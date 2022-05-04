https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786892772.html
Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов
Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов - РИА Новости, 04.05.2022
Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов
Британия пытается "обогнать паровоз" Евросоюза в вопросе санкций против российских СМИ, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:15
2022-05-04T23:15
2022-05-04T23:15
россия
великобритания
евросоюз
владимир чижов
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Британия пытается "обогнать паровоз" Евросоюза в вопросе санкций против российских СМИ, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Я думаю, что здесь Великобритания и ее известный всем премьер-министр стремятся обогнать паровоз и быть впереди по крайней мере Евросоюза, чтобы, в их представлении, подавать пример", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что Лондон вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, в которых окажутся Сбербанк и другие крупные банки РФ, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица. Пакет также предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, евросоюз, владимир чижов, санкции в отношении россии, в мире
Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов
Постпред России Чижов: Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