https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786789284.html

ЕК передала совету ЕС на утверждение шестой пакет санкций против России

ЕК передала совету ЕС на утверждение шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022

ЕК передала совету ЕС на утверждение шестой пакет санкций против России

Предложения Еврокомиссии по шестому пакету ограничительных мер против России переданы на рассмотрение Совету стран ЕС, который может их скорректировать, заявил... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:41

2022-05-04T13:41

2022-05-04T13:42

обострение ситуации в днр и лнр

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

совет ес

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Предложения Еврокомиссии по шестому пакету ограничительных мер против России переданы на рассмотрение Совету стран ЕС, который может их скорректировать, заявил представитель ЕК Эрик Мамер."То, что сегодня представила (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - ред.) - это предложение по пакету санкций, которое было направлено Совету", - сказал Мамер на брифинге.Теперь оно будет обсуждаться Советом, который может внести изменения в эти предложения, добавил он.Окончательное решение по ограничительным мерам принимают страны в рамках Совета ЕС.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786786771.html

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урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, совет ес, санкции в отношении россии