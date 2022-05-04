18:41 04.05.2022 (обновлено: 19:11 04.05.2022)
ООН стала объектом антироссийских фейков, заявил Полянский
Зампостпреда Полянский: ООН стала объектом антироссийских фейковых публикаций
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 4 мая - РИА Новости. ООН недавно стала объектом антироссийских фейковых публикаций, Москва рассчитывает, что такие действия получат оценку, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании комитета организации по информации. По его словам, в последние месяцы Россия столкнулась с комплексной информационной агрессией со стороны ряда государств.
"Против России развернута небывалая по своему размаху и интенсивности кампания дезинформации и манипулирования общественным мнением. Счет выявленным фейкам с начала текущего года идет на миллионы и постоянно растет", - сказал Полянский.
Как указал дипломат, проявление этой целенаправленной инфодемии заметно не только в публикациях ведущих мировых медиа, "обслуживающих интересы узкой группы стран, но и в стенах различных структур и органов системы ООН". По его словам, попытки подобных спекуляций на площадках всемирной организации оказывают парализующий эффект на их работоспособность.
"Дело уже зашло слишком далеко. Как нам стало известно, сама ООН недавно стала объектом антироссийских фейковых публикаций. Надеемся, что подобные действия получат адекватную оценку", - подчеркнул Полянский.