https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786733246.html

В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка

В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка - РИА Новости, 04.05.2022

В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в Европарламенте, что предлагаемый шестой пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:41

2022-05-04T10:41

2022-05-04T10:41

экономика

сбербанк россии

еврокомиссия

swift

санкции

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в Европарламенте, что предлагаемый шестой пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России включает в себя отключение Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT."Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк", - сказала глава Еврокомиссии.Также, по ее словам, от SWIFT предлагается отключить два других крупных российских банка.Окончательное решение по этому пакету мер должны будут принять страны Евросоюза.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786726082.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, еврокомиссия, swift, санкции, урсула фон дер ляйен