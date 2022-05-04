Рейтинг@Mail.ru
ООН стала объектом антироссийских фейков, заявил Полянский - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/oon-1786865265.html
ООН стала объектом антироссийских фейков, заявил Полянский
ООН стала объектом антироссийских фейков, заявил Полянский - РИА Новости, 04.05.2022
ООН стала объектом антироссийских фейков, заявил Полянский
ООН недавно стала объектом антироссийских фейковых публикаций, Москва рассчитывает, что такие действия получат оценку, заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:41
2022-05-04T19:11
оон
россия
в мире
дмитрий полянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 4 мая - РИА Новости. ООН недавно стала объектом антироссийских фейковых публикаций, Москва рассчитывает, что такие действия получат оценку, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании комитета организации по информации. По его словам, в последние месяцы Россия столкнулась с комплексной информационной агрессией со стороны ряда государств."Против России развернута небывалая по своему размаху и интенсивности кампания дезинформации и манипулирования общественным мнением. Счет выявленным фейкам с начала текущего года идет на миллионы и постоянно растет", - сказал Полянский.Как указал дипломат, проявление этой целенаправленной инфодемии заметно не только в публикациях ведущих мировых медиа, "обслуживающих интересы узкой группы стран, но и в стенах различных структур и органов системы ООН". По его словам, попытки подобных спекуляций на площадках всемирной организации оказывают парализующий эффект на их работоспособность."Дело уже зашло слишком далеко. Как нам стало известно, сама ООН недавно стала объектом антироссийских фейковых публикаций. Надеемся, что подобные действия получат адекватную оценку", - подчеркнул Полянский.
https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, россия, в мире, дмитрий полянский
18:41 04.05.2022 (обновлено: 19:11 04.05.2022)
 
ООН стала объектом антироссийских фейков, заявил Полянский

Зампостпреда Полянский: ООН стала объектом антироссийских фейковых публикаций

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 мая - РИА Новости. ООН недавно стала объектом антироссийских фейковых публикаций, Москва рассчитывает, что такие действия получат оценку, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании комитета организации по информации. По его словам, в последние месяцы Россия столкнулась с комплексной информационной агрессией со стороны ряда государств.
"Против России развернута небывалая по своему размаху и интенсивности кампания дезинформации и манипулирования общественным мнением. Счет выявленным фейкам с начала текущего года идет на миллионы и постоянно растет", - сказал Полянский.
Как указал дипломат, проявление этой целенаправленной инфодемии заметно не только в публикациях ведущих мировых медиа, "обслуживающих интересы узкой группы стран, но и в стенах различных структур и органов системы ООН". По его словам, попытки подобных спекуляций на площадках всемирной организации оказывают парализующий эффект на их работоспособность.
"Дело уже зашло слишком далеко. Как нам стало известно, сама ООН недавно стала объектом антироссийских фейковых публикаций. Надеемся, что подобные действия получат адекватную оценку", - подчеркнул Полянский.
Украинские военные в городе Буче - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 08:00
"Их фирменный почерк". Кто стоит за антироссийскими провокациями на Украине
 
ООНРоссияВ миреДмитрий Полянский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала