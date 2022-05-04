16:50 04.05.2022 (обновлено: 20:12 04.05.2022)
СМИ: ЕС не удалось достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть
Reuters: послы стран Евросоюза не смогли согласовать эмбарго на импорт российской нефти
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов Евросоюза не смогли достичь соглашения по вопросу введения запрета на импорт российской нефти, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Представители ЕС не достигли соглашения по эмбарго в среду, но они могут приблизиться к заключению сделки в четверг или в другой день на этой неделе", — сообщает издание.
По информации агентства Блумберг, Греция, Мальта и Кипр усомнились в возможности ввести запрет на перевозку российской нефти в третьи страны, так как эта мера только поможет конкурентам Евросоюза.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. При этом некоторые страны потребовали для себя исключений. Так, Венгрии и Словакии предоставят отсрочку до конца 2023 года для отказа от нефтяного импорта, на льготы также претендуют Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Многие компании объявили об уходе из России. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.