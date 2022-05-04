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В Кремле ответили на вопрос о выплатах ветеранам на Донбассе

В Кремле ответили на вопрос о выплатах ветеранам на Донбассе - РИА Новости, 04.05.2022

В Кремле ответили на вопрос о выплатах ветеранам на Донбассе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:34

2022-05-04T13:34

2022-05-04T13:51

в мире

день победы

общество

великая отечественная война (1941-1945)

донбасс

дмитрий песков

украина

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, это то, что необходимо, речи о российском контроле над освобожденными территориями нет.Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и в освобожденных территориях Украины, ко Дню Победы."Дело в том, что ветераны войны на различных территориях Украины они лишены возможности получать какие-то выплаты, пособия и так далее, и тому подобное. И поэтому там, где это возможно сделать. Тем более, в преддверии Дня Победы обеспечить подобные выплаты - это то, что необходимо, и то, что является нашим долгом. Здесь речь идет не о российском контроле, речь идет о ветеранах. И о выплатах им... Это они и называются, единовременные выплаты", - ответил Песков на вопрос журналистов о причинах включения ветеранов из Донбасса и Украины в указ и возможность оставления освобожденных территорий Украины под российским контролем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/znamya-1786463589.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, день победы, общество, великая отечественная война (1941-1945), донбасс, дмитрий песков, украина, россия, владимир путин