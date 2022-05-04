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Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России - РИА Новости, 04.05.2022
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Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России
Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России - РИА Новости, 04.05.2022
Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России
Норвежская нефтегазовая группа Equinor оценила потери от ухода из России в более чем миллиард долларов, следует из сообщения компании. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T08:55
2022-05-04T10:20
экономика
россия
норвегия
statoil asa
украина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Норвежская нефтегазовая группа Equinor оценила потери от ухода из России в более чем миллиард долларов, следует из сообщения компании.Кроме того, отмечает Equinor, ситуация вокруг Украины привела к росту цен на энергоносители, так как усилила неопределенность на и без того "жестких" рынках.Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, россия, норвегия, statoil asa , украина
08:55 04.05.2022 (обновлено: 10:20 04.05.2022)
 
Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России

Нефтегазовая группа Equinor потеряла 1,08 миллиарда долларов после ухода из России

© AP Photo / Vita JurevicieneНорвежский нефтяной танкер
Норвежский нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Vita Jureviciene
Норвежский нефтяной танкер. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Норвежская нефтегазовая группа Equinor оценила потери от ухода из России в более чем миллиард долларов, следует из сообщения компании.
"Двадцать восьмого февраля Equinor объявила о решении прекратить новые инвестиции в Россию и начать процесс выхода из совместных предприятий. В этом квартале мы признали чистое обесценение активов в России в размере 1,08 миллиарда долларов", — говорится в релизе.
Кроме того, отмечает Equinor, ситуация вокруг Украины привела к росту цен на энергоносители, так как усилила неопределенность на и без того "жестких" рынках.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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