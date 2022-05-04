Рейтинг@Mail.ru
Дипломата из Доминиканы, похищенного в Гаити, освободили через четыре дня - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/tatis-1786842654.html
Дипломата из Доминиканы, похищенного в Гаити, освободили через четыре дня
Дипломата из Доминиканы, похищенного в Гаити, освободили через четыре дня - РИА Новости, 04.05.2022
Дипломата из Доминиканы, похищенного в Гаити, освободили через четыре дня
Советник доминиканского посольства в Порт-о-Пренсе Карлос Гильен Татис был освобожден спустя четыре дня после похищения, сообщил министр иностранных дел... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:57
2022-05-04T17:03
в мире
здоровье - общество
гаити
доминикана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156264/45/1562644512_0:242:2730:1778_1920x0_80_0_0_d21b1f8d30fc90b6b7eb661a6e670967.jpg
МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Советник доминиканского посольства в Порт-о-Пренсе Карлос Гильен Татис был освобожден спустя четыре дня после похищения, сообщил министр иностранных дел Доминиканы Роберто Альварес."К счастью, Карлитин Гильен Татис, советник посольства Доминиканской Республики в Гаити, был освобожден целым и невредимым после четырех дней в плену. Мы благодарим всех, кто принимал активное участие в его вызволении", - написал дипломат в своем блоге в Twitter, не уточняя подробностей.Посольство Доминиканы в Гаити ранее сообщило, что советник по вопросам сельского хозяйства Гильен был похищен неизвестными в пятницу в районе Круа-де-Буке. Дипломаты обратились в правоохранительные органы в воскресенье и призвали немедленно освободить коллегу.По информации правозащитников, в 2021 году в Гаити похитили более тысячи человек, а за четыре месяца 2022 года - более 200. Последние похищения происходят на фоне новой эскалации столкновений между местными бандами, которые контролируют периферийные районы столицы, и бегства жителей этих районов из своих домов. С прошлой недели, когда они обострились, погибли по официальной информации не менее 20 мирных жителей.
https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776074996.html
гаити
доминикана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156264/45/1562644512_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_376893aa1768733d6541bbd3a1fe9ed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, гаити, доминикана
16:57 04.05.2022 (обновлено: 17:03 04.05.2022)
 
Дипломата из Доминиканы, похищенного в Гаити, освободили через четыре дня

МИД Доминиканы: дипломата Карлоса Гильена Татиса освободили после похищения в Гаити

© РИА Новости / Мария СеливановаСанто-Доминго, Доминикана
Санто-Доминго, Доминикана - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Санто-Доминго, Доминикана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Советник доминиканского посольства в Порт-о-Пренсе Карлос Гильен Татис был освобожден спустя четыре дня после похищения, сообщил министр иностранных дел Доминиканы Роберто Альварес.
"К счастью, Карлитин Гильен Татис, советник посольства Доминиканской Республики в Гаити, был освобожден целым и невредимым после четырех дней в плену. Мы благодарим всех, кто принимал активное участие в его вызволении", - написал дипломат в своем блоге в Twitter, не уточняя подробностей.
Посольство Доминиканы в Гаити ранее сообщило, что советник по вопросам сельского хозяйства Гильен был похищен неизвестными в пятницу в районе Круа-де-Буке. Дипломаты обратились в правоохранительные органы в воскресенье и призвали немедленно освободить коллегу.
По информации правозащитников, в 2021 году в Гаити похитили более тысячи человек, а за четыре месяца 2022 года - более 200. Последние похищения происходят на фоне новой эскалации столкновений между местными бандами, которые контролируют периферийные районы столицы, и бегства жителей этих районов из своих домов. С прошлой недели, когда они обострились, погибли по официальной информации не менее 20 мирных жителей.
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:39Туризм
Ростуризм назвал даты вывозных рейсов из Доминиканы, Мексики и с Мадейры
 
В миреЗдоровье - ОбществоГаитиДоминикана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала