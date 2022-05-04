https://ria.ru/20220504/parad-1786745445.html

В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы

В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы - РИА Новости, 04.05.2022

В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы

Самолеты и вертолеты ВКС России провели тренировку воздушной части парада Победы над Красной площадью в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:29

2022-05-04T11:29

2022-05-04T13:12

общество

москва

русские витязи

ту-95мс

день победы

ту-160м

ил-78

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Самолеты и вертолеты ВКС России провели тренировку воздушной части парада Победы над Красной площадью в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В небе над столицей пролетели стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 "Белый лебедь" в паре с самолетом-заправщиком Ил-78, истребители Су-35С и МиГ-31, новейшие самолеты пятого поколения Су-57 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.В репетиции парада также приняли участие воздушный пункт управления Ил-80, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 и самый большой транспортный вертолет в мире — Ми-26.Отмечается, что впервые в истории восемь истребителей МиГ-29СМТ прошли над Красной площадью в полетном порядке в виде буквы "Z" в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.Пролет авиации завершили девять истребителей пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи", выстроившись в небе в фигуру "Кубинский бриллиант", и шесть штурмовиков Су-25, которые в День Победы окрасят небо в цвета российского триколора.Всего в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне задействуют 77 самолетов и вертолетов, 131 единицу вооружения, военной и специальной техники. В общей сложности в нем примут участие 11 тысяч человек.

https://ria.ru/20220429/parad-1786050396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Репетиция авиационной части парада Победы Самолеты и вертолеты ВКС России, которые примут участие в авиационной части парада Победы 9 мая, отрепетировали проход парадным строем над Красной площадью, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-04T11:29 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, русские витязи, ту-95мс, день победы, ту-160м, ил-78