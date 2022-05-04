Папа Римский принял в Ватикане премьер-министра Японии
Папа Римский Франциск принял в Ватикане премьер-министра Японии Фумио Кисиду
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
ВАТИКАН, 4 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск перед традиционной всеобщей аудиенцией в ватиканском Зале Павла VI принял в среду премьер-министра Японии Фумио Кисиду.
Согласно информации службы печати Святого престола, беседа между понтификом и высоким гостем продолжалась 25 минут.
После встречи с папой Франциском Кисида провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, которого сопровождал глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер.
"В ходе сердечных бесед в Государственном секретариате было выражено удовлетворение двусторонним сотрудничеством в связи с 80-летием установления дипломатических отношений. В данном контексте был отмечен и высоко оценен вклад Католической церкви во многих сферах японского общества", - говорится в официальном сообщении ватиканской пресс-службы.
Были также обсуждены проблемы международного характера, при этом особое внимание было уделено конфликту на Украине. Стороны подчеркнули срочную необходимость диалога и мира и "выразили надежду в этих целях на мир, свободный от ядерного оружия".
Визит Кисиды стал первым за последние восемь лет посещением Ватикана главой правительства Японии. В 2014 году в государстве-городе побывал тогдашний премьер Синдзо Абэ.
В преддверии визита СМИ сообщали о том, что Кисида рассчитывает заручиться поддержкой со стороны папы Римского в деле осуществления концепции "мира без ядерного оружия". Премьер-министр Японии, чей избирательный округ находится в Хиросиме, придает этому особое значение. Святой престол настойчиво выступает за создание коллективной безопасности без ядерного оружия. В январе прошлого года, когда вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия, ратифицированный 50 государствами, папа Франциск призвал "все государства и всех людей решительно работать над созданием условий, необходимых для мира без ядерного оружия".