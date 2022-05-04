https://ria.ru/20220504/ukraina-1786728717.html

Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине

Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине - РИА Новости, 04.05.2022

Глава Еврокомиссии анонсировала масштабный пакет помощи Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала масштабный пакет помощи Украине, который "поможет ей в ее будущем в ЕС". РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:14

2022-05-04T10:14

2022-05-04T10:51

в мире

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

украина

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БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала масштабный пакет помощи Украине, который "поможет ей в ее будущем в ЕС"."Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне. Но мы желаем Украине успеха и в последующем периоде. Поэтому речь идет о немедленной помощи и о реконструкции… В рамках помощи мы уже много сделали, но этого недостаточно… ЕС имеет особую ответственность в вопросе реконструкции Украины… С нашей поддержкой и помощью международных финансовых институтов и мировых партнеров Украина сможет восстановить свою страну для будущих поколений. Поэтому сегодня я предлагаю вам работать над амбициозным пакетом восстановления для Украины", - сказала она.По словам главы ЕС, этот пакет поможет привлечь массивные инвестиции и провести необходимые реформы. "Это также вымостит Украине дорогу в ее будущем в ЕС", - сообщила она.

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, украина