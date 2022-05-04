https://ria.ru/20220504/twitter-1786705974.html

Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей

Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей - РИА Новости, 04.05.2022

Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей

Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, сообщил в своем микроблоге предприниматель Илон Маск, который собирается купить... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T03:07

2022-05-04T03:07

2022-05-04T03:19

в мире

twitter

илон маск

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, сообщил в своем микроблоге предприниматель Илон Маск, который собирается купить социальную сеть.Маск ранее приобрел американскую платформу за 44 миллиарда долларов.Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать местом для свободы слова по всему миру.

https://ria.ru/20220429/mask-1786121129.html

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в мире, twitter, илон маск, вашингтон