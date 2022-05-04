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Индекс промпроизводства Ленобласти в I квартал 2022 года достиг 105,2% - РИА Новости, 04.05.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220504/promproizvodstva-1786829018.html
Индекс промпроизводства Ленобласти в I квартал 2022 года достиг 105,2%
Индекс промпроизводства Ленобласти в I квартал 2022 года достиг 105,2% - РИА Новости, 04.05.2022
Индекс промпроизводства Ленобласти в I квартал 2022 года достиг 105,2%
Индекс промышленного производства Ленинградской области составил 105,2% по итогам первого квартала 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:59
2022-05-04T16:00
ленинградская область
александр дрозденко
производство
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Индекс промышленного производства Ленинградской области составил 105,2% по итогам первого квартала 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Как отметили в пресс-службе со ссылкой на данные Петростата, рост отмечен во всех сферах: обрабатывающие производства – 104,5%, добыча полезных ископаемых – 108,6%; обеспечение электрической энергией, газом и паром – на 5,2%; в сфере водоснабжения, водоотведении, сборе и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений – 122,6%."Несмотря на сложности, с которыми сегодня сталкиваются наши предприятия из-за санкционного давления, промышленность Ленинградской области показала уверенный рост по итогам первого квартала. Обрабатывающие производства продолжают работу, перестраивают логистику, находят новых поставщиков сырья и комплектующих, сохраняют коллективы, и как результат – рост по большинству видов деятельности", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя данные Петростата.В обладминистрации напомнили, что индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам 2021 года составил 107,6%, наибольший прирост продемонстрировали производители напитков и полиграфическая деятельность, их показатели выросли в 1,6 и 1,5 раз, соответственно.
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александр дрозденко, производство, санкт-петербург
15:59 04.05.2022 (обновлено: 16:00 04.05.2022)
 

Индекс промпроизводства Ленобласти в I квартал 2022 года достиг 105,2%

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Индекс промышленного производства Ленинградской области составил 105,2% по итогам первого квартала 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Как отметили в пресс-службе со ссылкой на данные Петростата, рост отмечен во всех сферах: обрабатывающие производства – 104,5%, добыча полезных ископаемых – 108,6%; обеспечение электрической энергией, газом и паром – на 5,2%; в сфере водоснабжения, водоотведении, сборе и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений – 122,6%.
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"Несмотря на сложности, с которыми сегодня сталкиваются наши предприятия из-за санкционного давления, промышленность Ленинградской области показала уверенный рост по итогам первого квартала. Обрабатывающие производства продолжают работу, перестраивают логистику, находят новых поставщиков сырья и комплектующих, сохраняют коллективы, и как результат – рост по большинству видов деятельности", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя данные Петростата.
В обладминистрации напомнили, что индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам 2021 года составил 107,6%, наибольший прирост продемонстрировали производители напитков и полиграфическая деятельность, их показатели выросли в 1,6 и 1,5 раз, соответственно.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоПроизводствоСанкт-Петербург
 
 
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