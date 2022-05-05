https://ria.ru/20220505/azov-1787107082.html

В Госдуме назвали предложение по обмену из "Азовстали" терроризмом

В Госдуме назвали предложение по обмену из "Азовстали" терроризмом - РИА Новости, 05.05.2022

В Госдуме назвали предложение по обмену из "Азовстали" терроризмом

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал "терроризмом в чистом виде" предложение закрепившихся на заводе "Азовсталь" боевиков обменять... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T23:10

2022-05-05T23:10

2022-05-05T23:10

здоровье - общество

игорь конашенков

сергей шойгу

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал "терроризмом в чистом виде" предложение закрепившихся на заводе "Азовсталь" боевиков обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства и призвал не делать этого.Ранее представитель штаба операции по освобождению предприятия сообщил РИА Новости, что украинские боевики, засевшие на "Азовстали", предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства. Отмечалось, что условия сделки подразумевают 15 заложников на одну тонну продуктов, а также лекарства."Неужели мировой общественности еще нужны какие-либо аргументы, чтобы прекратить поставлять нацистам оружие. Это терроризм в чистом виде. Официально весь мир борется с этим явлением долгие годы, а фактически Запад сегодня спонсирует преступления, ставящие под угрозу жизнь и здоровье граждан", - сообщил Бурлаков.По его словам, спонсоры "нацистского режима" продолжают "трубить в своих СМИ, что, поставляя оружие, они спасают мирное население Украины"."Согласиться на их предложение – значит продлить мучение мирных жителей. Нацистам нет веры. Если передать им еду, шантаж будет продолжаться бесконечно", - добавил он.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что остатки украинской военной группировки на территории "Азовстали" надежно блокированы по всему периметру.Вечером того же дня межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил об открытии очередных гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" - 5, 6 и 7 мая с 8.00 до 18.00. В штабе уточнили, что в указанный период союзные силы РФ и ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/boeviki-1786982383.html

https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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здоровье - общество, игорь конашенков, сергей шойгу, россия, мариуполь, донецкая народная республика