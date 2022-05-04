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Маск может испортить Twitter, заявил Билл Гейтс - РИА Новости, 04.05.2022
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Маск может испортить Twitter, заявил Билл Гейтс
Маск может испортить Twitter, заявил Билл Гейтс - РИА Новости, 04.05.2022
Маск может испортить Twitter, заявил Билл Гейтс
Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, который ранее договорился о покупке соцсети Twitter. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:11
2022-05-04T17:11
в мире
технологии
twitter
илон маск
билл гейтс
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, который ранее договорился о покупке соцсети Twitter."Он может сделать хуже", - сказал Гейтс на мероприятии Wall Street Journal для гендиректоров компаний.По словам Гейтса, "до конца неясно, что собирается делать" Маск, а подобных соцсети приобретений нет в послужном списке предпринимателя."Ничего не могу сказать о Маске, кроме положительного. Если он сделает Twitter хуже, я заявлю об этом открыто", - добавил Гейтс.Маск ранее достиг договоренности о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.
https://ria.ru/20220504/twitter-1786705974.html
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в мире, технологии, twitter, илон маск, билл гейтс
17:11 04.05.2022
 
Маск может испортить Twitter, заявил Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что Илон Маск может испортить Twitter

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОснователь Microsoft Билл Гейтс
Основатель Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Основатель Microsoft Билл Гейтс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, который ранее договорился о покупке соцсети Twitter.
"Он может сделать хуже", - сказал Гейтс на мероприятии Wall Street Journal для гендиректоров компаний.
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Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей
По словам Гейтса, "до конца неясно, что собирается делать" Маск, а подобных соцсети приобретений нет в послужном списке предпринимателя.
"Ничего не могу сказать о Маске, кроме положительного. Если он сделает Twitter хуже, я заявлю об этом открыто", - добавил Гейтс.
Маск ранее достиг договоренности о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.
 
В миреТехнологииTwitterИлон МаскБилл Гейтс
 
 
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