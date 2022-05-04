https://ria.ru/20220504/neft-1786841838.html

СМИ: ЕС не удалось достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть

СМИ: ЕС не удалось достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть - РИА Новости, 04.05.2022

СМИ: ЕС не удалось достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть

Постоянные представители стран — членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по вопросу введения запрета на импорт российской нефти, передает агентство Рейтер РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:50

2022-05-04T16:50

2022-05-04T20:12

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по вопросу введения запрета на импорт российской нефти, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.По информации агентства Блумберг, Греция, Мальта и Кипр усомнились в возможности ввести запрет на перевозку российской нефти в третьи страны, так как эта мера только поможет конкурентам Евросоюза.Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны потребовали для себя исключений. Так, Венгрии и Словакии предоставят отсрочку до конца 2023 года для отказа от нефтяного импорта, на льготы также претендуют Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Многие компании объявили об уходе из России. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220504/neft-1786836315.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

урсула фон дер ляйен, сергей лавров, украина, еврокомиссия, евросоюз, россия, в мире