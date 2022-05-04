https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786892772.html

Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов

Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов - РИА Новости, 04.05.2022

Британия пытается "обогнать" ЕС в вопросе санкций против СМИ, заявил Чижов

Британия пытается "обогнать паровоз" Евросоюза в вопросе санкций против российских СМИ, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:15

2022-05-04T23:15

2022-05-04T23:15

россия

великобритания

евросоюз

владимир чижов

санкции в отношении россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_98fe8957c83cb8ed9e4dd2e128d8da29.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Британия пытается "обогнать паровоз" Евросоюза в вопросе санкций против российских СМИ, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов."Я думаю, что здесь Великобритания и ее известный всем премьер-министр стремятся обогнать паровоз и быть впереди по крайней мере Евросоюза, чтобы, в их представлении, подавать пример", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что Лондон вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, в которых окажутся Сбербанк и другие крупные банки РФ, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица. Пакет также предусматривает поэтапное полное нефтяное эмбарго.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, великобритания, евросоюз, владимир чижов, санкции в отношении россии, в мире