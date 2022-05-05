https://ria.ru/20220505/azovstal-1786909584.html

Штаб: покинувшие "Азовсталь" мирные граждане не знали о гумкоридорах

Штаб: покинувшие "Азовсталь" мирные граждане не знали о гумкоридорах - РИА Новости, 05.05.2022

Штаб: покинувшие "Азовсталь" мирные граждане не знали о гумкоридорах

Покинувшие мариупольский завод "Азовсталь" мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:21

2022-05-05T08:21

2022-05-05T08:21

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

сергей шойгу

игорь конашенков

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Покинувшие мариупольский завод "Азовсталь" мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, боевики скрывали эту информацию, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению "Азовстали"."Освобожденные 30 апреля и 1 мая с территории предприятия мирные граждане сообщили, что на протяжении всего времени пребывания в катакомбах ничего не слышали о ежедневном открытии для их безопасного выхода специальных гуманитарных коридоров", - сказал собеседник агентства."Боевики "Азова" (против них в России возбуждено уголовное дело - ред.) никакой информации о происходящем в Мариуполе им не доводили", - отметил он.По словам представителя штаба, вызволенные с "Азовстали" граждане также сообщили, что до последнего момента ничего не знали о готовившейся эвакуации.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что остатки украинской военной группировки, которые находятся на территории "Азовстали", надежно блокированы по всему периметру завода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же отмечал, что штурма "Азовстали" нет - обострения происходят из-за того, что противник выходит на огневые позиции, но эти попытки подавляются.Вечером в тот же день межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил об открытии очередных гумкоридоров для эвакуации гражданских с "Азовстали" - 5, 6 и 7 мая с 8.00 до 18.00. В гумштабе уточнили, что в указанный период ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы".При этом ранее представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.

https://ria.ru/20220505/azovstal-1786902863.html

https://ria.ru/20220504/azov-1786876646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, сергей шойгу, игорь конашенков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины