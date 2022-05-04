https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786894902.html

МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России

МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022

МИД Эстонии призвал ЕС к подготовке седьмого пакета санкций против России

Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к подготовке нового - седьмого - пакета санкций против России. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:50

2022-05-04T23:50

2022-05-04T23:50

россия

эстония

еврокомиссия

в мире

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санкции в отношении россии

евросоюз

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала ЕС к подготовке нового - седьмого - пакета санкций против России.Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, в которых окажутся Сбербанк и другие крупные банки РФ, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица. Пакет также предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.Пр словам главы МИД Эстонии, Евросоюз продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций и сейчас важно двигаться дальше."Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться. Такое движение, шаг за шагом, сейчас имеется, и это самое важное, чтобы после принятия шестого санкционного пакета мы начали бы движение к седьмому пакету санкций", - приводит в среду слова Лийметс пресс-служба МИД.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, эстония, еврокомиссия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз