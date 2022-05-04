https://ria.ru/20220504/rasteniya-1786150276.html
Жизнь в горшке: как и чем помочь комнатным растениям весной
Жизнь в горшке: как и чем помочь комнатным растениям весной - РИА Новости, 04.05.2022
Жизнь в горшке: как и чем помочь комнатным растениям весной
С приходом весны и стартом поры цветения комнатным растениям требуется особое внимание хозяев. Чтобы домашняя оранжерея радовала глаз в теплый сезон, стоит... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:00
2022-05-04T09:00
2022-05-04T09:00
россия
растения
цветы
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С приходом весны и стартом поры цветения комнатным растениям требуется особое внимание хозяев. Чтобы домашняя оранжерея радовала глаз в теплый сезон, стоит соблюдать несколько основных рекомендаций по уходу за цветами. Агроном ГБУ "Озеленение" Анна Корчагина рассказала РИА Новости, какие сигналы подают растения весной, что они означают и чем добросовестный садовод-любитель может помочь своим зеленым питомцам.Совет №1: отслеживайте изменения и реагируйте на нихРастения чутко реагируют на смену сезонов и увеличение светового дня, с приходом настоящей весны цветы и другие саженцы в горшках начинают меняться: появляются новые побеги и отростки, начинается цветение. По словам Корчагиной, весна для растений – природный стимулятор роста. В этот период владельцам домашней оранжереи следует внимательно присмотреться к саженцам, определить, в каком состоянии они находятся, и при необходимости принять соответствующие меры."Любые изменения – сигнал к действию. Развитие почек, бутонов и новых листьев говорит о том, что растение нужно подкормить, увеличить частоту полива, осмотреть на наличие вредителей", – поясняет эксперт.Совет №2: обновите грунтМолодые комнатные растения обычно пересаживают раз в год, взрослые и сформировавшиеся саженцы – раз в 2-3 года. Тем не менее, отмечает Корчагина, весной обновление почвы необходимо – без него цветок может заболеть и даже погибнуть. Пересадку можно осуществить либо с полной заменой грунта, либо с частичной, ограничившись верхним слоем."При пересадке внимательно подбирайте размер горшка, учитывая объем корневой системы и необходимый состав почвы. Для разных растений грунт имеет отличительные свойства, а потом пренебрегать этим нельзя", – отмечает агроном.Совет №3: поливайте и подкармливайте умеренноКомнатные растения, как и люди, нуждаются в воде, своевременный полив – гарантия их полноценного развития и хорошего состояния. Главное, не переборщить. Полив должен быть своевременным и достаточным, но не чрезмерным.Весной, когда сезон отопления еще не завершился, и радиаторы еще горячие, воздух становится сухим значительно быстрее. Эксперт советует увлажнять его с помощью специальных гаджетов или по старинке – например, развешивая на батареях мокрые полотенца."Также хорошо проводить опрыскивание растений из пульверизатора и наблюдать за засушливостью почвы в горшке", – советует агроном.Подкормку цветов следует начинать строго через полторы-две недели после пересадки или замены почвы в горшке, подчеркивает Корчагина, так как растению необходимо прижиться в новой среде. Полезные препараты лучше приобрести заранее в специализированном магазине, где консультанты подскажут, какое именно средство подойдет для определенного сорта растения.Совет №4: регулируйте температуру и освещениеВесной солнечного света в квартирах москвичей становится больше, однако не стоит сразу же подставлять растения в горшках под прямые лучи. Конечно, зимой цветам не хватает солнца, но резкая смена режима освещенности может им навредить.По ее словам, опасной может быть и резкая смена температуры в помещении. Удивительно, но растения испытывают определенный стресс, когда в квартире перестают работать радиаторы."Поэтому в первые дни желательно использовать обогреватели, термподставки и утеплять горшки. Главное – сохранить привычные параметры воздуха для растения на период смены сезона", – делится советом эксперт.Совет №5: обеспечьте проветривание и чистотуКислород, как и вода, очень важен для растений, поэтому помещение, где они находятся, необходимо регулярно проветривать.Комнатные растения следует поддерживать в чистоте: протирать листья и побеги смоченной в воде тканевой тряпкой или марлей, очищать их от пыли и грязи, опрыскивать. Эти несложные процессы хорошо стимулируют рост молодых саженцев и налаживает обменные процессы в листьях и стеблях."Исключение составляют цветы с опушенными листьями. Такие цветы очищают с помощью кисточки или сухой тряпочки", – обращает внимание агроном.Кроме того, важно следить за чистотой поверхностного слоя почвы в горшке, самого горшка и поддона.
