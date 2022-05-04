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МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022
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МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России
МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022
МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России
Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к подготовке нового - седьмого - пакета санкций против России. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:50
2022-05-04T23:50
россия
эстония
еврокомиссия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к подготовке нового - седьмого - пакета санкций против России.Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, в которых окажутся Сбербанк и другие крупные банки РФ, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица. Пакет также предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.Пр словам главы МИД Эстонии, Евросоюз продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций и сейчас важно двигаться дальше."Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций", - приводит в среду слова Лийметс пресс-служба МИД.
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россия, эстония, еврокомиссия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз
23:50 04.05.2022
 
МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России

Глава МИД Эстонии Лийметс призвала ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на здании посольства Эстонии в Москве
Флаги на здании посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к подготовке нового - седьмого - пакета санкций против России.
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, в которых окажутся Сбербанк и другие крупные банки РФ, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица. Пакет также предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.
Пр словам главы МИД Эстонии, Евросоюз продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций и сейчас важно двигаться дальше.
"Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций", - приводит в среду слова Лийметс пресс-служба МИД.
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