https://ria.ru/20220504/pitanie-1786736212.html

Власти Приамурья увеличат финансирование на бесплатное питание школьников

Власти Приамурья увеличат финансирование на бесплатное питание школьников - РИА Новости, 04.05.2022

Власти Приамурья увеличат финансирование на бесплатное питание школьников

Финансирование на бесплатное питание школьников 1-4-х классов увеличили в Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:50

2022-05-04T10:50

2022-05-04T10:50

амурская область

общество

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая – РИА Новости. Финансирование на бесплатное питание школьников 1-4-х классов увеличили в Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова, говорится в сообщении правительства региона.Дополнительные деньги выделили из бюджета Приамурья, новые нормативы начали действовать с 4 мая."С сегодняшнего дня увеличено финансирование бесплатного питания школьников. Вместо 63 и 73 рублей для южных и северных территорий соответственно, начинаем кормить детей на 70 и 80 рублей в день. Питание амурских школьников должно быть качественным. И мы создаем для этого все условия: на 120 миллионов рублей модернизировали школьные пищеблоки, реконструируем обычные столовые в школьные кафе, разработали и внедрили единый стандарт питания. Кроме того, школы региона вошли в проект по формированию культуры здорового питания учеников", - цитируются в релизе слова Орлова.Бесплатным горячим питанием с октября 2019 года обеспечены ученики 1-4-х классов Амурской области – почти 41 тысяча человек, этот вопрос лично контролирует губернатор.

https://ria.ru/20220426/dorogi-1785507646.html

https://ria.ru/20220414/zhile-1783486641.html

амурская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, амурская область, василий орлов (губернатор)