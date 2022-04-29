https://ria.ru/20220429/travlya-1786126138.html
Захарова прокомментировала инцидент с отменой концерта группы "Би-2"
Захарова прокомментировала инцидент с отменой концерта группы "Би-2" - РИА Новости, 29.04.2022
Захарова прокомментировала инцидент с отменой концерта группы "Би-2"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг группы "Би-2", отменившей концерт в Омске, заявив, что травить начали всех РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:26
2022-04-29T13:26
2022-04-29T16:13
мария захарова
новости культуры
би-2
омск
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг группы "Би-2", отменившей концерт в Омске, заявив, что травить начали всех все.Группа "Би-2" отменила свой концерт в Омске за несколько минут до начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда", где должно было состояться выступление группы. Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов."Вся эта история вокруг "Би-2" — казус исполнителя, уверена", — написала Захарова в своем Telegram-канале, отметив, что в инциденте нет "ни идеологии, ни политики"."Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у "цивилизованных" называется "культура отмены". Травить начали все всех", — заявила дипломат.Она призвала "не повторять ошибки" западных стран и не перенимать популярную у них "культуру отмены"."Время требует от нас именно этого: всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие. Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И еще. Любить друг друга", — заключила Захарова.
https://ria.ru/20220419/galkin-1784343940.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, новости культуры, би-2, омск
13:26 29.04.2022 (обновлено: 16:13 29.04.2022)
Захарова прокомментировала инцидент с отменой концерта группы "Би-2"
Захарова об инциденте с отменой концерта группы "Би-2" в Омске: травить начали все всех
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала
ситуацию вокруг группы "Би-2", отменившей концерт в Омске, заявив, что травить начали всех все.
Группа "Би-2
" отменила свой концерт в Омске
за несколько минут до начала из-за патриотического баннера, который повесили в спортивном комплексе "Красная звезда
", где должно было состояться выступление группы. Отмена концерта повлекла за собой шквал критики в адрес музыкантов.
"Вся эта история вокруг "Би-2" — казус исполнителя, уверена", — написала Захарова в своем Telegram-канале, отметив, что в инциденте нет "ни идеологии, ни политики".
"Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у "цивилизованных" называется "культура отмены". Травить начали все всех", — заявила дипломат.
Она призвала "не повторять ошибки" западных стран и не перенимать популярную у них "культуру отмены".
"Время требует от нас именно этого: всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие. Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И еще. Любить друг друга", — заключила Захарова.