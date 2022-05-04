Рейтинг@Mail.ru
Как России не превратиться в Украину - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html
Как России не превратиться в Украину
Как России не превратиться в Украину - РИА Новости, 04.05.2022
Как России не превратиться в Украину
Это, видимо, было неизбежно в какой-то момент: чрезмерное увлечение разговорами на тему "какие звезды уехали" и "что они там заявляют" дошло до предельной... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T08:00
2022-05-04T08:12
авторы
колумнисты - авторы
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786688835_0:74:3237:1895_1920x0_80_0_0_a8a25eb09da488af97a505c101085b08.jpg
Это, видимо, было неизбежно в какой-то момент: чрезмерное увлечение разговорами на тему "какие звезды уехали" и "что они там заявляют" дошло до предельной точки. За ней — открытие массы полезного на тему того, что такое патриотизм, а также как надо и как не надо бороться за свои ценности.Переломным моментом, видимо, стала мутная история о том, как и почему отменился концерт группы "Би-2" в Омске, с репликой по этому поводу Марии Захаровой. Суть дела, видимо, не в том, кто какой задник установил на сцене и кто его снял и почему, а в социальной опасности навязывания правильной внешней, ритуальной формы патриотизма. И особой опасности нагнетания истерики вместо спокойной уверенности в своей правоте.Начнем вот с чего: почему мы с вами вообще должны с замиранием следить за тем, что думают об украинских событиях "звезды" эстрады или театра? Вот интересно, кто-то интересовался в Вене, что думает Вольфганг Амадей Моцарт о необходимости военной операции против якобинского режима в Париже, который казнил бывшую австрийскую принцессу и французскую королеву Марию-Антуанетту? (На самом деле Моцарт не дожил два года до этого события). Моцарт вообще-то много чего высказывал, особенно во время ритуальных походов по кабакам, но значение имели его мнения о музыке — вот они в истории и остались.Актеры, музыканты и прочие вообще не должны быть лидерами мнений по вопросам, в которых не разбираются. Пусть едут куда хотят и вообще сами решают свою судьбу, а мы примем свои личные решения, слушать их или нет, платить за их концерты или не стоит. Сегодня мы все знаем, как настроено около 80 процентов российского общества — наконец-то мы вернули себе в этом обществе спокойную нормальность. И зачем тогда волноваться насчет остальных?Красная черта, видимо, пролегает там, где бойкот противных нам людей начинает приобретать формы административного, да пусть и общественного, идиотизма с бесконечным выяснением, кто, куда и когда уезжал и конкретно какие слова сказал или, особенно, не сказал. И тут у нас есть масса своих и чужих грабель, на которые кто только ни наступал.Вопрос "С кем вы, мастера культуры?" можно задавать в порядке полемики, и не раз, и не два. Опасность же в том, что можно превратить его в идеолого-административную систему, на которую работают сотни тысяч людей, причем не обязательно по убеждениям, а за зарплату и по каким-то всем надоевшим инструкциям. Система эта, с ее кондовостью и бессмысленностью, не обязательно была первым, но уж точно не последним фактором развала советского общества с последующим уничтожением государства. В чем там была ключевая ошибка? Возможно, в том, что из культуры — дикого леса, сложной экосреды, где чего только ни растет, — не надо делать унылую плантацию одинаковых растений: просто не получится. А получилось, что миллионы людей, называемые интеллигенцией, оказались в тихой или громкой оппозиции то ли к режиму, то ли к прочим людям.Уже в наши дни оказалось, что еще хуже, когда такую систему выстраивают не в административно-обязательном порядке, а в виде якобы перманентной общественной, но от этого не менее обязательной инициативы. И это было не в СССР. Нам очень комфортно со стороны наблюдать, как за короткий срок гуманитарная сфера фактически во всех странах Запада превратилась в камеру моральных пыток для всех, кто в очередную кампанию не вписывается. Причем избиению и "отмене" подвергаются не только те, кто что-то не то сказал, но и те, кто их осудил недостаточно суровыми словами. И что, мы хотим докатиться до такого позора, да еще и с нашим горьким советским опытом, который они сейчас почему-то решили повторить?Посмотрите, что произошло, когда несчастные западники попытались эту свою "культуру отмены и бойкота" экспортировать в наше в целом здоровое общество. Это насчет демонстративного ухода с нашего рынка компаний с известными именами. Громадная часть нашего общества посмотрела на этих людей приблизительно как солдат на вошь, с мыслью: это вы к нам — к нам! — тащите свои кампании моральных истерик? В итоге сейчас многие возвращаются с хвостом между ног.Но есть концентрированный случай той же "культуры отмены" и "отмены культуры", такой случай, когда дошло до гражданской войны и массовых убийств. Случай этот называется Украиной. И не зря западники считают ее своим факелом и маяком — все они правильно понимают.Там ведь все начиналось именно с культуры. Своей, настоящей, правильной, не москальской. С единственно правильного понимания заново изобретенной истории и сформулированных кем-то идей насчет своей уникальной культуры. С составления списка своих и чужих. А дальше кто-то перешел ту самую красную черту, когда идейная дискуссия стала приобретать формы сначала административного террора, потом террора как такового. У вас другая культура и другой язык — вот вам чемодан и вокзал. Вы не уезжаете — тогда мы идем к вам. А в итоге эти люди потеряли страну. Думаю, не надо доказывать, что, как бы ни завершился нынешний военный сюжет с Украиной, часть ее прежней территории и населения в такую беснующуюся Украину не вернется уже никогда?Кстати, тут надо напомнить, что речь сегодня идет о денацификации этой страны и ее общества. И определение точное, с учетом знания истории Германии. А начиналось это, еще раз скажем, с культуры и насильственного насаждения таковой. Учиться у украинцев точно не надо.Здесь очень уместно попробовать ясно проговорить суть нынешнего глобального конфликта. Думаю, он идет между теми, кто отработал до идеала бесконечные кампании по массовому принуждению людей к правильному поведению и высказываниям — и теми, кто видит в человеческих обществах то, что есть, и принимает это как факт. То есть конфликт идет между тотальной несвободой у них и разумной свободой у нас.Насчет того, что такое патриотизм, — здесь много возможных определений. Как насчет такого: это не фейерверк с трещотками, а теплое, ровное, но неугасимое пламя.И последнее: правы ли те, кто говорит, что теперь в нашей культуре произойдет замена звезд и общее оздоровление? Да наверняка правы. Произойдет, и давно пора было. И тогда тем более нет смысла пришпоривать лошадь, которая и сама скачет в нужном направлении и с нужной скоростью.
https://ria.ru/20220324/chempion-1779764957.html
https://ria.ru/20220421/vozvraschenie-1784568139.html
https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html
https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786688835_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_4ca662ff82c32ef2c145cfdbbbc9d8ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авторы, колумнисты - авторы, украина, россия, донбасс
08:00 04.05.2022 (обновлено: 08:12 04.05.2022)
 

Как России не превратиться в Украину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастники митинга-концерта в "Лужниках"
Участники митинга-концерта в Лужниках - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Это, видимо, было неизбежно в какой-то момент: чрезмерное увлечение разговорами на тему "какие звезды уехали" и "что они там заявляют" дошло до предельной точки. За ней — открытие массы полезного на тему того, что такое патриотизм, а также как надо и как не надо бороться за свои ценности.
Переломным моментом, видимо, стала мутная история о том, как и почему отменился концерт группы "Би-2" в Омске, с репликой по этому поводу Марии Захаровой. Суть дела, видимо, не в том, кто какой задник установил на сцене и кто его снял и почему, а в социальной опасности навязывания правильной внешней, ритуальной формы патриотизма. И особой опасности нагнетания истерики вместо спокойной уверенности в своей правоте.
Евгений Рылов - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 08:00
Патриотизм стал преступлением для мирового спорта
Начнем вот с чего: почему мы с вами вообще должны с замиранием следить за тем, что думают об украинских событиях "звезды" эстрады или театра? Вот интересно, кто-то интересовался в Вене, что думает Вольфганг Амадей Моцарт о необходимости военной операции против якобинского режима в Париже, который казнил бывшую австрийскую принцессу и французскую королеву Марию-Антуанетту? (На самом деле Моцарт не дожил два года до этого события). Моцарт вообще-то много чего высказывал, особенно во время ритуальных походов по кабакам, но значение имели его мнения о музыке — вот они в истории и остались.
Актеры, музыканты и прочие вообще не должны быть лидерами мнений по вопросам, в которых не разбираются. Пусть едут куда хотят и вообще сами решают свою судьбу, а мы примем свои личные решения, слушать их или нет, платить за их концерты или не стоит. Сегодня мы все знаем, как настроено около 80 процентов российского общества — наконец-то мы вернули себе в этом обществе спокойную нормальность. И зачем тогда волноваться насчет остальных?
