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Президент Румынии поддержал идею поэтапного запрета импорта нефти из России - РИА Новости, 04.05.2022
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Президент Румынии поддержал идею поэтапного запрета импорта нефти из России
Президент Румынии поддержал идею поэтапного запрета импорта нефти из России - РИА Новости, 04.05.2022
Президент Румынии поддержал идею поэтапного запрета импорта нефти из России
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге в среду, что Бухарест поддерживает инициативу Европейской комиссии о введении поэтапного запрета на импорт... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:44
2022-05-04T14:44
урсула фон дер ляйен
владимир путин
румыния
россия
украина
еврокомиссия
евросоюз
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге в среду, что Бухарест поддерживает инициативу Европейской комиссии о введении поэтапного запрета на импорт российской нефти в ЕС.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль наблюдает за обсуждением этого вопроса, просчитываются самые разные варианты, но в целом санкционные устремления - "оружие обоюдоострое: пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену"."Мы поддерживаем предложение Европейской комиссии, которая предлагает поэтапный отказ от российской нефти в течение ближайших шести месяцев. Вопрос отказа от российской нефти и газа обсуждается давно, правительство Румынии готовится, чтобы это стало возможно как можно быстрее", - заявил Йоханнис.По его словам, Румыния рассматривает несколько различных вариантов развития событий. Он уверен, что страна справится, если европейское руководство примет решение отказаться от российской нефти.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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урсула фон дер ляйен, владимир путин, румыния, россия, украина, еврокомиссия, евросоюз, клаус йоханнис, в мире
14:44 04.05.2022
 
Президент Румынии поддержал идею поэтапного запрета импорта нефти из России

Президент Румынии Йоханнис поддержал идею поэтапного запрета импорта в ЕС нефти из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге в среду, что Бухарест поддерживает инициативу Европейской комиссии о введении поэтапного запрета на импорт российской нефти в ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль наблюдает за обсуждением этого вопроса, просчитываются самые разные варианты, но в целом санкционные устремления - "оружие обоюдоострое: пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену".
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"Мы поддерживаем предложение Европейской комиссии, которая предлагает поэтапный отказ от российской нефти в течение ближайших шести месяцев. Вопрос отказа от российской нефти и газа обсуждается давно, правительство Румынии готовится, чтобы это стало возможно как можно быстрее", - заявил Йоханнис.
По его словам, Румыния рассматривает несколько различных вариантов развития событий. Он уверен, что страна справится, если европейское руководство примет решение отказаться от российской нефти.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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