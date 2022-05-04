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В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона
В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона - РИА Новости, 04.05.2022
В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона
Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович заявила, что городскую набережную назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:22
2022-05-04T12:22
2022-05-04T12:22
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великобритания
борис джонсон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович заявила, что городскую набережную назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона."Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона", - говорится в сообщении Баласинович в соцсетях.В начале апреля Джонсон посетил Киев с необъявленным визитом, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским, а также прошёлся с ним по улицам города.
https://ria.ru/20220415/kiev-1783736066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевская область, великобритания, борис джонсон, ситуация в днр и лнр
В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона
В городе Васильков Киевской области новую набережную назвали в честь Бориса Джонсона