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Минэнерго Словакии: эмбарго на российскую нефть уничтожит экономику Европы - РИА Новости, 04.05.2022
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Минэнерго Словакии: эмбарго на российскую нефть уничтожит экономику Европы
Минэнерго Словакии: эмбарго на российскую нефть уничтожит экономику Европы - РИА Новости, 04.05.2022
Минэнерго Словакии: эмбарго на российскую нефть уничтожит экономику Европы
Министр энергетики Словакии заявил, что эмбарго на нефть из РФ уничтожит европейскую экономику, скажется на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:17
2022-05-04T20:38
экономика
россия
словакия
санкции в отношении россии
европа
евросоюз
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр энергетики Словакии заявил, что эмбарго на нефть из РФ уничтожит европейскую экономику, скажется на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, Украины.Ранее вице-премьер и глава минэкономики республики Рихард Сулик заявил, что Словакия согласна с предложением ввести в ЕС эмбарго на поставки нефти из России, однако нуждается в трехлетнем переходном периоде.По словам главы минэнерго, который дал интервью изданию Politico, нынешнее предложение нанесет урон энергоснабжению Словакии, Австрии, Чехии и Украины."Это уничтожит нашу европейскую экономику", - подчеркнул он.Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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экономика, россия, словакия, санкции в отношении россии, европа, евросоюз
20:17 04.05.2022 (обновлено: 20:38 04.05.2022)
 
Минэнерго Словакии: эмбарго на российскую нефть уничтожит экономику Европы

Глава Минэнерго Словакии Галек: эмбарго на российскую нефть уничтожит экономику Европы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Министр энергетики Словакии заявил, что эмбарго на нефть из РФ уничтожит европейскую экономику, скажется на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, Украины.
Ранее вице-премьер и глава минэкономики республики Рихард Сулик заявил, что Словакия согласна с предложением ввести в ЕС эмбарго на поставки нефти из России, однако нуждается в трехлетнем переходном периоде.
По словам главы минэнерго, который дал интервью изданию Politico, нынешнее предложение нанесет урон энергоснабжению Словакии, Австрии, Чехии и Украины.
"Это уничтожит нашу европейскую экономику", - подчеркнул он.
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Санкции начали пожирать своих создателей
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций. По ее словам, в частности, предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго. Вместе с тем, как сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.
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Запад хочет российские ресурсы бесплатно
 
ЭкономикаРоссияСловакияСанкции в отношении РоссииЕвропаЕвросоюз
 
 
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