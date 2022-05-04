https://ria.ru/20220504/neft-1786878005.html

Минэнерго Словакии: эмбарго на российскую нефть уничтожит экономику Европы

Минэнерго Словакии: эмбарго на российскую нефть уничтожит экономику Европы - РИА Новости, 04.05.2022

Минэнерго Словакии: эмбарго на российскую нефть уничтожит экономику Европы

Министр энергетики Словакии заявил, что эмбарго на нефть из РФ уничтожит европейскую экономику, скажется на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T20:17

2022-05-04T20:17

2022-05-04T20:38

экономика

россия

словакия

санкции в отношении россии

европа

евросоюз

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр энергетики Словакии заявил, что эмбарго на нефть из РФ уничтожит европейскую экономику, скажется на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, Украины.Ранее вице-премьер и глава минэкономики республики Рихард Сулик заявил, что Словакия согласна с предложением ввести в ЕС эмбарго на поставки нефти из России, однако нуждается в трехлетнем переходном периоде.По словам главы минэнерго, который дал интервью изданию Politico, нынешнее предложение нанесет урон энергоснабжению Словакии, Австрии, Чехии и Украины."Это уничтожит нашу европейскую экономику", - подчеркнул он.Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, словакия, санкции в отношении россии, европа, евросоюз