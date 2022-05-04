https://ria.ru/20220504/yuurgu-1786221518.html

Чудо-оружие древних ариев: археологи восстановили лук времен Аркаима

Чудо-оружие древних ариев: археологи восстановили лук времен Аркаима - РИА Новости, 04.05.2022

Чудо-оружие древних ариев: археологи восстановили лук времен Аркаима

Уникальный составной лук эпохи бронзы высотой почти два метра реконструировали из аутентичных материалов специалисты ЮУрГУ в составе международного коллектива... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:00

2022-05-04T09:00

2022-05-04T12:46

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

что не найдешь в учебнике

южно-уральский государственный университет

челябинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786717154_0:92:1500:936_1920x0_80_0_0_e9d6c6bc4df54de371992751ffb16810.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Уникальный составной лук эпохи бронзы высотой почти два метра реконструировали из аутентичных материалов специалисты ЮУрГУ в составе международного коллектива. Как рассказал РИА Новости один из участников эксперимента археолог Иван Семьян, такое оружие обладало в свое время максимальной точностью, дистанцией выстрела и убойной силой. Реконструкция предметов по археологическим данным — одно из важнейших направлений современной исторической науки, отметили специалисты. Воссоздавая по косвенным данным артефакты прошлого, ученые способны лучше понять технологии и быт предков.Исследователи Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) восстановили лук четырехтысячелетней давности в ходе уникального эксперимента. Основой реконструкции стали роговые детали, обнаруженные в трех погребальных комплексах синташтинской культуры, которую отождествляют с древними индоиранскими племенами. Она была распространена на Южном Урале на рубеже III и II тысячелетий до нашей эры, к ней относится знаменитый Аркаим.Проникающая способность луков этого типа была столь высока, что позволяла пробивать даже доспехи из костных и роговых пластин, рассказали ученые. Такой лук, скорее всего, был элитным оружием воина-колесничего, но мог использоваться и для аристократической охоты на крупных животных. Асимметричная форма лука, компенсированная балансом роговых деталей, могла сообщать нижнему плечу оружия особую боевую эргономику, позволявшую вести стрельбу из кузова боевой повозки, считают специалисты.По словам археологов, подобные составные луки – наиболее мощное и точное дистанционное оружие древности. Реконструкция технологии позволяет утверждать, что его изготовление было непростым и требовало специализации труда. Скорее всего, деревянные и роговые детали лука создавались разными мастерами.Найденные оригинальные элементы лука демонстрируют высокое качество шлифовки и полировки. Роговые детали имеют сложную форму и требуют многих часов сверления, пиления, резания и шлифовки бронзовыми инструментами, объяснили ученые. Также при создании, например, колчанного набора требовались минимум три специалиста – литейщик, мастер по расщеплению кремня и кострез."Для нас крайне важно было строго придерживаться трех принципов: использовать аутентичные материалы, аутентичные технологии и не превышать уровень технической мысли древних мастеров. Поэтому использовались только четыре материала – дерево, рог, костный клей и сухожилия. Всего мы испытали четыре версии конструкции: две наших коллег-предшественников, две наши собственные", — рассказал Семьян.Результаты экспериментальных стрельб показали высокие качества лука, созданного именно специалистами ЮУрГУ, отметили ученые. Во время испытаний он показал высокую механическую мощность при стабильной повторяемости (более 300 выстрелов), а также полное отсутствие деструктивных вибраций в конструкции.Наиболее экзотической деталью, найденной при раскопках, оказалась гипотетическая "полочка для стрел", состоящая из двух планок, отметили специалисты. Команда экспертов пришла к выводу, что нижнюю планку использовали при стрельбе на дистанции менее 20 метров, а верхнюю – при работе по целям на большом расстоянии, что требовало подъема стрелы.Исследование выполнено при финансовой поддержке Челябинской области и РФФИ, в рамках научного проекта № 20-49-740015.

https://ria.ru/20220414/arkheologiya-1783081963.html

https://ria.ru/20220315/arkheologiya-1777688996.html

https://ria.ru/20220301/altgu-1775635727.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, что не найдешь в учебнике, южно-уральский государственный университет, челябинская область