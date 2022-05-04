https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786733246.html
В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка
В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка - РИА Новости, 04.05.2022
В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в Европарламенте, что предлагаемый шестой пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:41
2022-05-04T10:41
2022-05-04T10:41
экономика
сбербанк россии
еврокомиссия
swift
санкции
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в Европарламенте, что предлагаемый шестой пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России включает в себя отключение Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT."Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк", - сказала глава Еврокомиссии.Также, по ее словам, от SWIFT предлагается отключить два других крупных российских банка.Окончательное решение по этому пакету мер должны будут принять страны Евросоюза.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786726082.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, еврокомиссия, swift, санкции, урсула фон дер ляйен
В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка
Глава ЕК фон дер Ляйен: в новый пакет санкций вошло отключение от SWIFT Сбербанка