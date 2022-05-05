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Лавров заявил об укреплении ВТС со странами Центральной Азии

Лавров заявил об укреплении ВТС со странами Центральной Азии - РИА Новости, 05.05.2022

Лавров заявил об укреплении ВТС со странами Центральной Азии

Москва укрепляет сотрудничество в области безопасности со странами Центральной Азии, развивается и военно-техническое сотрудничество, заявил министр иностранных РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:46

2022-05-05T09:46

2022-05-05T09:50

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва укрепляет сотрудничество в области безопасности со странами Центральной Азии, развивается и военно-техническое сотрудничество, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Укрепляется сотрудничество в области безопасности. На регулярной основе проводятся консультации по вопросам противодействия международному терроризму, осуществляются соответствующие двусторонние проекты, оказывается содействие в подготовке профессиональных кадров. Активно развивается военное и военно-техническое сотрудничество", - сказал министр в статье по случаю 30-летия установления дипотношений с государствами Центральной Азии, опубликованной в "Российской газете".По его словам, реализуются среднесрочные и долгосрочные программы по оказанию военно-технической помощи, направленной на модернизацию вооруженных сил Киргизии и Таджикистана."Особо отмечу совместную работу по линии антитеррористических и антинаркотических структур СНГ, ОДКБ и ШОС. Эффективные действия миротворческих сил ОДКБ в январе 2022 г. по оказанию содействия Казахстану в стабилизации внутриполитической обстановки после поддержанных извне массовых беспорядков стали наглядным свидетельством зрелости и высокой надежности этой Организации. Во многом это позволило купировать угрозы и для безопасности всего центральноазиатского региона", - заявил Лавров.Он также подчеркнул, что в отличие от некоторых стран Запада Россия не рассматривает регион Центральной Азии как арену для геополитического противоборства – в духе колониальной концепции "большой игры". Министр добавил, что Москва видит большой потенциал дальнейшего развития взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, научно-технической сферах, реализации транзитных возможностей.

https://ria.ru/20220331/infrastruktura-1780993364.html

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центральная азия, москва, россия, одкб, снг, шос, в мире