https://ria.ru/20220504/tallin-1786840088.html

В Таллине призвали русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая

В Таллине призвали русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая - РИА Новости, 04.05.2022

В Таллине призвали русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая

Мэр Таллина Михаил Кылварт в среду призвал русскоязычных горожан достойно встретить 9 мая, не поддаваясь на возможные провокации. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:44

2022-05-04T16:44

2022-05-04T16:44

в мире

эстония

таллин

россия

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100711/73/1007117323_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_21fba16bfd119d7fb8cd00362ab0a712.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Мэр Таллина Михаил Кылварт в среду призвал русскоязычных горожан достойно встретить 9 мая, не поддаваясь на возможные провокации.В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат"."Мы все очень хорошо понимаем: если что-то произойдет 9 мая в Таллине у "Бронзового солдата" – пострадают все. А виноватых обязательно назначат. Причем, вне зависимости от того, с какой стороны полетит первый камень. Если вам дорог этот день, дорог этот памятник, надо прийти к нему, возложить цветы и гордо пройти мимо любых провокаций, которые возможны со всех сторон. В этом и будут проявляться достойное поведение, смелость и настоящая дань памяти", - приводит слова Кылварта пресс-служба столичной мэрии.По словам мэра, за последнее время он встретился с представителями многих организаций, прежде всего – ветеранских. "Есть абсолютно четкое понимание того, что в этом году, в этот день не должно быть мероприятий, символики, а должно быть только уважение и память. 9 мая у нас есть возможность доказать свою зрелость и ответственность перед собой, обществом и будущим", - отметил он.Кылварт считает, что сейчас самое время осознать, что общий интерес жителей Эстонии, независимо от языка и национальности – чтобы не произошло непоправимого. "Мы проходим очередной тест на зрелость общества", - добавил он.Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР а также советская военная форма в связи предстоящим празднованием 9 мая для "избежания провокаций". Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.

https://ria.ru/20220422/tallin-1784927127.html

https://ria.ru/20220420/tallin-1784587088.html

эстония

таллин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эстония, таллин, россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945)