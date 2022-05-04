https://ria.ru/20220504/ubytki-1786716608.html

Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России

Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России - РИА Новости, 04.05.2022

Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России

Норвежская нефтегазовая группа Equinor оценила потери от ухода из России в более чем миллиард долларов, следует из сообщения компании. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T08:55

2022-05-04T08:55

2022-05-04T10:20

экономика

россия

норвегия

statoil asa

украина

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Норвежская нефтегазовая группа Equinor оценила потери от ухода из России в более чем миллиард долларов, следует из сообщения компании.Кроме того, отмечает Equinor, ситуация вокруг Украины привела к росту цен на энергоносители, так как усилила неопределенность на и без того "жестких" рынках.Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220503/ubytki-1786630676.html

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норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, норвегия, statoil asa , украина