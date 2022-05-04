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Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов - РИА Новости, 04.05.2022
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Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов
Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов - РИА Новости, 04.05.2022
Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов
Британия пытается "обогнать паровоз" Евросоюза в вопросе санкций против российских СМИ, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:15
2022-05-04T23:15
россия
великобритания
евросоюз
владимир чижов
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Британия пытается "обогнать паровоз" Евросоюза в вопросе санкций против российских СМИ, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Я думаю, что здесь Великобритания и ее известный всем премьер-министр стремятся обогнать паровоз и быть впереди по крайней мере Евросоюза, чтобы, в их представлении, подавать пример", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что Лондон вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, в которых окажутся Сбербанк и другие крупные банки РФ, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица. Пакет также предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.
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россия, великобритания, евросоюз, владимир чижов, санкции в отношении россии, в мире
23:15 04.05.2022
 
Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов

Постпред России Чижов: Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Британия пытается "обогнать паровоз" Евросоюза в вопросе санкций против российских СМИ, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Я думаю, что здесь Великобритания и ее известный всем премьер-министр стремятся обогнать паровоз и быть впереди по крайней мере Евросоюза, чтобы, в их представлении, подавать пример", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что Лондон вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, в которых окажутся Сбербанк и другие крупные банки РФ, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица. Пакет также предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.
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