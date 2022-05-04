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Совещание Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил - РИА Новости, 04.05.2022
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Совещание Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил
Совещание Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил - РИА Новости, 04.05.2022
Совещание Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил
Сергей Шойгу проводит телефонное совещание с руководством Вооруженных Сил. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:53
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безопасность
сергей шойгу
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Сергей Шойгу проводит телефонное совещание с руководством Вооруженных Сил.
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LIVE: Шойгу провел телефонное совещание с руководством Вооруженных Сил
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безопасность, сергей шойгу, видео
Совещание Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил
Сергей Шойгу проводит телефонное совещание с руководством Вооруженных Сил.
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12:53 04.05.2022
 

Совещание Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил

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Сергей Шойгу проводит телефонное совещание с руководством Вооруженных Сил.
 
БезопасностьСергей Шойгу
 
 
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