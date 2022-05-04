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Биография Станислава Шушкевича - РИА Новости, 04.05.2022
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Биография Станислава Шушкевича
Биография Станислава Шушкевича - РИА Новости, 04.05.2022
Биография Станислава Шушкевича
Советский и белорусский государственный деятель Станислав Станиславович Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске (Белоруссия). РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:04
2022-05-04T11:45
минск
станислав шушкевич
справки
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Советский и белорусский государственный деятель Станислав Станиславович Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске (Белоруссия). В 1956 году окончил физико-математический факультет Белорусского государственного университета, в 1959 году – аспирантуру Института физики Академии наук Белорусской ССР. Доктор физико-математических наук (1970).После окончания аспирантуры работал инженером в конструкторском бюро Минского радиозавода (1960-1961), затем в научной лаборатории Белорусского университета (1961-1967), стал заведующим лабораторией. В 1967 году Шушкевич был назначен проректором по научной работе Минского радиотехнического института.В 1969 году он вернулся в Белорусский университет, стал доцентом кафедры ядерной физики. В 1973 году возглавил кафедру ядерной физики. С 1986 года Шушкевич, продолжая заведовать кафедрой ядерной физики, работал проректором по научной работе Белорусского университета.Станислав Шушкевич подготовил 33 кандидата наук, из которых семь стали докторами наук.Автор более 150 научных трудов, в том числе трех монографий, одного учебника, 72 авторских свидетельств. Член КПСС с 1968 года. В 1989 году он был избран народным депутатом СССР, вошел в состав Межрегиональной депутатской группы. В 1990 году Шушкевич был избран депутатом Верховного Совета Белоруссии и занял должность первого заместителя председателя Верховного Совета Белоруссии.В августе 1991 года Станислав Шушкевич осудил попытку государственного переворота, предпринятую членами Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли представители высшего руководства СССР. После провала ГКЧП Станислав Шушкевич 9 сентября 1991 года был избран председателем Верховного Совета Белоруссии.7-8 декабря 1991 года Станислав Шушкевич вместе с Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком принял решение о ликвидации СССР, в качестве главы белорусского государства поставил подпись под Беловежскими соглашениями.26 января 1994 года был снят с поста председателя Верховного Совета Белоруссии.В июне 1994 года Шушкевич принял участие в президентских выборах, получил в первом туре около 10% и не прошел во второй тур, в котором победил Александр Лукашенко.В 1996 году был избран депутатом Верховного Совета Белоруссии.В 1998-2018 годах возглавлял оппозиционную партию "Белорусская социал-демократическая "Грамада". Станислав Шушкевич заявлял, что гордится своим участием в подписании Беловежских соглашений, и назвал потрясающим достижением, что Советский Союз прекратил существование бескровно. В 2020 году он выступил с инициативой лишить русский язык статуса государственного в Белоруссии, однако при этом признал, что такой переход, даже если решение будет принято, вряд ли может произойти быстро. 3 мая 2022 года Станислав Шушкевич скончался. Член-корреспондент АН БССР (1991).Заслуженный деятель науки и техники БССР (1982).Лауреат премии Совета министров СССР (1985) за комплекс работ по созданию и внедрению в народное хозяйство радиоскопических экспресс-методов измерения концентрации редкоземельных элементов.Лауреат Государственной премии БССР (1988; за учебник для высших учебных заведений "Основы радиоэлектроники").Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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7 495 645-6601
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минск, станислав шушкевич, справки
11:04 04.05.2022 (обновлено: 11:45 04.05.2022)
 

Биография Станислава Шушкевича

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
Председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Советский и белорусский государственный деятель Станислав Станиславович Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске (Белоруссия).
В 1956 году окончил физико-математический факультет Белорусского государственного университета, в 1959 году – аспирантуру Института физики Академии наук Белорусской ССР. Доктор физико-математических наук (1970).
После окончания аспирантуры работал инженером в конструкторском бюро Минского радиозавода (1960-1961), затем в научной лаборатории Белорусского университета (1961-1967), стал заведующим лабораторией. В 1967 году Шушкевич был назначен проректором по научной работе Минского радиотехнического института.
В 1969 году он вернулся в Белорусский университет, стал доцентом кафедры ядерной физики. В 1973 году возглавил кафедру ядерной физики.
С 1986 года Шушкевич, продолжая заведовать кафедрой ядерной физики, работал проректором по научной работе Белорусского университета.
Станислав Шушкевич подготовил 33 кандидата наук, из которых семь стали докторами наук.
Автор более 150 научных трудов, в том числе трех монографий, одного учебника, 72 авторских свидетельств.
Член КПСС с 1968 года. В 1989 году он был избран народным депутатом СССР, вошел в состав Межрегиональной депутатской группы. В 1990 году Шушкевич был избран депутатом Верховного Совета Белоруссии и занял должность первого заместителя председателя Верховного Совета Белоруссии.
В августе 1991 года Станислав Шушкевич осудил попытку государственного переворота, предпринятую членами Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли представители высшего руководства СССР.
После провала ГКЧП Станислав Шушкевич 9 сентября 1991 года был избран председателем Верховного Совета Белоруссии.
7-8 декабря 1991 года Станислав Шушкевич вместе с Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком принял решение о ликвидации СССР, в качестве главы белорусского государства поставил подпись под Беловежскими соглашениями.
26 января 1994 года был снят с поста председателя Верховного Совета Белоруссии.
В июне 1994 года Шушкевич принял участие в президентских выборах, получил в первом туре около 10% и не прошел во второй тур, в котором победил Александр Лукашенко.
В 1996 году был избран депутатом Верховного Совета Белоруссии.
В 1998-2018 годах возглавлял оппозиционную партию "Белорусская социал-демократическая "Грамада".
Станислав Шушкевич заявлял, что гордится своим участием в подписании Беловежских соглашений, и назвал потрясающим достижением, что Советский Союз прекратил существование бескровно.
В 2020 году он выступил с инициативой лишить русский язык статуса государственного в Белоруссии, однако при этом признал, что такой переход, даже если решение будет принято, вряд ли может произойти быстро.
3 мая 2022 года Станислав Шушкевич скончался.
Член-корреспондент АН БССР (1991).
Заслуженный деятель науки и техники БССР (1982).
Лауреат премии Совета министров СССР (1985) за комплекс работ по созданию и внедрению в народное хозяйство радиоскопических экспресс-методов измерения концентрации редкоземельных элементов.
Лауреат Государственной премии БССР (1988; за учебник для высших учебных заведений "Основы радиоэлектроники").
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
МинскСтанислав ШушкевичСправки
 
 
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