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Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей - РИА Новости, 04.05.2022
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Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей
Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей - РИА Новости, 04.05.2022
Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей
Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, сообщил в своем микроблоге предприниматель Илон Маск, который собирается купить... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T03:07
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в мире
twitter
илон маск
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, сообщил в своем микроблоге предприниматель Илон Маск, который собирается купить социальную сеть.Маск ранее приобрел американскую платформу за 44 миллиарда долларов.Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать местом для свободы слова по всему миру.
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в мире, twitter, илон маск, вашингтон
03:07 04.05.2022 (обновлено: 03:19 04.05.2022)
 
Илон Маск захотел сделать Twitter платным для некоторых пользователей

Илон Маск: Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей, сообщил в своем микроблоге предприниматель Илон Маск, который собирается купить социальную сеть.
"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей", — написал он.
Маск ранее приобрел американскую платформу за 44 миллиарда долларов.
Объясняя покупку, он говорил, что верит в потенциал Twitter стать местом для свободы слова по всему миру.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 13:12
Маск хочет сократить зарплаты руководству Twitter, сообщают СМИ
 
В миреTwitterИлон МаскВашингтон
 
 
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