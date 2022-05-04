https://ria.ru/20220504/nerpa-1786879228.html

Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области

Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области - РИА Новости, 04.05.2022

Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области

Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию в Центр оказания помощи морским млекопитающим, работающий на территории... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:09

2022-05-04T21:09

2022-05-04T21:09

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общество

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ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и направили на реабилитацию в Центр оказания помощи морским млекопитающим, работающий на территории очистных сооружений в Репино в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.Специалисты планируют откормить нерпенка и выпустить в Ладожское озеро.В работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. За эти годы в уникальном комплексе помогли более 130 тюленям и нерпам.Самый известный подопечный центра – самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед – самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

ладожское озеро

ленинградская область

россия

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, ладожское озеро, ленинградская область, россия