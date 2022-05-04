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В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона

В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона - РИА Новости, 04.05.2022

В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона

Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович заявила, что городскую набережную назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:22

2022-05-04T12:22

2022-05-04T12:22

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович заявила, что городскую набережную назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона."Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона", - говорится в сообщении Баласинович в соцсетях.В начале апреля Джонсон посетил Киев с необъявленным визитом, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским, а также прошёлся с ним по улицам города.

https://ria.ru/20220415/kiev-1783736066.html

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Кирилл Волков

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