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Дипломата из Доминиканы, похищенного в Гаити, освободили через четыре дня

Дипломата из Доминиканы, похищенного в Гаити, освободили через четыре дня - РИА Новости, 04.05.2022

Дипломата из Доминиканы, похищенного в Гаити, освободили через четыре дня

Советник доминиканского посольства в Порт-о-Пренсе Карлос Гильен Татис был освобожден спустя четыре дня после похищения, сообщил министр иностранных дел... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:57

2022-05-04T16:57

2022-05-04T17:03

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Советник доминиканского посольства в Порт-о-Пренсе Карлос Гильен Татис был освобожден спустя четыре дня после похищения, сообщил министр иностранных дел Доминиканы Роберто Альварес."К счастью, Карлитин Гильен Татис, советник посольства Доминиканской Республики в Гаити, был освобожден целым и невредимым после четырех дней в плену. Мы благодарим всех, кто принимал активное участие в его вызволении", - написал дипломат в своем блоге в Twitter, не уточняя подробностей.Посольство Доминиканы в Гаити ранее сообщило, что советник по вопросам сельского хозяйства Гильен был похищен неизвестными в пятницу в районе Круа-де-Буке. Дипломаты обратились в правоохранительные органы в воскресенье и призвали немедленно освободить коллегу.По информации правозащитников, в 2021 году в Гаити похитили более тысячи человек, а за четыре месяца 2022 года - более 200. Последние похищения происходят на фоне новой эскалации столкновений между местными бандами, которые контролируют периферийные районы столицы, и бегства жителей этих районов из своих домов. С прошлой недели, когда они обострились, погибли по официальной информации не менее 20 мирных жителей.

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776074996.html

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в мире, здоровье - общество, гаити, доминикана