В Санкт-Петербурге рассказали о новой туристической традиции

В Санкт-Петербурге рассказали о новой туристической традиции

2022-05-04T12:32

2022-05-04T12:32

2022-05-04T12:32

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге дан старт новой городской традиции, сообщает АТОР.В комитете по развитию туризма придумали, как визуализировать и представить классический Петербург. Каждое воскресенье в 12:00 после выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости во дворе Государственной академической капеллы туристов и горожан будет ждать "Императорский полдень". Из распахнутого окна Царского павильона музыканты в парадных мундирах будут исполнять известную мелодию."Мы давно хотели, чтобы в нашем городе появилось событие, которое повторяется в одно и то же время в течение всего туристского сезона. У нас есть традиция выстрела пушки Петропавловской крепости. Появилась идея дополнить это классическое событие интерактивным действием, в котором могут поучаствовать жители и гости города, придя на Дворцовую площадь", — отметил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.Еще 30 апреля в городе начала работу служба "Ask me SPb". Более 100 волонтеров, девиз которых "Со мной в Петербурге ясно!", отвечают на вопросы туристов и информируют их о городских мероприятиях.Для быстрой помощи путешественникам есть буклеты и карты, которые можно получить бесплатно.В прошлом сезоне к сотрудникам службы "Ask me SPb" обратились свыше 30 тысяч гостей. Большинство — на Дворцовой и Сенатской площадях, у Исаакиевского собора. В этом году количество маршрутов и число волонтеров будет увеличено, поскольку власти готовятся принять еще больше туристов.

Мария Селиванова

