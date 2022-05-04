https://ria.ru/20220504/shushkevich-1786722293.html
Умер первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич
Умер первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич - РИА Новости, 04.05.2022
Умер первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич
Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич умер на 88-м году жизни, сообщила РИА Новости его вдова Ирина. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:32
2022-05-04T09:32
2022-05-04T10:34
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786726778_0:302:3016:1999_1920x0_80_0_0_8bd8ab8166f39a9a8b42a2e5480f5229.jpg
МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич умер на 88-м году жизни, сообщила РИА Новости его вдова Ирина.Она пояснила, что к смерти привели последствия перенесенного коронавируса.Вдова Шушкевича добавила, что семья пока не определилась с датой и местом прощания.Этой весной политик заразился COVID-19 и дважды его госпитализировали в реанимацию.Станислав Шушкевич родился в 1934 году в Минске. Закончил физмат БГУ и затем занимался научной работой.В 1991 году он возглавил Верховный совет Белоруссии и находился на этом посту до 1994-го.Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще Шушкевич, президент России Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук подписали соглашение о создании СНГ, которым констатировали прекращение существования СССР.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786726778_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_6352c0e96fc80dc036d8fd14f367ad29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
09:32 04.05.2022 (обновлено: 10:34 04.05.2022)
Умер первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич
Умер бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич
МИНСК, 4 мая — РИА Новости. Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич умер на 88-м году жизни, сообщила РИА Новости его вдова Ирина.
"Он ушел из жизни 3 мая в 23:35, поднялось давление", — сказала собеседница агентства.
Она пояснила, что к смерти привели последствия перенесенного коронавируса.
Вдова Шушкевича добавила, что семья пока не определилась с датой и местом прощания.
Этой весной политик заразился COVID-19 и дважды его госпитализировали в реанимацию.
Станислав Шушкевич
родился в 1934 году в Минске
. Закончил физмат БГУ и затем занимался научной работой.
В 1991 году он возглавил Верховный совет Белоруссии
и находился на этом посту до 1994-го.
Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще Шушкевич, президент России Борис Ельцин
и президент Украины Леонид Кравчук
подписали соглашение о создании СНГ
, которым констатировали прекращение существования СССР
.