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В Таллине призвали русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая - РИА Новости, 04.05.2022
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В Таллине призвали русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая
В Таллине призвали русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая - РИА Новости, 04.05.2022
В Таллине призвали русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая
Мэр Таллина Михаил Кылварт в среду призвал русскоязычных горожан достойно встретить 9 мая, не поддаваясь на возможные провокации. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:44
2022-05-04T16:44
в мире
эстония
таллин
россия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт в среду призвал русскоязычных горожан достойно встретить 9 мая, не поддаваясь на возможные провокации.В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат"."Мы все очень хорошо понимаем: если что-то произойдет 9 мая в Таллине у "Бронзового солдата" – пострадают все. А виноватых обязательно назначат. Причем, вне зависимости от того, с какой стороны полетит первый камень. Если вам дорог этот день, дорог этот памятник, надо прийти к нему, возложить цветы и гордо пройти мимо любых провокаций, которые возможны со всех сторон. В этом и будут проявляться достойное поведение, смелость и настоящая дань памяти", - приводит слова Кылварта пресс-служба столичной мэрии.По словам мэра, за последнее время он встретился с представителями многих организаций, прежде всего – ветеранских. "Есть абсолютно четкое понимание того, что в этом году, в этот день не должно быть мероприятий, символики, а должно быть только уважение и память. 9 мая у нас есть возможность доказать свою зрелость и ответственность перед собой, обществом и будущим", - отметил он.Кылварт считает, что сейчас самое время осознать, что общий интерес жителей Эстонии, независимо от языка и национальности – чтобы не произошло непоправимого. "Мы проходим очередной тест на зрелость общества", - добавил он.Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.
https://ria.ru/20220422/tallin-1784927127.html
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в мире, эстония, таллин, россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
16:44 04.05.2022
 
В Таллине призвали русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая

Мэр Таллина призвал русскоязычных жителей не поддаваться на возможные провокации 9 мая

© РИА Новости / В. Бабайлов / Перейти в фотобанкПамятник советским воинам-освободителям Таллина
Памятник советским воинам-освободителям Таллина - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / В. Бабайлов
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Памятник советским воинам-освободителям Таллина. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт в среду призвал русскоязычных горожан достойно встретить 9 мая, не поддаваясь на возможные провокации.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
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"Мы все очень хорошо понимаем: если что-то произойдет 9 мая в Таллине у "Бронзового солдата" – пострадают все. А виноватых обязательно назначат. Причем, вне зависимости от того, с какой стороны полетит первый камень. Если вам дорог этот день, дорог этот памятник, надо прийти к нему, возложить цветы и гордо пройти мимо любых провокаций, которые возможны со всех сторон. В этом и будут проявляться достойное поведение, смелость и настоящая дань памяти", - приводит слова Кылварта пресс-служба столичной мэрии.
По словам мэра, за последнее время он встретился с представителями многих организаций, прежде всего – ветеранских. "Есть абсолютно четкое понимание того, что в этом году, в этот день не должно быть мероприятий, символики, а должно быть только уважение и память. 9 мая у нас есть возможность доказать свою зрелость и ответственность перед собой, обществом и будущим", - отметил он.
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Кылварт считает, что сейчас самое время осознать, что общий интерес жителей Эстонии, независимо от языка и национальности – чтобы не произошло непоправимого. "Мы проходим очередной тест на зрелость общества", - добавил он.
Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.
 
В миреЭстонияТаллинРоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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