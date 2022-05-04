https://ria.ru/20220504/vatikan-1786801752.html

Папа Римский принял в Ватикане премьер-министра Японии

Папа Римский принял в Ватикане премьер-министра Японии - РИА Новости, 04.05.2022

Папа Римский принял в Ватикане премьер-министра Японии

Папа Римский Франциск перед традиционной всеобщей аудиенцией в ватиканском Зале Павла VI принял в среду премьер-министра Японии Фумио Кисиду. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:13

2022-05-04T14:13

2022-05-04T14:13

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

япония

фумио кисида

украина

синдзо абэ

пьетро паролин

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ВАТИКАН, 4 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск перед традиционной всеобщей аудиенцией в ватиканском Зале Павла VI принял в среду премьер-министра Японии Фумио Кисиду.Согласно информации службы печати Святого престола, беседа между понтификом и высоким гостем продолжалась 25 минут.После встречи с папой Франциском Кисида провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, которого сопровождал глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер."В ходе сердечных бесед в Государственном секретариате было выражено удовлетворение двусторонним сотрудничеством в связи с 80-летием установления дипломатических отношений. В данном контексте был отмечен и высоко оценен вклад Католической церкви во многих сферах японского общества", - говорится в официальном сообщении ватиканской пресс-службы.Были также обсуждены проблемы международного характера, при этом особое внимание было уделено конфликту на Украине. Стороны подчеркнули срочную необходимость диалога и мира и "выразили надежду в этих целях на мир, свободный от ядерного оружия".Визит Кисиды стал первым за последние восемь лет посещением Ватикана главой правительства Японии. В 2014 году в государстве-городе побывал тогдашний премьер Синдзо Абэ.В преддверии визита СМИ сообщали о том, что Кисида рассчитывает заручиться поддержкой со стороны папы Римского в деле осуществления концепции "мира без ядерного оружия". Премьер-министр Японии, чей избирательный округ находится в Хиросиме, придает этому особое значение. Святой престол настойчиво выступает за создание коллективной безопасности без ядерного оружия. В январе прошлого года, когда вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия, ратифицированный 50 государствами, папа Франциск призвал "все государства и всех людей решительно работать над созданием условий, необходимых для мира без ядерного оружия".Кисида с 29 апреля по 6 мая совершает заграничное турне по странам Азии и Европы, он уже посетил Индонезию, Вьетнам и Таиланд. В среду состоится его встреча с премьер-министром Италии Марио Драги.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/lay-nato-1786660585.html

https://ria.ru/20220504/vstrecha-1786785485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, япония, фумио кисида, украина, синдзо абэ, пьетро паролин