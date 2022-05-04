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КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 04.05.2022
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КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 04.05.2022
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), передает... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T06:31
2022-05-04T06:45
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
сеул
япония
южная корея
японское море
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СЕУЛ, 4 мая — РИА Новости. КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Подчеркивается, что пока дальность и наибольшая высота полета снаряда неизвестны.Служба новостей телеканала TBS со ссылкой на министерство обороны Японии также сообщила о запуске.Это уже 14-й тест вооружений в Северной Корее с начала года. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.
https://ria.ru/20220503/ssha-1786692757.html
пхеньян
кндр (северная корея)
сеул
япония
южная корея
японское море
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в мире, пхеньян, кндр (северная корея), сеул, япония, южная корея, японское море
06:31 04.05.2022 (обновлено: 06:45 04.05.2022)
 
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Ренхап: КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 4 мая — РИА Новости. КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Подчеркивается, что пока дальность и наибольшая высота полета снаряда неизвестны.
Служба новостей телеканала TBS со ссылкой на министерство обороны Японии также сообщила о запуске.
"Обращаемся с просьбой к морским судам следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов ракеты, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море", — добавили в военном ведомстве.
Это уже 14-й тест вооружений в Северной Корее с начала года. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 21:22
США хотят продвинуться по резолюции об ужесточении санкций против КНДР
 
В миреПхеньянКНДР (Северная Корея)СеулЯпонияЮжная КореяЯпонское море
 
 
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