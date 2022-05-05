Рейтинг@Mail.ru
Штаб: покинувшие "Азовсталь" мирные граждане не знали о гумкоридорах - РИА Новости, 05.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786909584.html
Штаб: покинувшие "Азовсталь" мирные граждане не знали о гумкоридорах
Штаб: покинувшие "Азовсталь" мирные граждане не знали о гумкоридорах - РИА Новости, 05.05.2022
Штаб: покинувшие "Азовсталь" мирные граждане не знали о гумкоридорах
Покинувшие мариупольский завод "Азовсталь" мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T08:21
2022-05-05T08:21
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
сергей шойгу
игорь конашенков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786661760_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1819bcf1478e6d08d3a8ab92bf3dde1b.jpg
МАРИУПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Покинувшие мариупольский завод "Азовсталь" мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, боевики скрывали эту информацию, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению "Азовстали"."Освобожденные 30 апреля и 1 мая с территории предприятия мирные граждане сообщили, что на протяжении всего времени пребывания в катакомбах ничего не слышали о ежедневном открытии для их безопасного выхода специальных гуманитарных коридоров", - сказал собеседник агентства."Боевики "Азова" (против них в России возбуждено уголовное дело - ред.) никакой информации о происходящем в Мариуполе им не доводили", - отметил он.По словам представителя штаба, вызволенные с "Азовстали" граждане также сообщили, что до последнего момента ничего не знали о готовившейся эвакуации.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что остатки украинской военной группировки, которые находятся на территории "Азовстали", надежно блокированы по всему периметру завода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же отмечал, что штурма "Азовстали" нет - обострения происходят из-за того, что противник выходит на огневые позиции, но эти попытки подавляются.Вечером в тот же день межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил об открытии очередных гумкоридоров для эвакуации гражданских с "Азовстали" - 5, 6 и 7 мая с 8.00 до 18.00. В гумштабе уточнили, что в указанный период ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы".При этом ранее представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786902863.html
https://ria.ru/20220504/azov-1786876646.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786661760_393:39:3071:2048_1920x0_80_0_0_22b353f0b899270b3faf1064f360eeaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, сергей шойгу, игорь конашенков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
08:21 05.05.2022
 
Штаб: покинувшие "Азовсталь" мирные граждане не знали о гумкоридорах

Штаб по эвакуации: покинувшие "Азовсталь" мирные граждане не знали о гумкоридорах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Покинувшие мариупольский завод "Азовсталь" мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, боевики скрывали эту информацию, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению "Азовстали".
"Освобожденные 30 апреля и 1 мая с территории предприятия мирные граждане сообщили, что на протяжении всего времени пребывания в катакомбах ничего не слышали о ежедневном открытии для их безопасного выхода специальных гуманитарных коридоров", - сказал собеседник агентства.
Обстрел металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
Вчера, 05:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Под "Азовсталью" могут удерживать более 200 мирных граждан
"Боевики "Азова" (против них в России возбуждено уголовное дело - ред.) никакой информации о происходящем в Мариуполе им не доводили", - отметил он.
По словам представителя штаба, вызволенные с "Азовстали" граждане также сообщили, что до последнего момента ничего не знали о готовившейся эвакуации.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что остатки украинской военной группировки, которые находятся на территории "Азовстали", надежно блокированы по всему периметру завода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же отмечал, что штурма "Азовстали" нет - обострения происходят из-за того, что противник выходит на огневые позиции, но эти попытки подавляются.
Военнослужащий народной милиции ДНР в районе металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 20:08
Иностранные наемники могут оставаться на "Азовстали", сообщил Гаврилов
Вечером в тот же день межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил об открытии очередных гумкоридоров для эвакуации гражданских с "Азовстали" - 5, 6 и 7 мая с 8.00 до 18.00. В гумштабе уточнили, что в указанный период ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы".
При этом ранее представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.
 
В миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуИгорь КонашенковВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала