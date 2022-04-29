https://ria.ru/20220429/travlya-1786126138.html

Захарова прокомментировала инцидент с отменой концерта группы "Би-2"

Захарова прокомментировала инцидент с отменой концерта группы "Би-2" - РИА Новости, 29.04.2022

Захарова прокомментировала инцидент с отменой концерта группы "Би-2"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг группы "Би-2", отменившей концерт в Омске, заявив, что травить начали всех РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:26

2022-04-29T13:26

2022-04-29T16:13

мария захарова

новости культуры

би-2

омск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг группы "Би-2", отменившей концерт в Омске, заявив, что травить начали всех все.Группа "Би-2" отменила свой концерт в Омске за несколько минут до начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда", где должно было состояться выступление группы. Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов."Вся эта история вокруг "Би-2" — казус исполнителя, уверена", — написала Захарова в своем Telegram-канале, отметив, что в инциденте нет "ни идеологии, ни политики"."Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у "цивилизованных" называется "культура отмены". Травить начали все всех", — заявила дипломат.Она призвала "не повторять ошибки" западных стран и не перенимать популярную у них "культуру отмены"."Время требует от нас именно этого: всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие. Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И еще. Любить друг друга", — заключила Захарова.

https://ria.ru/20220419/galkin-1784343940.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, новости культуры, би-2, омск