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Вторая ночная тренировка парада Победы с техникой завершилась в Москве

Вторая ночная тренировка парада Победы с техникой завершилась в Москве - РИА Новости, 04.05.2022

Вторая ночная тренировка парада Победы с техникой завершилась в Москве

Вторая ночная тренировка парада Победы на Красной площади с техникой и пешими парадными расчетами завершилась в Москве, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:04

2022-05-04T23:04

2022-05-04T23:49

москва

украина

россия

воздушно-десантные войска россии

русские витязи

т-72б3м

т-90м

т-14

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вторая ночная тренировка парада Победы на Красной площади с техникой и пешими парадными расчетами завершилась в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В ходе тренировки пешие парадные расчеты прошли по брусчатке у стен Кремля в порядке, предусмотренном сценарием парада. Задействованная в параде техника перед началом тренировки разместилась на Тверской улице. После прохождения пеших расчетов экипажи боевых машин также выдвинулись на Красную площадь. На время тренировки были перекрыты ряд улиц в центре города.В этом году в параде примут участие экипажи танков Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", боевых машин пехоты "Курганец", БМП-2 "Бережок", БМП-3, бронеавтомобилей "Тайфун-К", "Тайфун-ВДВ", "Тигр-М". Артиллерия будет представлена самоходными артиллерийскими установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер", реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г". Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг" замкнут строй механизированной колонны. Во главе колонны с техникой по Красной площади пройдет легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34-85.Ранее в среду в небе над Москвой состоялась репетиция авиационной части парада. В ней участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь", воздушный танкер Ил-78, истребители МиГ-29, Су-35С, МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, дальние бомбардировщики Ту-22М3, воздушный пункт управления Ил-80. Впервые за историю парадов восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы "Z" в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Завершили воздушную репетицию девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" в построении "кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые в день парада окрасят небо в цвета российского триколора.Как сообщали в Минобороны России, генеральная репетиция парада в Москве состоится в 10 часов утра 7 мая. В этом году в параде в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие 11 тысяч человек, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

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москва, украина, россия, воздушно-десантные войска россии, русские витязи, т-72б3м, т-90м, т-14, день победы