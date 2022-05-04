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Российский нефтяной экспорт невозможно заменить, считает генсек ОПЕК - РИА Новости, 04.05.2022
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Российский нефтяной экспорт невозможно заменить, считает генсек ОПЕК
Российский нефтяной экспорт невозможно заменить, считает генсек ОПЕК - РИА Новости, 04.05.2022
Российский нефтяной экспорт невозможно заменить, считает генсек ОПЕК
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что другие производители нефти не смогут заменить на рынке поставки из России. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:06
2022-05-04T18:06
экономика
урсула фон дер ляйен
эрик мамер
россия
венгрия
чехия
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что другие производители нефти не смогут заменить на рынке поставки из России."Очевидно, что российский нефтяной экспорт в объеме более 7 миллионов баррелей в сутки не может быть восполнен из других источников. Свободных мощностей просто не существует", - сказал Баркиндо, цитату из речи которого приводит агентство Рейтер.Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила ранее в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.При этом, по данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, они продолжат обсуждение в четверг, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.
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экономика, урсула фон дер ляйен, эрик мамер, россия, венгрия, чехия, евросоюз, еврокомиссия, нефть
18:06 04.05.2022
 
Российский нефтяной экспорт невозможно заменить, считает генсек ОПЕК

Генсек ОПЕК Баркиндо: поставки нефти из России невозможно заменить

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание ОПЕК в Вене
Здание ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание ОПЕК в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо считает, что другие производители нефти не смогут заменить на рынке поставки из России.
"Очевидно, что российский нефтяной экспорт в объеме более 7 миллионов баррелей в сутки не может быть восполнен из других источников. Свободных мощностей просто не существует", - сказал Баркиндо, цитату из речи которого приводит агентство Рейтер.
Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС, заявила ранее в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца текущего года. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.
При этом, по данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, они продолжат обсуждение в четверг, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия - исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 19:52
ОПЕК предупредила о кризисе с поставками нефти из-за санкций против России
 
ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенЭрик МамерРоссияВенгрияЧехияЕвросоюзЕврокомиссияНефть
 
 
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