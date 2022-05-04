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Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области - РИА Новости, 04.05.2022
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Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области
Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области - РИА Новости, 04.05.2022
Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области
Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию в Центр оказания помощи морским млекопитающим, работающий на территории... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:09
2022-05-04T21:09
хорошие новости
общество
ладожское озеро
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию в Центр оказания помощи морским млекопитающим, работающий на территории очистных сооружений в Репино в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.Специалисты планируют откормить нерпенка и выпустить в Ладожское озеро.В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. За эти годы в уникальном комплексе помогли более 130 тюленям и нерпам.Самый известный подопечный центра – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед – самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
ладожское озеро
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общество, ладожское озеро, ленинградская область, россия
21:09 04.05.2022
 
Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области

Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области

© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыДетеныш ладожской нерпы
Детеныш ладожской нерпы - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
Детеныш ладожской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию в Центр оказания помощи морским млекопитающим, работающий на территории очистных сооружений в Репино в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.
"Из города Отрадное на реке Тосна к нам приехала чудесная маленькая ладожская нерпочка. Малютка весом всего в шесть килограммов совсем выбилась из сил и несколько часов пролежала на берегу, где ее заметили внимательные люди. Нерпулька эта чрезвычайно трогательное и забавное существо", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Специалисты планируют откормить нерпенка и выпустить в Ладожское озеро.
В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. За эти годы в уникальном комплексе помогли более 130 тюленям и нерпам.
Самый известный подопечный центра – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед – самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
 
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