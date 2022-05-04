https://ria.ru/20220504/shushkevich-1786738560.html

Биография Станислава Шушкевича

Биография Станислава Шушкевича - РИА Новости, 04.05.2022

Биография Станислава Шушкевича

Советский и белорусский государственный деятель Станислав Станиславович Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске (Белоруссия). РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:04

2022-05-04T11:04

2022-05-04T11:45

минск

станислав шушкевич

справки

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Советский и белорусский государственный деятель Станислав Станиславович Шушкевич родился 15 декабря 1934 года в Минске (Белоруссия). В 1956 году окончил физико-математический факультет Белорусского государственного университета, в 1959 году – аспирантуру Института физики Академии наук Белорусской ССР. Доктор физико-математических наук (1970).После окончания аспирантуры работал инженером в конструкторском бюро Минского радиозавода (1960-1961), затем в научной лаборатории Белорусского университета (1961-1967), стал заведующим лабораторией. В 1967 году Шушкевич был назначен проректором по научной работе Минского радиотехнического института.В 1969 году он вернулся в Белорусский университет, стал доцентом кафедры ядерной физики. В 1973 году возглавил кафедру ядерной физики. С 1986 года Шушкевич, продолжая заведовать кафедрой ядерной физики, работал проректором по научной работе Белорусского университета.Станислав Шушкевич подготовил 33 кандидата наук, из которых семь стали докторами наук.Автор более 150 научных трудов, в том числе трех монографий, одного учебника, 72 авторских свидетельств. Член КПСС с 1968 года. В 1989 году он был избран народным депутатом СССР, вошел в состав Межрегиональной депутатской группы. В 1990 году Шушкевич был избран депутатом Верховного Совета Белоруссии и занял должность первого заместителя председателя Верховного Совета Белоруссии.В августе 1991 года Станислав Шушкевич осудил попытку государственного переворота, предпринятую членами Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), в который вошли представители высшего руководства СССР. После провала ГКЧП Станислав Шушкевич 9 сентября 1991 года был избран председателем Верховного Совета Белоруссии.7-8 декабря 1991 года Станислав Шушкевич вместе с Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком принял решение о ликвидации СССР, в качестве главы белорусского государства поставил подпись под Беловежскими соглашениями.26 января 1994 года был снят с поста председателя Верховного Совета Белоруссии.В июне 1994 года Шушкевич принял участие в президентских выборах, получил в первом туре около 10% и не прошел во второй тур, в котором победил Александр Лукашенко.В 1996 году был избран депутатом Верховного Совета Белоруссии.В 1998-2018 годах возглавлял оппозиционную партию "Белорусская социал-демократическая "Грамада". Станислав Шушкевич заявлял, что гордится своим участием в подписании Беловежских соглашений, и назвал потрясающим достижением, что Советский Союз прекратил существование бескровно. В 2020 году он выступил с инициативой лишить русский язык статуса государственного в Белоруссии, однако при этом признал, что такой переход, даже если решение будет принято, вряд ли может произойти быстро. 3 мая 2022 года Станислав Шушкевич скончался. Член-корреспондент АН БССР (1991).Заслуженный деятель науки и техники БССР (1982).Лауреат премии Совета министров СССР (1985) за комплекс работ по созданию и внедрению в народное хозяйство радиоскопических экспресс-методов измерения концентрации редкоземельных элементов.Лауреат Государственной премии БССР (1988; за учебник для высших учебных заведений "Основы радиоэлектроники").Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

минск, станислав шушкевич, справки