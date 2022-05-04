https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786726082.html

Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России

Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России - РИА Новости, 04.05.2022

Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России

Евросоюз сегодня представит шестой пакет антироссийских санкций, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен , выступая перед депутатами... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:58

2022-05-04T09:58

2022-05-04T11:34

экономика

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции

урсула фон дер ляйен

украина

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БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Евросоюз сегодня представит шестой пакет антироссийских санкций, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен , выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.По ее словам, новый пакет включает поэтапный запрет импорта российской нефти."Лидеры уже высказывались о необходимости ликвидировать зависимость от российских ископаемых энергоресурсов <…> Сначала это был уголь. Теперь речь теперь идет о нефти. Отказ не будет легким, но мы просто должны это сделать. Сегодня мы предлагаем полностью отказаться от российской нефти в ЕС", — сказала глава ЕК.Она пояснила, что отказ от нефти будет постепенным, чтобы минимизировать негативное влияние на мировой рынок. Его планируется провести до конца года.Еще она мера — запрет вещания трех крупных российских телеканалов."Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС", — добавила фон дер Ляйен.Помимо этого, ЕС намерен отключить от SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка.Под санкции попадут также военные, которых Европа считает причастными к приписываемым российской армии преступлениям в Буче и Мариуполе."Это сигнал всем — мы знаем, кто вы, мы не оставим вас безнаказанными", — заключила глава ЕК.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. ЕС ввел в действие уже пять пакетов санкций, но это обернулось экономическими проблемами прежде всего для самих европейских стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции, урсула фон дер ляйен, украина