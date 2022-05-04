https://ria.ru/20220504/raketa-1786709331.html

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря - РИА Новости, 04.05.2022

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), передает... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T06:31

2022-05-04T06:31

2022-05-04T06:45

в мире

пхеньян

кндр (северная корея)

сеул

япония

южная корея

японское море

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СЕУЛ, 4 мая — РИА Новости. КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Подчеркивается, что пока дальность и наибольшая высота полета снаряда неизвестны.Служба новостей телеканала TBS со ссылкой на министерство обороны Японии также сообщила о запуске.Это уже 14-й тест вооружений в Северной Корее с начала года. Последний раз КНДР испытала 16 апреля новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.

https://ria.ru/20220503/ssha-1786692757.html

пхеньян

кндр (северная корея)

сеул

япония

южная корея

японское море

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в мире, пхеньян, кндр (северная корея), сеул, япония, южная корея, японское море