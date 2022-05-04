https://ria.ru/20220504/tyurma-1786850114.html

Суд приговорил испанца к 686 годам тюрьмы за растление малолетних

Суд приговорил испанца к 686 годам тюрьмы за растление малолетних - РИА Новости, 04.05.2022

Суд приговорил испанца к 686 годам тюрьмы за растление малолетних

Испанский суд вынес приговор Хосе Анхелю С.Р. за растление малолетних, приговорив его к 686 годам тюремного заключения, сообщает газета La Vanguardia. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:27

2022-05-04T17:27

2022-05-04T17:27

в мире

испания

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МАДРИД, 4 мая – РИА Новости. Испанский суд вынес приговор Хосе Анхелю С.Р. за растление малолетних, приговорив его к 686 годам тюремного заключения, сообщает газета La Vanguardia.По данным издания, в период с 9 ноября 2015 года по 3 сентября 2018 года жертвами сексуальных домогательств осужденного стали 98 несовершеннолетних.Хосе Анхель знакомился с детьми через социальные сети, в которых иногда представал в своем истинном обличии, а иногда выдавал себя за девушку по имени Лорена, и затем подталкивал их к растлению.Помимо совершения преступлений сексуального характера, осужденный также хранил у себя более 5400 файлов порнографического содержания с участием несовершеннолетних.Гражданская гвардия Испании сумела вычислить и задержать преступника в сентябре 2018 года, после того как родители одного из пострадавших обнаружили в его телефоне сообщения сексуального характера от Лорены и подали заявление в правоохранительные органы.В ходе судебного разбирательства Хосе Анхель признал свою вину и попросил прощения у своих жертв, заявив, что его поведение стало следствием "отклонений".Прокуратура просила приговорить его к 1324 годам заключения, однако суд решил сократить этот срок почти наполовину.

https://ria.ru/20220306/pedofiliya-1776935262.html

испания

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, испания