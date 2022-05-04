https://ria.ru/20220504/neft-1786846209.html

Три страны ЕС выступили против запрета на транспортировку российской нефти

Три страны ЕС выступили против запрета на транспортировку российской нефти - РИА Новости, 04.05.2022

Три страны ЕС выступили против запрета на транспортировку российской нефти

Греция, Мальта и Кипр поставили под вопрос возможность введения запрета на транспортировку российской нефти в третьи страны, сообщает агентство Блумберг со... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:13

2022-05-04T17:13

2022-05-04T18:07

санкции в отношении россии

нефть

россия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

сбербанк россии

украина

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Греция, Мальта и Кипр поставили под вопрос возможность введения запрета на транспортировку российской нефти в третьи страны, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на двух дипломатов.По информации издания, страны опасаются, что такое решение только поможет конкурентам Евросоюза.Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, сегодня постпреды Евросоюза не смогли достичь соглашения по вопросу введения нефтяного эмбарго.Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций ЕС предполагает поэтапный запрет на поставки российской нефти. При этом некоторые страны требуют для себя исключений — предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта, на льготы также претендуют Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Прежде всего ограничительные меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

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санкции в отношении россии, нефть, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, сбербанк россии, украина