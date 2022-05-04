https://ria.ru/20220504/ukraina-1786852457.html

В Германии раскрыли план США на Украину

В Германии раскрыли план США на Украину - РИА Новости, 04.05.2022

В Германии раскрыли план США на Украину

Президент США Джо Байден хочет с помощью Украины ослабить Россию, чтобы она не мешала стратегическому продвижению Запада, пишет Junge Welt. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:33

2022-05-04T17:33

2022-05-04T20:31

в мире

украина

россия

сша

нато

евросоюз

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден хочет с помощью Украины ослабить Россию, чтобы она не мешала стратегическому продвижению Запада, пишет Junge Welt."США накачивают Украину деньгами и оружием, фактически превращая страну в финансовую колонию Запада", — говорится в статье.Нынешней украинской власти очень комфортно находиться в этой роли, ее представители уже снова начинают говорить о вступлении в НАТО, пишет автор."Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила испанской газете, что Киев придерживается цели членства в НАТО. В результате договоренность с Россией, которая казалась близкой, была дезавуирована украинской стороной", — отмечается в материале.А США, поставляя Украине оружие и убеждая ее продолжать сопротивляться, отстаивают свои интересы, ведь теперь их промышленность получает огромные заказы, заключил журналист.Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.Однако в начале марта на фоне заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва может "в один момент" остановить спецоперацию, если Киев выполнит поставленные условия: признание Крыма российским и суверенитета ДНР и ЛНР, а также установление внеблокового статуса Украины, президент Украины Владимир Зеленский в эфире американского телеканала ABC заявил, что "охладел" к вопросу о вступлении страны в НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220504/nato-1786750898.html

https://ria.ru/20220427/nato-1785647750.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, сша, нато, евросоюз