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Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022
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Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России
Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022
Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России
Евросоюз сегодня представит шестой пакет антироссийских санкций, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен , выступая перед депутатами... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:58
2022-05-04T11:34
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции
урсула фон дер ляйен
украина
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Евросоюз сегодня представит шестой пакет антироссийских санкций, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен , выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.По ее словам, новый пакет включает поэтапный запрет импорта российской нефти."Лидеры уже высказывались о необходимости ликвидировать зависимость от российских ископаемых энергоресурсов &lt;…&gt; Сначала это был уголь. Теперь речь теперь идет о нефти. Отказ не будет легким, но мы просто должны это сделать. Сегодня мы предлагаем полностью отказаться от российской нефти в ЕС", — сказала глава ЕК.Она пояснила, что отказ от нефти будет постепенным, чтобы минимизировать негативное влияние на мировой рынок. Его планируется провести до конца года.Еще она мера — запрет вещания трех крупных российских телеканалов."Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС", — добавила фон дер Ляйен.Помимо этого, ЕС намерен отключить от SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка.Под санкции попадут также военные, которых Европа считает причастными к приписываемым российской армии преступлениям в Буче и Мариуполе."Это сигнал всем — мы знаем, кто вы, мы не оставим вас безнаказанными", — заключила глава ЕК.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. ЕС ввел в действие уже пять пакетов санкций, но это обернулось экономическими проблемами прежде всего для самих европейских стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции, урсула фон дер ляйен, украина
09:58 04.05.2022 (обновлено: 11:34 04.05.2022)
 
Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России

Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала 4 мая представить в шестой пакет санкций против России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Евросоюз сегодня представит шестой пакет антироссийских санкций, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен , выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.
По ее словам, новый пакет включает поэтапный запрет импорта российской нефти.
"Лидеры уже высказывались о необходимости ликвидировать зависимость от российских ископаемых энергоресурсов <…> Сначала это был уголь. Теперь речь теперь идет о нефти. Отказ не будет легким, но мы просто должны это сделать. Сегодня мы предлагаем полностью отказаться от российской нефти в ЕС", — сказала глава ЕК.
Она пояснила, что отказ от нефти будет постепенным, чтобы минимизировать негативное влияние на мировой рынок. Его планируется провести до конца года.
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Еще она мера — запрет вещания трех крупных российских телеканалов.
"Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС", — добавила фон дер Ляйен.
Помимо этого, ЕС намерен отключить от SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка.
Под санкции попадут также военные, которых Европа считает причастными к приписываемым российской армии преступлениям в Буче и Мариуполе.
"Это сигнал всем — мы знаем, кто вы, мы не оставим вас безнаказанными", — заключила глава ЕК.
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ЕС ввел в действие уже пять пакетов санкций, но это обернулось экономическими проблемами прежде всего для самих европейских стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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