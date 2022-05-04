08:55 04.05.2022 (обновлено: 10:20 04.05.2022)
Норвежская Equinor потеряла более миллиарда долларов после ухода из России
Нефтегазовая группа Equinor потеряла 1,08 миллиарда долларов после ухода из России
© AP Photo / Vita JurevicieneНорвежский нефтяной танкер
© AP Photo / Vita Jureviciene
Норвежский нефтяной танкер. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Норвежская нефтегазовая группа Equinor оценила потери от ухода из России в более чем миллиард долларов, следует из сообщения компании.
"Двадцать восьмого февраля Equinor объявила о решении прекратить новые инвестиции в Россию и начать процесс выхода из совместных предприятий. В этом квартале мы признали чистое обесценение активов в России в размере 1,08 миллиарда долларов", — говорится в релизе.
Кроме того, отмечает Equinor, ситуация вокруг Украины привела к росту цен на энергоносители, так как усилила неопределенность на и без того "жестких" рынках.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.