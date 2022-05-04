https://ria.ru/20220504/shushkevich-1786722293.html

Умер первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич

Умер первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич - РИА Новости, 04.05.2022

Умер первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич

Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич умер на 88-м году жизни, сообщила РИА Новости его вдова Ирина. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:32

2022-05-04T09:32

2022-05-04T10:34

в мире

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МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич умер на 88-м году жизни, сообщила РИА Новости его вдова Ирина.Она пояснила, что к смерти привели последствия перенесенного коронавируса.Вдова Шушкевича добавила, что семья пока не определилась с датой и местом прощания.Этой весной политик заразился COVID-19 и дважды его госпитализировали в реанимацию.Станислав Шушкевич родился в 1934 году в Минске. Закончил физмат БГУ и затем занимался научной работой.В 1991 году он возглавил Верховный совет Белоруссии и находился на этом посту до 1994-го.Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще Шушкевич, президент России Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук подписали соглашение о создании СНГ, которым констатировали прекращение существования СССР.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире