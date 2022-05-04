https://ria.ru/20220504/twitter-1786705974.html
Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей
Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей - РИА Новости, 04.05.2022
Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей
Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, сообщил в своем микроблоге предприниматель Илон Маск, который собирается купить... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T03:07
2022-05-04T03:07
2022-05-04T03:19
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, сообщил в своем микроблоге предприниматель Илон Маск, который собирается купить социальную сеть.Маск ранее приобрел американскую платформу за 44 миллиарда долларов.Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать местом для свободы слова по всему миру.
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в мире, twitter, илон маск, вашингтон
03:07 04.05.2022 (обновлено: 03:19 04.05.2022)
Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей
Илон Маск: Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей