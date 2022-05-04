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Вторая ночная тренировка парада Победы с техникой завершилась в Москве - РИА Новости, 04.05.2022
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Вторая ночная тренировка парада Победы с техникой завершилась в Москве
Вторая ночная тренировка парада Победы с техникой завершилась в Москве - РИА Новости, 04.05.2022
Вторая ночная тренировка парада Победы с техникой завершилась в Москве
Вторая ночная тренировка парада Победы на Красной площади с техникой и пешими парадными расчетами завершилась в Москве, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:04
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вторая ночная тренировка парада Победы на Красной площади с техникой и пешими парадными расчетами завершилась в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В ходе тренировки пешие парадные расчеты прошли по брусчатке у стен Кремля в порядке, предусмотренном сценарием парада. Задействованная в параде техника перед началом тренировки разместилась на Тверской улице. После прохождения пеших расчетов экипажи боевых машин также выдвинулись на Красную площадь. На время тренировки были перекрыты ряд улиц в центре города.В этом году в параде примут участие экипажи танков Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", боевых машин пехоты "Курганец", БМП-2 "Бережок", БМП-3, бронеавтомобилей "Тайфун-К", "Тайфун-ВДВ", "Тигр-М". Артиллерия будет представлена самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г". Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг" замкнут строй механизированной колонны. Во главе колонны с техникой по Красной площади пройдет легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34-85.Ранее в среду в небе над Москвой состоялась репетиция авиационной части парада. В ней участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь", воздушный танкер Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22М3, воздушный пункт управления Ил-80. Впервые за историю парадов восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы "Z" в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Завершили воздушную репетицию девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" в построении "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые в день парада окрасят небо в цвета российского триколора.Как сообщали в Минобороны России, генеральная репетиция парада в Москве состоится в 10 часов утра 7 мая. В этом году в параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.
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москва, украина, россия, воздушно-десантные войска россии, русские витязи, т-72б3м, т-90м, т-14, день победы
23:04 04.05.2022 (обновлено: 23:49 04.05.2022)
 
Вторая ночная тренировка парада Победы с техникой завершилась в Москве

Вторая ночная тренировка парада Победы с техникой завершилась в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Преображенского полка на репетиции парада Победы на полигоне Алабино
Военнослужащие Преображенского полка на репетиции парада Победы на полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вторая ночная тренировка парада Победы на Красной площади с техникой и пешими парадными расчетами завершилась в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В ходе тренировки пешие парадные расчеты прошли по брусчатке у стен Кремля в порядке, предусмотренном сценарием парада. Задействованная в параде техника перед началом тренировки разместилась на Тверской улице. После прохождения пеших расчетов экипажи боевых машин также выдвинулись на Красную площадь. На время тренировки были перекрыты ряд улиц в центре города.
В этом году в параде примут участие экипажи танков Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", боевых машин пехоты "Курганец", БМП-2 "Бережок", БМП-3, бронеавтомобилей "Тайфун-К", "Тайфун-ВДВ", "Тигр-М". Артиллерия будет представлена самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г". Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг" замкнут строй механизированной колонны. Во главе колонны с техникой по Красной площади пройдет легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34-85.
Ранее в среду в небе над Москвой состоялась репетиция авиационной части парада. В ней участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь", воздушный танкер Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22М3, воздушный пункт управления Ил-80. Впервые за историю парадов восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы "Z" в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Завершили воздушную репетицию девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" в построении "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые в день парада окрасят небо в цвета российского триколора.
Как сообщали в Минобороны России, генеральная репетиция парада в Москве состоится в 10 часов утра 7 мая. В этом году в параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи в полетном порядке Кубинский бриллиант на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1 из 15

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В небе над столицей пролетели самолеты и вертолеты ВКС России.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
2 из 15

В небе над столицей пролетели самолеты и вертолеты ВКС России.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участие в репетиции приняли новейшие самолеты пятого поколения Су-57.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
3 из 15

Участие в репетиции приняли новейшие самолеты пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Помимо новейших истребителей, над Красной площадью 9 мая пролетят дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 15

Помимо новейших истребителей, над Красной площадью 9 мая пролетят дальние бомбардировщики Ту-22М3.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В параде также примут участие стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 "Белый лебедь" в паре с самолетом-заправщиком Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31.

Тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
5 из 15

В параде также примут участие стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 "Белый лебедь" в паре с самолетом-заправщиком Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На репетиции были задействованы воздушный пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи в полетном порядке Кубинский бриллиант на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
6 из 15

На репетиции были задействованы воздушный пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Впервые в истории восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку российских военных.

Штурмовики Су-25 пролетают над деловым центром Москва-сити и Поклонной горой во время генеральной репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
7 из 15

Впервые в истории восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает "За победу".

Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
8 из 15

Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает "За победу".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Пролет авиации украсили девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", выстроившись в небе в фигуру "Кубинский бриллиант".

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 и ударный вертолет Ми-24 летят на репетицию воздушной части парада Победы
9 из 15

Пролет авиации украсили девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", выстроившись в небе в фигуру "Кубинский бриллиант".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Репетицию завершил полет шести штурмовиков Су-25.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
10 из 15

Репетицию завершил полет шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В День Победы они окрасят небо в цвета российского триколора.

Воздушный командный пункт Ил-80 и многоцелевой истребитель МиГ-29 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
11 из 15

В День Победы они окрасят небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействуют 77 самолетов и вертолетов.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и истребители Су-35С пролетают над деловым центром Москва-сити и Поклонной горой во время генеральной репетиции воздушной части парад
12 из 15

Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействуют 77 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

К ним присоединится 131 единица вооружения, военной и специальной техники.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
13 из 15

К ним присоединится 131 единица вооружения, военной и специальной техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В общей сложности в параде примут участие 11 тысяч человек.

Самолет-заправщик Ил-78, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
14 из 15

В общей сложности в параде примут участие 11 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

Тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 летит на репетицию воздушной части парада Победы
15 из 15

Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 15

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 15

В небе над столицей пролетели самолеты и вертолеты ВКС России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 15

Участие в репетиции приняли новейшие самолеты пятого поколения Су-57.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 15

Помимо новейших истребителей, над Красной площадью 9 мая пролетят дальние бомбардировщики Ту-22М3.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 15

В параде также примут участие стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 "Белый лебедь" в паре с самолетом-заправщиком Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 15

На репетиции были задействованы воздушный пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Впервые в истории восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы Z в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 15

Латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает "За победу".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Пролет авиации украсили девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", выстроившись в небе в фигуру "Кубинский бриллиант".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
10 из 15

Репетицию завершил полет шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 15

В День Победы они окрасят небо в цвета российского триколора.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 15

Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействуют 77 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
13 из 15

К ним присоединится 131 единица вооружения, военной и специальной техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
14 из 15

В общей сложности в параде примут участие 11 тысяч человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
МоскваУкраинаРоссияВоздушно-десантные войска РоссииРусские ВитязиТ-72Б3МТ-90МТ-14День Победы
 
 
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