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Власти Приамурья увеличат финансирование на бесплатное питание школьников - РИА Новости, 04.05.2022
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Власти Приамурья увеличат финансирование на бесплатное питание школьников
Власти Приамурья увеличат финансирование на бесплатное питание школьников - РИА Новости, 04.05.2022
Власти Приамурья увеличат финансирование на бесплатное питание школьников
Финансирование на бесплатное питание школьников 1-4-х классов увеличили в Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:50
2022-05-04T10:50
амурская область
общество
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая – РИА Новости. Финансирование на бесплатное питание школьников 1-4-х классов увеличили в Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова, говорится в сообщении правительства региона.Дополнительные деньги выделили из бюджета Приамурья, новые нормативы начали действовать с 4 мая."С сегодняшнего дня увеличено финансирование бесплатного питания школьников. Вместо 63 и 73 рублей для южных и северных территорий соответственно, начинаем кормить детей на 70 и 80 рублей в день. Питание амурских школьников должно быть качественным. И мы создаем для этого все условия: на 120 миллионов рублей модернизировали школьные пищеблоки, реконструируем обычные столовые в школьные кафе, разработали и внедрили единый стандарт питания. Кроме того, школы региона вошли в проект по формированию культуры здорового питания учеников", - цитируются в релизе слова Орлова.Бесплатным горячим питанием с октября 2019 года обеспечены ученики 1-4-х классов Амурской области – почти 41 тысяча человек, этот вопрос лично контролирует губернатор.
https://ria.ru/20220426/dorogi-1785507646.html
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общество, амурская область, василий орлов (губернатор)
10:50 04.05.2022
 
Власти Приамурья увеличат финансирование на бесплатное питание школьников

Власти Приамурья увеличат финансирование на бесплатное питание школьников

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая – РИА Новости. Финансирование на бесплатное питание школьников 1-4-х классов увеличили в Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова, говорится в сообщении правительства региона.
Дополнительные деньги выделили из бюджета Приамурья, новые нормативы начали действовать с 4 мая.
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"С сегодняшнего дня увеличено финансирование бесплатного питания школьников. Вместо 63 и 73 рублей для южных и северных территорий соответственно, начинаем кормить детей на 70 и 80 рублей в день. Питание амурских школьников должно быть качественным. И мы создаем для этого все условия: на 120 миллионов рублей модернизировали школьные пищеблоки, реконструируем обычные столовые в школьные кафе, разработали и внедрили единый стандарт питания. Кроме того, школы региона вошли в проект по формированию культуры здорового питания учеников", - цитируются в релизе слова Орлова.
Бесплатным горячим питанием с октября 2019 года обеспечены ученики 1-4-х классов Амурской области – почти 41 тысяча человек, этот вопрос лично контролирует губернатор.
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Амурская областьОбществоАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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