https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786894902.html
МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России
МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022
МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России
Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к подготовке нового - седьмого - пакета санкций против России. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:50
2022-05-04T23:50
2022-05-04T23:50
россия
эстония
еврокомиссия
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санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к подготовке нового - седьмого - пакета санкций против России.Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, в которых окажутся Сбербанк и другие крупные банки РФ, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица. Пакет также предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.Пр словам главы МИД Эстонии, Евросоюз продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций и сейчас важно двигаться дальше."Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций", - приводит в среду слова Лийметс пресс-служба МИД.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, еврокомиссия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз
МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России
Глава МИД Эстонии Лийметс призвала ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России