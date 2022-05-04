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ЕК передала совету ЕС на утверждение шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786789284.html
ЕК передала совету ЕС на утверждение шестой пакет санкций против России
ЕК передала совету ЕС на утверждение шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022
ЕК передала совету ЕС на утверждение шестой пакет санкций против России
Предложения Еврокомиссии по шестому пакету ограничительных мер против России переданы на рассмотрение Совету стран ЕС, который может их скорректировать, заявил... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:41
2022-05-04T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
совет ес
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Предложения Еврокомиссии по шестому пакету ограничительных мер против России переданы на рассмотрение Совету стран ЕС, который может их скорректировать, заявил представитель ЕК Эрик Мамер."То, что сегодня представила (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.) - это предложение по пакету санкций, которое было направлено Совету", - сказал Мамер на брифинге.Теперь оно будет обсуждаться Советом, который может внести изменения в эти предложения, добавил он.Окончательное решение по ограничительным мерам принимают страны в рамках Совета ЕС.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786786771.html
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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, совет ес, санкции в отношении россии
13:41 04.05.2022 (обновлено: 13:42 04.05.2022)
 
ЕК передала совету ЕС на утверждение шестой пакет санкций против России

Представитель ЕК: совету ЕС передали на утверждение шестой пакет санкций против России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Предложения Еврокомиссии по шестому пакету ограничительных мер против России переданы на рассмотрение Совету стран ЕС, который может их скорректировать, заявил представитель ЕК Эрик Мамер.
"То, что сегодня представила (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.) - это предложение по пакету санкций, которое было направлено Совету", - сказал Мамер на брифинге.
Теперь оно будет обсуждаться Советом, который может внести изменения в эти предложения, добавил он.
Окончательное решение по ограничительным мерам принимают страны в рамках Совета ЕС.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
13:33
Стоимость санкций для европейцев будет увеличиваться, заявил Песков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияСовет ЕССанкции в отношении России
 
 
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