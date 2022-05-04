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Суд зарегистрировал уголовное дело об убийстве рэпера Энди Картрайта - РИА Новости, 04.05.2022
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Суд зарегистрировал уголовное дело об убийстве рэпера Энди Картрайта
Суд зарегистрировал уголовное дело об убийстве рэпера Энди Картрайта - РИА Новости, 04.05.2022
Суд зарегистрировал уголовное дело об убийстве рэпера Энди Картрайта
Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) собственной женой, сообщили в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:38
2022-05-04T11:38
россия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
происшествия
криминал
марина кохал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) собственной женой, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Марины Кохал, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 244 (надругательство над телом умершего), частью 1 статьи 105 (убийство) УК РФ", - говорится в релизе.Обвинение полагает, что Кохал решила убить своего мужа "из личных неприязненных отношений". Для это приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство Юшко, в итоге тот через какое-то время скончался, а супруга "умышленно не оказала ему помощь"."С 24 июля по 29 июля, желая скрыть преступление, используя пилу-ножовку и нож, обвиняемая расчленила труп Юшко на 15 частей", - сообщает пресс-служба судов фабулу обвинения.При этом девушка, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей".Кохал вину не признает и просит рассмотреть ее дело с участием присяжных. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, согласно УПК РФ, передача дела судье и назначение даты предварительного слушания может занять до 14 дней.Кохал задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.Большую часть следствия обвиняемая провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест. В ноябре Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил это решение в силе.
https://ria.ru/20220110/ubiystvo-1767167415.html
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россия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд, происшествия, криминал, марина кохал
11:38 04.05.2022
 
Суд зарегистрировал уголовное дело об убийстве рэпера Энди Картрайта

Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал дело об убийстве рэпера Энди Картрайта

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) собственной женой, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Марины Кохал, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 244 (надругательство над телом умершего), частью 1 статьи 105 (убийство) УК РФ", - говорится в релизе.
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Обвинение полагает, что Кохал решила убить своего мужа "из личных неприязненных отношений". Для это приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство Юшко, в итоге тот через какое-то время скончался, а супруга "умышленно не оказала ему помощь".
"С 24 июля по 29 июля, желая скрыть преступление, используя пилу-ножовку и нож, обвиняемая расчленила труп Юшко на 15 частей", - сообщает пресс-служба судов фабулу обвинения.
При этом девушка, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей".
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Кохал вину не признает и просит рассмотреть ее дело с участием присяжных. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, согласно УПК РФ, передача дела судье и назначение даты предварительного слушания может занять до 14 дней.
Кохал задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.
Большую часть следствия обвиняемая провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест. В ноябре Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил это решение в силе.
 
РоссияСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский городской судПроисшествияКриминалМарина Кохал
 
 
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