Власти Приамурья увеличат финансирование на бесплатное питание школьников
Власти Приамурья увеличат финансирование на бесплатное питание школьников
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая – РИА Новости. Финансирование на бесплатное питание школьников 1-4-х классов увеличили в Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова, говорится в сообщении правительства региона.
Дополнительные деньги выделили из бюджета Приамурья, новые нормативы начали действовать с 4 мая.
"С сегодняшнего дня увеличено финансирование бесплатного питания школьников. Вместо 63 и 73 рублей для южных и северных территорий соответственно, начинаем кормить детей на 70 и 80 рублей в день. Питание амурских школьников должно быть качественным. И мы создаем для этого все условия: на 120 миллионов рублей модернизировали школьные пищеблоки, реконструируем обычные столовые в школьные кафе, разработали и внедрили единый стандарт питания. Кроме того, школы региона вошли в проект по формированию культуры здорового питания учеников", - цитируются в релизе слова Орлова.
Бесплатным горячим питанием с октября 2019 года обеспечены ученики 1-4-х классов Амурской области – почти 41 тысяча человек, этот вопрос лично контролирует губернатор.