https://ria.ru/20220504/vs-1786772693.html
Совещание Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил
Совещание Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил - РИА Новости, 04.05.2022
Совещание Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил
Сергей Шойгу проводит телефонное совещание с руководством Вооруженных Сил. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:53
2022-05-04T12:53
2022-05-04T12:53
безопасность
сергей шойгу
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Сергей Шойгу проводит телефонное совещание с руководством Вооруженных Сил.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Шойгу провел телефонное совещание с руководством Вооруженных Сил
LIVE: Шойгу провел телефонное совещание с руководством Вооруженных Сил
2022-05-04T12:53
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, видео
Совещание Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил
Сергей Шойгу проводит телефонное совещание с руководством Вооруженных Сил.
2022-05-04T12:53
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PT1S
Совещание Сергея Шойгу с руководством Вооруженных сил
Сергей Шойгу проводит телефонное совещание с руководством Вооруженных Сил.