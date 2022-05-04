https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786841045.html

Депутат ГД: кризис из-за поставок энергоносителей приведет к распаду ЕС

Депутат ГД: кризис из-за поставок энергоносителей приведет к распаду ЕС - РИА Новости, 04.05.2022

Депутат ГД: кризис из-за поставок энергоносителей приведет к распаду ЕС

Санкционная политика Европы может спровоцировать экономический и политический кризис в ЕС, который приведет к распаду всего Евросоюза, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:48

2022-05-04T16:48

2022-05-04T16:55

урсула фон дер ляйен

европа

россия

украина

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

госдума рф

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Санкционная политика Европы может спровоцировать экономический и политический кризис в ЕС, который приведет к распаду всего Евросоюза, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Санкции, которые сейчас получают дальнейшее развитие в рамках шестого пакета, ударят больше всего по самой Европе, и сразу по трем направлениям", - подчеркнул политик, комментируя возможный запрет российского импорта нефти в Европу.По словам Шхагошева, усиливающие санкции приведут к негативным проблемам с обеспечением глобальной безопасности, экономическому кризису, а также к территориальным потерям некоторых государств."Самое опасное для Европейского союза - распад. Распад, который начался на Украине, безусловно может коснуться и ЕС. Европа не сможет выдержать все последствия от антироссийских действий и тоже начнет распадаться", - резюмировал он. -0-

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786734004.html

европа

россия

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урсула фон дер ляйен, европа, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, госдума рф