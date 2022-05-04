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Депутат ГД: кризис из-за поставок энергоносителей приведет к распаду ЕС - РИА Новости, 04.05.2022
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Депутат ГД: кризис из-за поставок энергоносителей приведет к распаду ЕС
Депутат ГД: кризис из-за поставок энергоносителей приведет к распаду ЕС - РИА Новости, 04.05.2022
Депутат ГД: кризис из-за поставок энергоносителей приведет к распаду ЕС
Санкционная политика Европы может спровоцировать экономический и политический кризис в ЕС, который приведет к распаду всего Евросоюза, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:48
2022-05-04T16:55
урсула фон дер ляйен
европа
россия
украина
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
госдума рф
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Санкционная политика Европы может спровоцировать экономический и политический кризис в ЕС, который приведет к распаду всего Евросоюза, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Санкции, которые сейчас получают дальнейшее развитие в рамках шестого пакета, ударят больше всего по самой Европе, и сразу по трем направлениям", - подчеркнул политик, комментируя возможный запрет российского импорта нефти в Европу.По словам Шхагошева, усиливающие санкции приведут к негативным проблемам с обеспечением глобальной безопасности, экономическому кризису, а также к территориальным потерям некоторых государств."Самое опасное для Европейского союза - распад. Распад, который начался на Украине, безусловно может коснуться и ЕС. Европа не сможет выдержать все последствия от антироссийских действий и тоже начнет распадаться", - резюмировал он. -0-
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европа
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урсула фон дер ляйен, европа, россия, украина, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, госдума рф
16:48 04.05.2022 (обновлено: 16:55 04.05.2022)
 
Депутат ГД: кризис из-за поставок энергоносителей приведет к распаду ЕС

Член комитета Госдумы Шхагошев: санкции могут спровоцировать распад Евросоюза

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Санкционная политика Европы может спровоцировать экономический и политический кризис в ЕС, который приведет к распаду всего Евросоюза, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
"Санкции, которые сейчас получают дальнейшее развитие в рамках шестого пакета, ударят больше всего по самой Европе, и сразу по трем направлениям", - подчеркнул политик, комментируя возможный запрет российского импорта нефти в Европу.
По словам Шхагошева, усиливающие санкции приведут к негативным проблемам с обеспечением глобальной безопасности, экономическому кризису, а также к территориальным потерям некоторых государств.
"Самое опасное для Европейского союза - распад. Распад, который начался на Украине, безусловно может коснуться и ЕС. Европа не сможет выдержать все последствия от антироссийских действий и тоже начнет распадаться", - резюмировал он. -0-
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 10:44
Новый пакет санкций ЕС включает поэтапный запрет на российскую нефть
 
Урсула фон дер ЛяйенЕвропаРоссияУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииГосдума РФ
 
 
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