https://ria.ru/20220505/azovstal-1786916035.html

Освобожденные из "Азовстали" сообщили, что у боевиков заканчивается еда

Освобожденные из "Азовстали" сообщили, что у боевиков заканчивается еда - РИА Новости, 05.05.2022

Освобожденные из "Азовстали" сообщили, что у боевиков заканчивается еда

Боевики на мариупольском заводе "Азовсталь" плохо кормят удерживаемых там местных жителей, сделанных нацистами заранее припасов не хватает ни на них, ни на... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:24

2022-05-05T09:24

2022-05-05T09:24

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

игорь конашенков

сергей шойгу

дмитрий песков

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МАРИУПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Боевики на мариупольском заводе "Азовсталь" плохо кормят удерживаемых там местных жителей, сделанных нацистами заранее припасов не хватает ни на них, ни на мирных граждан, рассказали РИА Новости те, кто смог вырваться на свободу.По словам освобожденных людей, с которым пообщался корреспондент агентства, в подземных помещениях "Азовстали", все было заранее заготовлено для долгого пребывания боевиков "Азова" (против представителей этого нацполка в России возбуждено уголовное дело) в осаде - завезено много сухих пайков, консервов, воды и боеприпасов."Просто они не рассчитывали, что там вместе с ними окажется так много, сотни, гражданских, которых им всё-таки пришлось кормить. Поэтому продукты у них заканчиваются… Уже неделю очень мало нам давали, один раз в сутки", - сообщила один из женщин, которая смогла выбраться на свободу."А за день до нашего выхода один военный у них сказал, что они поменяют нас на еду. "Килограмм на килограмм", как он сказал. Наверное, они оставшихся будут держать с собой до самого конца", - добавила собеседница агентства.Ранее представитель штаба операции по освобождению "Азовстали" подтвердил РИА Новости, что нацисты в ходе контактов с ними предложили обменять находящихся в подземных помещениях мирных граждан на продукты и медикаменты.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что остатки украинской военной группировки, которые находятся на территории "Азовстали", надежно блокированы по всему периметру завода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же отмечал, что штурма "Азовстали" нет - обострения происходят из-за того, что противник выходит на огневые позиции, но эти попытки подавляются.Вечером в тот же день межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил об открытии очередных гумкоридоров для эвакуации гражданских с "Азовстали" - 5, 6 и 7 мая с 8.00 до 18.00. В гумштабе уточнили, что в указанный период ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы".При этом ранее представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/azovstal-1786906235.html

https://ria.ru/20220505/azovstal-1786912383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, игорь конашенков, сергей шойгу, дмитрий песков