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россия, растения, цветы
С приходом весны и стартом поры цветения комнатным растениям
требуется особое внимание хозяев. Чтобы домашняя оранжерея радовала глаз в теплый сезон, стоит соблюдать несколько основных рекомендаций по уходу за цветами. Агроном ГБУ "Озеленение" Анна Корчагина рассказала РИА Новости, какие сигналы подают растения весной, что они означают и чем добросовестный садовод-любитель может помочь своим зеленым питомцам.
Совет №1: отслеживайте изменения и реагируйте на них
Растения чутко реагируют на смену сезонов и увеличение светового дня, с приходом настоящей весны цветы и другие саженцы в горшках начинают меняться: появляются новые побеги и отростки, начинается цветение. По словам Корчагиной, весна для растений – природный стимулятор роста. В этот период владельцам домашней оранжереи следует внимательно присмотреться к саженцам, определить, в каком состоянии они находятся, и при необходимости принять соответствующие меры.
"Любые изменения – сигнал к действию. Развитие почек, бутонов и новых листьев говорит о том, что растение нужно подкормить, увеличить частоту полива, осмотреть на наличие вредителей", – поясняет эксперт.
Совет №2: обновите грунт
Молодые комнатные растения обычно пересаживают раз в год, взрослые и сформировавшиеся саженцы – раз в 2-3 года.
Тем не менее, отмечает Корчагина, весной обновление почвы необходимо – без него цветок может заболеть и даже погибнуть.
"С новым грунтом растению поступают питательные вещества, которые очень необходимы в этот период", – подчеркивает она.
Пересадку можно осуществить либо с полной заменой грунта, либо с частичной, ограничившись верхним слоем.
"При пересадке внимательно подбирайте размер горшка, учитывая объем корневой системы и необходимый состав почвы. Для разных растений грунт имеет отличительные свойства, а потом пренебрегать этим нельзя", – отмечает агроном.
Совет №3: поливайте и подкармливайте умеренно
Комнатные растения, как и люди, нуждаются в воде, своевременный полив – гарантия их полноценного развития и хорошего состояния. Главное, не переборщить. Полив должен быть своевременным и достаточным, но не чрезмерным.
"Резкое увеличение частоты полива может вызвать загнивание корней и отразиться на здоровье растения. Вода не должна быть холодной", – обращает внимание Корчагина.
Весной, когда сезон отопления еще не завершился, и радиаторы еще горячие, воздух становится сухим значительно быстрее. Эксперт советует увлажнять его с помощью специальных гаджетов или по старинке – например, развешивая на батареях мокрые полотенца.
"Также хорошо проводить опрыскивание растений из пульверизатора и наблюдать за засушливостью почвы в горшке", – советует агроном.
Подкормку цветов следует начинать строго через полторы-две недели после пересадки или замены почвы в горшке, подчеркивает Корчагина, так как растению необходимо прижиться в новой среде. Полезные препараты лучше приобрести заранее в специализированном магазине, где консультанты подскажут, какое именно средство подойдет для определенного сорта растения.
Совет №4: регулируйте температуру и освещение
Весной солнечного света в квартирах москвичей становится больше, однако не стоит сразу же подставлять растения в горшках под прямые лучи. Конечно, зимой цветам не хватает солнца, но резкая смена режима освещенности может им навредить.
"Растения нужно защитить от палящих лучшей, поскольку они могут негативно отразиться на состоянии цветов и нарушить плавный процесс сезонного перехода. Цветок может начать увядать, терять цвет и листья. Чтобы избежать этого, можно установить защитный экран или повесить шторку. Свет должен быть мягким и рассеянным", – говорит Корчагина.
По ее словам, опасной может быть и резкая смена температуры в помещении. Удивительно, но растения испытывают определенный стресс, когда в квартире перестают работать радиаторы.
"Поэтому в первые дни желательно использовать обогреватели, термподставки и утеплять горшки. Главное – сохранить привычные параметры воздуха для растения на период смены сезона", – делится советом эксперт.
Совет №5: обеспечьте проветривание и чистоту
Кислород, как и вода, очень важен для растений, поэтому помещение, где они находятся, необходимо регулярно проветривать.
"Однако, проветривая помещение, важно помнить о том, что практически все растения болезненно реагируют на сквозняки. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы оградить цветок от потока холодного воздуха из окна", – говорит Корчагина.
Комнатные растения следует поддерживать в чистоте: протирать листья и побеги смоченной в воде тканевой тряпкой или марлей, очищать их от пыли и грязи, опрыскивать. Эти несложные процессы хорошо стимулируют рост молодых саженцев и налаживает обменные процессы в листьях и стеблях.
"Исключение составляют цветы с опушенными листьями. Такие цветы очищают с помощью кисточки или сухой тряпочки", – обращает внимание агроном.
Кроме того, важно следить за чистотой поверхностного слоя почвы в горшке, самого горшка и поддона.