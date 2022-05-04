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Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине - РИА Новости, 04.05.2022
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Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине
Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине - РИА Новости, 04.05.2022
Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала масштабный пакет помощи Украине, который "поможет ей в ее будущем в ЕС". РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:14
2022-05-04T10:51
в мире
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
украина
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала масштабный пакет помощи Украине, который "поможет ей в ее будущем в ЕС"."Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне. Но мы желаем Украине успеха и в последующем периоде. Поэтому речь идет о немедленной помощи и о реконструкции… В рамках помощи мы уже много сделали, но этого недостаточно… ЕС имеет особую ответственность в вопросе реконструкции Украины… С нашей поддержкой и помощью международных финансовых институтов и мировых партнеров Украина сможет восстановить свою страну для будущих поколений. Поэтому сегодня я предлагаю вам работать над амбициозным пакетом восстановления для Украины", - сказала она.По словам главы ЕС, этот пакет поможет привлечь массивные инвестиции и провести необходимые реформы. "Это также вымостит Украине дорогу в ее будущем в ЕС", - сообщила она.
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в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, украина
10:14 04.05.2022 (обновлено: 10:51 04.05.2022)
 
Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине

Фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи Украине, который вымостит дорогу в ее будущем в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала масштабный пакет помощи Украине, который "поможет ей в ее будущем в ЕС".
"Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне. Но мы желаем Украине успеха и в последующем периоде. Поэтому речь идет о немедленной помощи и о реконструкции… В рамках помощи мы уже много сделали, но этого недостаточно… ЕС имеет особую ответственность в вопросе реконструкции Украины… С нашей поддержкой и помощью международных финансовых институтов и мировых партнеров Украина сможет восстановить свою страну для будущих поколений. Поэтому сегодня я предлагаю вам работать над амбициозным пакетом восстановления для Украины", - сказала она.
По словам главы ЕС, этот пакет поможет привлечь массивные инвестиции и провести необходимые реформы. "Это также вымостит Украине дорогу в ее будущем в ЕС", - сообщила она.
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