https://ria.ru/20220504/promproizvodstva-1786829018.html

Индекс промпроизводства Ленобласти в I квартал 2022 года достиг 105,2%

Индекс промпроизводства Ленобласти в I квартал 2022 года достиг 105,2% - РИА Новости, 04.05.2022

Индекс промпроизводства Ленобласти в I квартал 2022 года достиг 105,2%

Индекс промышленного производства Ленинградской области составил 105,2% по итогам первого квартала 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:59

2022-05-04T15:59

2022-05-04T16:00

ленинградская область

александр дрозденко

производство

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Индекс промышленного производства Ленинградской области составил 105,2% по итогам первого квартала 2022 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Как отметили в пресс-службе со ссылкой на данные Петростата, рост отмечен во всех сферах: обрабатывающие производства – 104,5%, добыча полезных ископаемых – 108,6%; обеспечение электрической энергией, газом и паром – на 5,2%; в сфере водоснабжения, водоотведении, сборе и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений – 122,6%."Несмотря на сложности, с которыми сегодня сталкиваются наши предприятия из-за санкционного давления, промышленность Ленинградской области показала уверенный рост по итогам первого квартала. Обрабатывающие производства продолжают работу, перестраивают логистику, находят новых поставщиков сырья и комплектующих, сохраняют коллективы, и как результат – рост по большинству видов деятельности", – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя данные Петростата.В обладминистрации напомнили, что индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам 2021 года составил 107,6%, наибольший прирост продемонстрировали производители напитков и полиграфическая деятельность, их показатели выросли в 1,6 и 1,5 раз, соответственно.

https://ria.ru/20220429/lenoblast-1786177137.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, производство, санкт-петербург