Красная черта, видимо, пролегает там, где бойкот противных нам людей начинает приобретать формы административного, да пусть и общественного, идиотизма с бесконечным выяснением, кто, куда и когда уезжал и конкретно какие слова сказал или, особенно, не сказал. И тут у нас есть масса своих и чужих грабель, на которые кто только ни наступал.
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 08:00
Убежавшим из России некуда возвращаться
Вопрос "С кем вы, мастера культуры?" можно задавать в порядке полемики, и не раз, и не два. Опасность же в том, что можно превратить его в идеолого-административную систему, на которую работают сотни тысяч людей, причем не обязательно по убеждениям, а за зарплату и по каким-то всем надоевшим инструкциям. Система эта, с ее кондовостью и бессмысленностью, не обязательно была первым, но уж точно не последним фактором развала советского общества с последующим уничтожением государства. В чем там была ключевая ошибка? Возможно, в том, что из культуры — дикого леса, сложной экосреды, где чего только ни растет, — не надо делать унылую плантацию одинаковых растений: просто не получится. А получилось, что миллионы людей, называемые интеллигенцией, оказались в тихой или громкой оппозиции то ли к режиму, то ли к прочим людям.
Уже в наши дни оказалось, что еще хуже, когда такую систему выстраивают не в административно-обязательном порядке, а в виде якобы перманентной общественной, но от этого не менее обязательной инициативы. И это было не в СССР. Нам очень комфортно со стороны наблюдать, как за короткий срок гуманитарная сфера фактически во всех странах Запада превратилась в камеру моральных пыток для всех, кто в очередную кампанию не вписывается. Причем избиению и "отмене" подвергаются не только те, кто что-то не то сказал, но и те, кто их осудил недостаточно суровыми словами. И что, мы хотим докатиться до такого позора, да еще и с нашим горьким советским опытом, который они сейчас почему-то решили повторить?
Артисты на репетиции балета Лебединое озеро - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 08:00
Запад хочет лишить Россию культуры
Посмотрите, что произошло, когда несчастные западники попытались эту свою "культуру отмены и бойкота" экспортировать в наше в целом здоровое общество. Это насчет демонстративного ухода с нашего рынка компаний с известными именами. Громадная часть нашего общества посмотрела на этих людей приблизительно как солдат на вошь, с мыслью: это вы к нам — к нам! — тащите свои кампании моральных истерик? В итоге сейчас многие возвращаются с хвостом между ног.
Но есть концентрированный случай той же "культуры отмены" и "отмены культуры", такой случай, когда дошло до гражданской войны и массовых убийств. Случай этот называется Украиной. И не зря западники считают ее своим факелом и маяком — все они правильно понимают.
Там ведь все начиналось именно с культуры. Своей, настоящей, правильной, не москальской. С единственно правильного понимания заново изобретенной истории и сформулированных кем-то идей насчет своей уникальной культуры. С составления списка своих и чужих. А дальше кто-то перешел ту самую красную черту, когда идейная дискуссия стала приобретать формы сначала административного террора, потом террора как такового. У вас другая культура и другой язык — вот вам чемодан и вокзал. Вы не уезжаете — тогда мы идем к вам. А в итоге эти люди потеряли страну. Думаю, не надо доказывать, что, как бы ни завершился нынешний военный сюжет с Украиной, часть ее прежней территории и населения в такую беснующуюся Украину не вернется уже никогда?
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 08:00
Демократы отменили демократию
Кстати, тут надо напомнить, что речь сегодня идет о денацификации этой страны и ее общества. И определение точное, с учетом знания истории Германии. А начиналось это, еще раз скажем, с культуры и насильственного насаждения таковой. Учиться у украинцев точно не надо.
Здесь очень уместно попробовать ясно проговорить суть нынешнего глобального конфликта. Думаю, он идет между теми, кто отработал до идеала бесконечные кампании по массовому принуждению людей к правильному поведению и высказываниям — и теми, кто видит в человеческих обществах то, что есть, и принимает это как факт. То есть конфликт идет между тотальной несвободой у них и разумной свободой у нас.
Насчет того, что такое патриотизм, — здесь много возможных определений. Как насчет такого: это не фейерверк с трещотками, а теплое, ровное, но неугасимое пламя.
И последнее: правы ли те, кто говорит, что теперь в нашей культуре произойдет замена звезд и общее оздоровление? Да наверняка правы. Произойдет, и давно пора было. И тогда тем более нет смысла пришпоривать лошадь, которая и сама скачет в нужном направлении и с нужной скоростью.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
АвторыКолумнисты - АвторыУкраинаРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала