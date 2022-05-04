https://ria.ru/20220504/oon-1786865265.html

ООН стала объектом антироссийских фейков, заявил Полянский

ООН стала объектом антироссийских фейков, заявил Полянский - РИА Новости, 04.05.2022

ООН стала объектом антироссийских фейков, заявил Полянский

ООН недавно стала объектом антироссийских фейковых публикаций, Москва рассчитывает, что такие действия получат оценку, заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:41

2022-05-04T18:41

2022-05-04T19:11

оон

россия

в мире

дмитрий полянский

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ООН, 4 мая - РИА Новости. ООН недавно стала объектом антироссийских фейковых публикаций, Москва рассчитывает, что такие действия получат оценку, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании комитета организации по информации. По его словам, в последние месяцы Россия столкнулась с комплексной информационной агрессией со стороны ряда государств."Против России развернута небывалая по своему размаху и интенсивности кампания дезинформации и манипулирования общественным мнением. Счет выявленным фейкам с начала текущего года идет на миллионы и постоянно растет", - сказал Полянский.Как указал дипломат, проявление этой целенаправленной инфодемии заметно не только в публикациях ведущих мировых медиа, "обслуживающих интересы узкой группы стран, но и в стенах различных структур и органов системы ООН". По его словам, попытки подобных спекуляций на площадках всемирной организации оказывают парализующий эффект на их работоспособность."Дело уже зашло слишком далеко. Как нам стало известно, сама ООН недавно стала объектом антироссийских фейковых публикаций. Надеемся, что подобные действия получат адекватную оценку", - подчеркнул Полянский.

https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, россия, в мире, дмитрий полянский