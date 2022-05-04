https://ria.ru/20220504/twitter-1786845530.html

Маск может испортить Twitter, заявил Билл Гейтс

Маск может испортить Twitter, заявил Билл Гейтс - РИА Новости, 04.05.2022

Маск может испортить Twitter, заявил Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, который ранее договорился о покупке соцсети Twitter. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:11

2022-05-04T17:11

2022-05-04T17:11

в мире

технологии

twitter

илон маск

билл гейтс

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, который ранее договорился о покупке соцсети Twitter."Он может сделать хуже", - сказал Гейтс на мероприятии Wall Street Journal для гендиректоров компаний.По словам Гейтса, "до конца неясно, что собирается делать" Маск, а подобных соцсети приобретений нет в послужном списке предпринимателя."Ничего не могу сказать о Маске, кроме положительного. Если он сделает Twitter хуже, я заявлю об этом открыто", - добавил Гейтс.Маск ранее достиг договоренности о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.

https://ria.ru/20220504/twitter-1786705974.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, технологии, twitter, илон маск, билл гейтс