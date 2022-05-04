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На Западе признали, что "сокрушительный удар по России" провалился - РИА Новости, 04.05.2022
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На Западе признали, что "сокрушительный удар по России" провалился
На Западе признали, что "сокрушительный удар по России" провалился - РИА Новости, 04.05.2022
На Западе признали, что "сокрушительный удар по России" провалился
Евросоюз станет единственным пострадавшим в результате введения эмбарго на поставку российских энергоносителей, так как для Москвы все еще открыты азиатские... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:54
2022-05-04T23:22
евросоюз
европа
экономика
россия
в мире
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Евросоюз станет единственным пострадавшим в результате введения эмбарго на поставку российских энергоносителей, так как для Москвы все еще открыты азиатские рынки, говорится в материале Daily Express."В Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике. &lt;…&gt; Однако Россия продолжает торговать с восточными партнерами, а благодаря расширению сети нефтяных и газопроводов в Азию прибыль значительно увеличится", — подчеркнул журналист.В статье автор упомянул действующие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, продажу нефти Индии, Японии и Южной Корее, а также экспорт сжиженного природного газа в Пакистан.Эти контракты помогут России смягчить экономический удар, вызванный резким сокращением деловых связей с Европой, отмечается в публикации.Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила ранее в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.При этом, по данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, они продолжат обсуждение в четверг, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220504/britaniya-1786867083.html
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евросоюз, европа, экономика, россия, в мире
20:54 04.05.2022 (обновлено: 23:22 04.05.2022)
 
На Западе признали, что "сокрушительный удар по России" провалился

Daily Express: санкции ЕС против России могут привести к удару по европейской экономике

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Евросоюз станет единственным пострадавшим в результате введения эмбарго на поставку российских энергоносителей, так как для Москвы все еще открыты азиатские рынки, говорится в материале Daily Express.
Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике. <…> Однако Россия продолжает торговать с восточными партнерами, а благодаря расширению сети нефтяных и газопроводов в Азию прибыль значительно увеличится", — подчеркнул журналист.
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В статье автор упомянул действующие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, продажу нефти Индии, Японии и Южной Корее, а также экспорт сжиженного природного газа в Пакистан.
Эти контракты помогут России смягчить экономический удар, вызванный резким сокращением деловых связей с Европой, отмечается в публикации.
Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила ранее в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
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При этом, по данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, они продолжат обсуждение в четверг, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России.
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В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.
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