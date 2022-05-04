Рейтинг@Mail.ru
Байден анонсировал обсуждение с G7 новых санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786863912.html
Байден анонсировал обсуждение с G7 новых санкций против России
Байден анонсировал обсуждение с G7 новых санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022
Байден анонсировал обсуждение с G7 новых санкций против России
Президент США Джо Байден заявил, что вскоре обсудит возможные санкции против России с лидерами "Большой семерки". РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:34
2022-05-04T18:34
в мире
россия
сша
евросоюз
g7
джо байден
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786015134_0:308:3008:2000_1920x0_80_0_0_aea0ecc9c9a26c4a46a64184e09557f1.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вскоре обсудит возможные санкции против России с лидерами "Большой семерки"."Что касается дополнительных санкций, мы всегда открыты к дополнительным санкциям. Я консультируюсь, я буду разговаривать с членами G7 на этой неделе о том, что мы будем делать и чего нет", - сказал Байден журналистам в Белом доме.Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов сообщало, что ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая. Как ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786599841.html
https://ria.ru/20220429/energoresursy-1786273109.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786015134_237:0:2904:2000_1920x0_80_0_0_d6d1fe3778063928771f613a29de0729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, евросоюз, g7, джо байден, санкции в отношении россии
18:34 04.05.2022
 
Байден анонсировал обсуждение с G7 новых санкций против России

Президент США Байден анонсировал обсуждение с G7 новых санкций против России

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что вскоре обсудит возможные санкции против России с лидерами "Большой семерки".
"Что касается дополнительных санкций, мы всегда открыты к дополнительным санкциям. Я консультируюсь, я буду разговаривать с членами G7 на этой неделе о том, что мы будем делать и чего нет", - сказал Байден журналистам в Белом доме.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 02:15
Эксперт объяснил, когда снимут санкции с России
Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на дипломатов сообщало, что ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая. Как ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 23:12
Госдеп: России "будет нелегко" найти новых покупателей для энергоресурсов
 
В миреРоссияСШАЕвросоюзG7Джо БайденСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала