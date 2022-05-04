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В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка - РИА Новости, 04.05.2022
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В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка
В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка - РИА Новости, 04.05.2022
В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в Европарламенте, что предлагаемый шестой пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:41
2022-05-04T10:41
экономика
сбербанк россии
еврокомиссия
swift
санкции
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в Европарламенте, что предлагаемый шестой пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России включает в себя отключение Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT."Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк", - сказала глава Еврокомиссии.Также, по ее словам, от SWIFT предлагается отключить два других крупных российских банка.Окончательное решение по этому пакету мер должны будут принять страны Евросоюза.
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экономика, сбербанк россии, еврокомиссия, swift, санкции, урсула фон дер ляйен
10:41 04.05.2022
 
В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка

Глава ЕК фон дер Ляйен: в новый пакет санкций вошло отключение от SWIFT Сбербанка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка на Тверской улице в Москве
Офис Сбербанка на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Офис Сбербанка на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в Европарламенте, что предлагаемый шестой пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России включает в себя отключение Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT.
"Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк", - сказала глава Еврокомиссии.
Также, по ее словам, от SWIFT предлагается отключить два других крупных российских банка.
Окончательное решение по этому пакету мер должны будут принять страны Евросоюза.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
09:58
Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России
 
ЭкономикаСбербанк РоссииЕврокомиссияSWIFTСанкцииУрсула фон дер Ляйен
 
 
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