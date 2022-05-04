https://ria.ru/20220504/twitter-1786845530.html
Маск может испортить Twitter, заявил Билл Гейтс
Маск может испортить Twitter, заявил Билл Гейтс - РИА Новости, 04.05.2022
Маск может испортить Twitter, заявил Билл Гейтс
Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, который ранее договорился о покупке соцсети Twitter. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:11
2022-05-04T17:11
2022-05-04T17:11
в мире
технологии
twitter
илон маск
билл гейтс
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, который ранее договорился о покупке соцсети Twitter."Он может сделать хуже", - сказал Гейтс на мероприятии Wall Street Journal для гендиректоров компаний.По словам Гейтса, "до конца неясно, что собирается делать" Маск, а подобных соцсети приобретений нет в послужном списке предпринимателя."Ничего не могу сказать о Маске, кроме положительного. Если он сделает Twitter хуже, я заявлю об этом открыто", - добавил Гейтс.Маск ранее достиг договоренности о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.
https://ria.ru/20220504/twitter-1786705974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, twitter, илон маск, билл гейтс
Маск может испортить Twitter, заявил Билл Гейтс
Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что Илон Маск может испортить Twitter
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в мотивах предпринимателя Илона Маска, который ранее договорился о покупке соцсети Twitter.
"Он может сделать хуже", - сказал Гейтс на мероприятии Wall Street Journal для гендиректоров компаний.
По словам Гейтса, "до конца неясно, что собирается делать" Маск, а подобных соцсети приобретений нет в послужном списке предпринимателя.
"Ничего не могу сказать о Маске, кроме положительного. Если он сделает Twitter
хуже, я заявлю об этом открыто", - добавил Гейтс.
Маск ранее достиг договоренности о приобретении сети за 44 миллиарда долларов. Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать платформой для свободы слова по всему миру.