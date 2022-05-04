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В Санкт-Петербурге рассказали о новой туристической традиции - РИА Новости, 04.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220504/sankt-peterburg-1786720449.html
В Санкт-Петербурге рассказали о новой туристической традиции
В Санкт-Петербурге рассказали о новой туристической традиции - РИА Новости, 04.05.2022
В Санкт-Петербурге рассказали о новой туристической традиции
В Санкт-Петербурге дан старт новой городской традиции, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:32
2022-05-04T12:32
туризм
туризм
санкт-петербург
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге дан старт новой городской традиции, сообщает АТОР.В комитете по развитию туризма придумали, как визуализировать и представить классический Петербург. Каждое воскресенье в 12:00 после выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости во дворе Государственной академической капеллы туристов и горожан будет ждать "Императорский полдень". Из распахнутого окна Царского павильона музыканты в парадных мундирах будут исполнять известную мелодию."Мы давно хотели, чтобы в нашем городе появилось событие, которое повторяется в одно и то же время в течение всего туристского сезона. У нас есть традиция выстрела пушки Петропавловской крепости. Появилась идея дополнить это классическое событие интерактивным действием, в котором могут поучаствовать жители и гости города, придя на Дворцовую площадь", — отметил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.Еще 30 апреля в городе начала работу служба "Ask me SPb". Более 100 волонтеров, девиз которых "Со мной в Петербурге ясно!", отвечают на вопросы туристов и информируют их о городских мероприятиях.Для быстрой помощи путешественникам есть буклеты и карты, которые можно получить бесплатно.В прошлом сезоне к сотрудникам службы "Ask me SPb" обратились свыше 30 тысяч гостей. Большинство — на Дворцовой и Сенатской площадях, у Исаакиевского собора. В этом году количество маршрутов и число волонтеров будет увеличено, поскольку власти готовятся принять еще больше туристов.
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
https://ria.ru/20220502/gastronomiya-1786224727.html
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туризм, санкт-петербург, новости - туризм, туристы
12:32 04.05.2022
 
В Санкт-Петербурге рассказали о новой туристической традиции

В Санкт-Петербурге для туристов появилась новая традиция – "Императорский полдень"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСиний мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Синий мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге дан старт новой городской традиции, сообщает АТОР.
В комитете по развитию туризма придумали, как визуализировать и представить классический Петербург. Каждое воскресенье в 12:00 после выстрела из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости во дворе Государственной академической капеллы туристов и горожан будет ждать "Императорский полдень". Из распахнутого окна Царского павильона музыканты в парадных мундирах будут исполнять известную мелодию.
"Мы давно хотели, чтобы в нашем городе появилось событие, которое повторяется в одно и то же время в течение всего туристского сезона. У нас есть традиция выстрела пушки Петропавловской крепости. Появилась идея дополнить это классическое событие интерактивным действием, в котором могут поучаствовать жители и гости города, придя на Дворцовую площадь", — отметил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
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Еще 30 апреля в городе начала работу служба "Ask me SPb". Более 100 волонтеров, девиз которых "Со мной в Петербурге ясно!", отвечают на вопросы туристов и информируют их о городских мероприятиях.
Для быстрой помощи путешественникам есть буклеты и карты, которые можно получить бесплатно.
В прошлом сезоне к сотрудникам службы "Ask me SPb" обратились свыше 30 тысяч гостей. Большинство — на Дворцовой и Сенатской площадях, у Исаакиевского собора. В этом году количество маршрутов и число волонтеров будет увеличено, поскольку власти готовятся принять еще больше туристов.
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