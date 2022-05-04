https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786863912.html

Байден анонсировал обсуждение с G7 новых санкций против России

Байден анонсировал обсуждение с G7 новых санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022

Байден анонсировал обсуждение с G7 новых санкций против России

Президент США Джо Байден заявил, что вскоре обсудит возможные санкции против России с лидерами "Большой семерки". РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:34

2022-05-04T18:34

2022-05-04T18:34

в мире

россия

сша

евросоюз

g7

джо байден

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вскоре обсудит возможные санкции против России с лидерами "Большой семерки"."Что касается дополнительных санкций, мы всегда открыты к дополнительным санкциям. Я консультируюсь, я буду разговаривать с членами G7 на этой неделе о том, что мы будем делать и чего нет", - сказал Байден журналистам в Белом доме.Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов сообщало, что ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая. Как ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786599841.html

https://ria.ru/20220429/energoresursy-1786273109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, евросоюз, g7, джо байден, санкции в отношении россии