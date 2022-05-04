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В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы - РИА Новости, 04.05.2022
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В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы
В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы - РИА Новости, 04.05.2022
В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы
Самолеты и вертолеты ВКС России провели тренировку воздушной части парада Победы над Красной площадью в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:29
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москва
русские витязи
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день победы
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Самолеты и вертолеты ВКС России провели тренировку воздушной части парада Победы над Красной площадью в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В небе над столицей пролетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь" в паре с самолетом-заправщиком Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.В репетиции парада также приняли участие воздушный пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.Отмечается, что впервые в истории восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы "Z" в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.Пролет авиации завершили девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", выстроившись в небе в фигуру "Кубинский бриллиант", и шесть штурмовиков Су-25, которые в День Победы окрасят небо в цвета российского триколора.Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействуют 77 самолетов и вертолетов, 131 единицу вооружения, военной и специальной техники. В общей сложности в нем примут участие 11 тысяч человек.
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Репетиция авиационной части парада Победы
Самолеты и вертолеты ВКС России, которые примут участие в авиационной части парада Победы 9 мая, отрепетировали проход парадным строем над Красной площадью, передает корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, русские витязи, ту-95мс, день победы, ту-160м, ил-78
11:29 04.05.2022 (обновлено: 13:12 04.05.2022)
 
В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы

В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы 9 мая

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Самолеты и вертолеты ВКС России провели тренировку воздушной части парада Победы над Красной площадью в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над столицей пролетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь" в паре с самолетом-заправщиком Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Ночная репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Колонна военной техники прошла по улицам к месту проведения ночной репетиции — Красной площади.

Военнослужащий в колонне военной техники двигается по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 15

Колонна военной техники прошла по улицам к месту проведения ночной репетиции — Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В состав механизированной колонны входит 131 единица вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов.

Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
2 из 15

В состав механизированной колонны входит 131 единица вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. На первом плане – танк Т-72Б3М.

Военная техника на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 15

Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. На первом плане – танк Т-72Б3М.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

К участию в параде готовятся более десяти тысяч человек.

Военнослужащие перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 15

К участию в параде готовятся более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" на Тверской улице в Москве.

Бронетранспортер БТР-МД Ракушка на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 из 15

Бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Танк Т-14 "Армата". В параде также задействуют танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Возглавит механизированную колонну на параде лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85.

Подготовка к репетиции парада Победы в Москве
6 из 15

Танк Т-14 "Армата". В параде также задействуют танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Возглавит механизированную колонну на параде лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Боевая машина пехоты БМП К-17 "Бумеранг".

Боевая машина пехоты БМП К-17 Бумеранг в колонне военной техники двигается по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 15

Боевая машина пехоты БМП К-17 "Бумеранг".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве.

Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
8 из 15

Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Перед репетицией в Москве участники парада тренировались в подмосковном Алабино, где на специальной площадке обустроен макет Красной площади.

Военнослужащий на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
9 из 15

Перед репетицией в Москве участники парада тренировались в подмосковном Алабино, где на специальной площадке обустроен макет Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Танк Т-72Б3М в колонне военной техники движется по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада.

Танк Т-72Б3М в колонне военной техники двигается по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
10 из 15

Танк Т-72Б3М в колонне военной техники движется по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

По Красной площади пройдут 33 парадных расчета. Среди участников парада — военнослужащие всех видов и родов войск ВС России, участники Всероссийского юнармейского движения, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, а также представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.

Военнослужащие в центре Москвы перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11 из 15

По Красной площади пройдут 33 парадных расчета. Среди участников парада — военнослужащие всех видов и родов войск ВС России, участники Всероссийского юнармейского движения, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, а также представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг", согласно сценарию парада, замкнут строй механизированной колонны.

Колонна военной техники на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
12 из 15

Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг", согласно сценарию парада, замкнут строй механизированной колонны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На время тренировки ряд улиц в центре столицы был закрыт для автомобилей.

Военнослужащие на Москворецкой набережной в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
13 из 15

На время тренировки ряд улиц в центре столицы был закрыт для автомобилей.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Проход военной техники по Тверской традиционно собирает много зрителей. На втором плане – танк Т-72Б3М.

Девушка наблюдает за военной техникой на Тверской улице в Москве перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На втором плане – танк Т-72Б3М
14 из 15

Проход военной техники по Тверской традиционно собирает много зрителей. На втором плане – танк Т-72Б3М.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая. Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая в 10 часов утра.

БМП на гусеничной платформе Курганец-25 с боевым модулем Эпоха на Боровицкой площади в Москве после проведения ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
15 из 15

Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая. Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая в 10 часов утра.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 15

Колонна военной техники прошла по улицам к месту проведения ночной репетиции — Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 15

В состав механизированной колонны входит 131 единица вооружения, военной и специальной техники. Кроме того, в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Задействованная в параде техника перед началом репетиции разместилась на Тверской улице. На первом плане – танк Т-72Б3М.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 15

К участию в параде готовятся более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Бронетранспортер БТР-МД "Ракушка" на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Танк Т-14 "Армата". В параде также задействуют танки Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Возглавит механизированную колонну на параде лучший танк Великой Отечественной войны — легендарный Т-34-85.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Боевая машина пехоты БМП К-17 "Бумеранг".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Боевая машина десанта БМД-4 на Тверской улице в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Перед репетицией в Москве участники парада тренировались в подмосковном Алабино, где на специальной площадке обустроен макет Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 15

Танк Т-72Б3М в колонне военной техники движется по улице в Москве к месту проведения ночной репетиции военного парада.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 15

По Красной площади пройдут 33 парадных расчета. Среди участников парада — военнослужащие всех видов и родов войск ВС России, участники Всероссийского юнармейского движения, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, а также представители других силовых ведомств страны и Всероссийского казачьего общества.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
12 из 15

Комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2", пусковые установки ПГРК "Ярс", робототехнические комплексы "Уран-9" и перспективные бронетранспортеры на платформе "Бумеранг", согласно сценарию парада, замкнут строй механизированной колонны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 15

На время тренировки ряд улиц в центре столицы был закрыт для автомобилей.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
14 из 15

Проход военной техники по Тверской традиционно собирает много зрителей. На втором плане – танк Т-72Б3М.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
15 из 15

Еще одна ночная тренировка пройдет 4 мая. Генеральная репетиция парада в Москве состоится 7 мая в 10 часов утра.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В репетиции парада также приняли участие воздушный пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.
Отмечается, что впервые в истории восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы "Z" в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Пролет авиации завершили девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", выстроившись в небе в фигуру "Кубинский бриллиант", и шесть штурмовиков Су-25, которые в День Победы окрасят небо в цвета российского триколора.
Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействуют 77 самолетов и вертолетов, 131 единицу вооружения, военной и специальной техники. В общей сложности в нем примут участие 11 тысяч человек.
Военнослужащие перед началом ночной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 00:18
На сайте Минобороны открылся раздел о технике и участниках парада Победы
 
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