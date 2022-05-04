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Суд приговорил испанца к 686 годам тюрьмы за растление малолетних - РИА Новости, 04.05.2022
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Суд приговорил испанца к 686 годам тюрьмы за растление малолетних
Суд приговорил испанца к 686 годам тюрьмы за растление малолетних - РИА Новости, 04.05.2022
Суд приговорил испанца к 686 годам тюрьмы за растление малолетних
Испанский суд вынес приговор Хосе Анхелю С.Р. за растление малолетних, приговорив его к 686 годам тюремного заключения, сообщает газета La Vanguardia. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:27
2022-05-04T17:27
в мире
испания
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МАДРИД, 4 мая – РИА Новости. Испанский суд вынес приговор Хосе Анхелю С.Р. за растление малолетних, приговорив его к 686 годам тюремного заключения, сообщает газета La Vanguardia.По данным издания, в период с 9 ноября 2015 года по 3 сентября 2018 года жертвами сексуальных домогательств осужденного стали 98 несовершеннолетних.Хосе Анхель знакомился с детьми через социальные сети, в которых иногда представал в своем истинном обличии, а иногда выдавал себя за девушку по имени Лорена, и затем подталкивал их к растлению.Помимо совершения преступлений сексуального характера, осужденный также хранил у себя более 5400 файлов порнографического содержания с участием несовершеннолетних.Гражданская гвардия Испании сумела вычислить и задержать преступника в сентябре 2018 года, после того как родители одного из пострадавших обнаружили в его телефоне сообщения сексуального характера от Лорены и подали заявление в правоохранительные органы.В ходе судебного разбирательства Хосе Анхель признал свою вину и попросил прощения у своих жертв, заявив, что его поведение стало следствием "отклонений".Прокуратура просила приговорить его к 1324 годам заключения, однако суд решил сократить этот срок почти наполовину.
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в мире, испания
17:27 04.05.2022
 
Суд приговорил испанца к 686 годам тюрьмы за растление малолетних

La Vanguardia: суд приговорил испанца к 686 годам тюрьмы за растление малолетних

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МАДРИД, 4 мая – РИА Новости. Испанский суд вынес приговор Хосе Анхелю С.Р. за растление малолетних, приговорив его к 686 годам тюремного заключения, сообщает газета La Vanguardia.
По данным издания, в период с 9 ноября 2015 года по 3 сентября 2018 года жертвами сексуальных домогательств осужденного стали 98 несовершеннолетних.
Хосе Анхель знакомился с детьми через социальные сети, в которых иногда представал в своем истинном обличии, а иногда выдавал себя за девушку по имени Лорена, и затем подталкивал их к растлению.
Помимо совершения преступлений сексуального характера, осужденный также хранил у себя более 5400 файлов порнографического содержания с участием несовершеннолетних.
Гражданская гвардия Испании сумела вычислить и задержать преступника в сентябре 2018 года, после того как родители одного из пострадавших обнаружили в его телефоне сообщения сексуального характера от Лорены и подали заявление в правоохранительные органы.
В ходе судебного разбирательства Хосе Анхель признал свою вину и попросил прощения у своих жертв, заявив, что его поведение стало следствием "отклонений".
Прокуратура просила приговорить его к 1324 годам заключения, однако суд решил сократить этот срок почти наполовину.
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