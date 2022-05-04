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В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона - РИА Новости, 04.05.2022
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В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона
В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона - РИА Новости, 04.05.2022
В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона
Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович заявила, что городскую набережную назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:22
2022-05-04T12:22
в мире
украина
киевская область
великобритания
борис джонсон
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович заявила, что городскую набережную назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона."Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона", - говорится в сообщении Баласинович в соцсетях.В начале апреля Джонсон посетил Киев с необъявленным визитом, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским, а также прошёлся с ним по улицам города.
https://ria.ru/20220415/kiev-1783736066.html
украина
киевская область
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в мире, украина, киевская область, великобритания, борис джонсон, ситуация в днр и лнр
12:22 04.05.2022
 
В Киевской области переименовали набережную в честь Бориса Джонсона

В городе Васильков Киевской области новую набережную назвали в честь Бориса Джонсона

© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мэр города Васильков в Киевской области Наталья Баласинович заявила, что городскую набережную назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
"Наша новая набережная на реке Стугна, торжественно открытая в День города Василькова, теперь будет носить имя большого друга Украины, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона", - говорится в сообщении Баласинович в соцсетях.
В начале апреля Джонсон посетил Киев с необъявленным визитом, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским, а также прошёлся с ним по улицам города.
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В миреУкраинаКиевская областьВеликобританияБорис ДжонсонСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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