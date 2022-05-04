https://ria.ru/20220504/rasteniya-1786150276.html

Жизнь в горшке: как и чем помочь комнатным растениям весной

Жизнь в горшке: как и чем помочь комнатным растениям весной - РИА Новости, 04.05.2022

Жизнь в горшке: как и чем помочь комнатным растениям весной

С приходом весны и стартом поры цветения комнатным растениям требуется особое внимание хозяев. Чтобы домашняя оранжерея радовала глаз в теплый сезон, стоит... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:00

2022-05-04T09:00

2022-05-04T09:00

россия

растения

цветы

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С приходом весны и стартом поры цветения комнатным растениям требуется особое внимание хозяев. Чтобы домашняя оранжерея радовала глаз в теплый сезон, стоит соблюдать несколько основных рекомендаций по уходу за цветами. Агроном ГБУ "Озеленение" Анна Корчагина рассказала РИА Новости, какие сигналы подают растения весной, что они означают и чем добросовестный садовод-любитель может помочь своим зеленым питомцам.Совет №1: отслеживайте изменения и реагируйте на нихРастения чутко реагируют на смену сезонов и увеличение светового дня, с приходом настоящей весны цветы и другие саженцы в горшках начинают меняться: появляются новые побеги и отростки, начинается цветение. По словам Корчагиной, весна для растений – природный стимулятор роста. В этот период владельцам домашней оранжереи следует внимательно присмотреться к саженцам, определить, в каком состоянии они находятся, и при необходимости принять соответствующие меры."Любые изменения – сигнал к действию. Развитие почек, бутонов и новых листьев говорит о том, что растение нужно подкормить, увеличить частоту полива, осмотреть на наличие вредителей", – поясняет эксперт.Совет №2: обновите грунтМолодые комнатные растения обычно пересаживают раз в год, взрослые и сформировавшиеся саженцы – раз в 2-3 года. Тем не менее, отмечает Корчагина, весной обновление почвы необходимо – без него цветок может заболеть и даже погибнуть. Пересадку можно осуществить либо с полной заменой грунта, либо с частичной, ограничившись верхним слоем."При пересадке внимательно подбирайте размер горшка, учитывая объем корневой системы и необходимый состав почвы. Для разных растений грунт имеет отличительные свойства, а потом пренебрегать этим нельзя", – отмечает агроном.Совет №3: поливайте и подкармливайте умеренноКомнатные растения, как и люди, нуждаются в воде, своевременный полив – гарантия их полноценного развития и хорошего состояния. Главное, не переборщить. Полив должен быть своевременным и достаточным, но не чрезмерным.Весной, когда сезон отопления еще не завершился, и радиаторы еще горячие, воздух становится сухим значительно быстрее. Эксперт советует увлажнять его с помощью специальных гаджетов или по старинке – например, развешивая на батареях мокрые полотенца."Также хорошо проводить опрыскивание растений из пульверизатора и наблюдать за засушливостью почвы в горшке", – советует агроном.Подкормку цветов следует начинать строго через полторы-две недели после пересадки или замены почвы в горшке, подчеркивает Корчагина, так как растению необходимо прижиться в новой среде. Полезные препараты лучше приобрести заранее в специализированном магазине, где консультанты подскажут, какое именно средство подойдет для определенного сорта растения.Совет №4: регулируйте температуру и освещениеВесной солнечного света в квартирах москвичей становится больше, однако не стоит сразу же подставлять растения в горшках под прямые лучи. Конечно, зимой цветам не хватает солнца, но резкая смена режима освещенности может им навредить.По ее словам, опасной может быть и резкая смена температуры в помещении. Удивительно, но растения испытывают определенный стресс, когда в квартире перестают работать радиаторы."Поэтому в первые дни желательно использовать обогреватели, термподставки и утеплять горшки. Главное – сохранить привычные параметры воздуха для растения на период смены сезона", – делится советом эксперт.Совет №5: обеспечьте проветривание и чистотуКислород, как и вода, очень важен для растений, поэтому помещение, где они находятся, необходимо регулярно проветривать.Комнатные растения следует поддерживать в чистоте: протирать листья и побеги смоченной в воде тканевой тряпкой или марлей, очищать их от пыли и грязи, опрыскивать. Эти несложные процессы хорошо стимулируют рост молодых саженцев и налаживает обменные процессы в листьях и стеблях."Исключение составляют цветы с опушенными листьями. Такие цветы очищают с помощью кисточки или сухой тряпочки", – обращает внимание агроном.Кроме того, важно следить за чистотой поверхностного слоя почвы в горшке, самого горшка и поддона.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, растения, цветы