ борьбы с фашизмом — Знамя Победы, и теперь добавился еще один символ — бабушка Аня. К сожалению, не знаем ее полного имени и отчества, но мы обязательно узнаем, и я уверен, будет возможность сказать ей спасибо и низко ей в ноги поклониться, потому что она стала живым символом такой вот преемственности поколений", — подчеркнул Кириенко.По его словам, она стала бабушкой и для всего Донбасса, и для всей России."И теперь, когда решением президента России Владимир Владимировича Путина Россия помогает завершить эту восьмилетнюю войну и поставить точку в борьбе с нацизмом и фашизмом уже здесь, на донбасской земле, мне кажется, что открытие этого памятника бабушке Ане здесь, чтобы памятник ее стоял по праву рядом с героями Советского Союза-мариупольцами, — это и есть та самая связь поколений, которой сильна наша страна", — заключил Кириенко.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости взяли знамя у женщины и стали его топтать, затем предложили ей взять продукты. Женщина отказалась, сказав, что за этот символ воевали ее родители.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/graffiti-1786814290.html
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в мире, россия, мариуполь, украина, сергей кириенко, андрей турчак, денис пушилин, москва
01:11 05.05.2022 (обновлено: 01:21 05.05.2022)
 
В Мариуполе появился памятник бабушке, вышедшей к боевикам с флагом СССР

В Мариуполе появился памятник бабушке, вышедшей к украинским военным с флагом СССР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий народной милиции ДНР в районе металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий народной милиции ДНР в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Мариауполе появился памятник бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем канале в Telegram.
"В Мариуполе на площади Ленинского комсомола теперь стоит памятник бабушке Ане. Той самой, что не побоялась укрофашистов и защитила Красное Знамя, под которым воевали ее родители", — написал Турчак и приложил фото памятника.
Он также опубликовал видео выступления с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко. Вместе они посетили город на юге ДНР.
"Символ борьбы с фашизмом — Знамя Победы, и теперь добавился еще один символ — бабушка Аня. К сожалению, не знаем ее полного имени и отчества, но мы обязательно узнаем, и я уверен, будет возможность сказать ей спасибо и низко ей в ноги поклониться, потому что она стала живым символом такой вот преемственности поколений", — подчеркнул Кириенко.
По его словам, она стала бабушкой и для всего Донбасса, и для всей России.
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"И теперь, когда решением президента России Владимир Владимировича Путина Россия помогает завершить эту восьмилетнюю войну и поставить точку в борьбе с нацизмом и фашизмом уже здесь, на донбасской земле, мне кажется, что открытие этого памятника бабушке Ане здесь, чтобы памятник ее стоял по праву рядом с героями Советского Союза-мариупольцами, — это и есть та самая связь поколений, которой сильна наша страна", — заключил Кириенко.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости взяли знамя у женщины и стали его топтать, затем предложили ей взять продукты. Женщина отказалась, сказав, что за этот символ воевали ее родители.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреРоссияМариупольУкраинаСергей КириенкоАндрей ТурчакДенис ПушилинМосква
 
 
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