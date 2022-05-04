https://ria.ru/20220504/neft-1786812538.html

Президент Румынии поддержал идею поэтапного запрета импорта нефти из России

Президент Румынии поддержал идею поэтапного запрета импорта нефти из России - РИА Новости, 04.05.2022

Президент Румынии поддержал идею поэтапного запрета импорта нефти из России

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге в среду, что Бухарест поддерживает инициативу Европейской комиссии о введении поэтапного запрета на импорт... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:44

2022-05-04T14:44

2022-05-04T14:44

урсула фон дер ляйен

владимир путин

румыния

россия

украина

еврокомиссия

евросоюз

клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге в среду, что Бухарест поддерживает инициативу Европейской комиссии о введении поэтапного запрета на импорт российской нефти в ЕС.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль наблюдает за обсуждением этого вопроса, просчитываются самые разные варианты, но в целом санкционные устремления - "оружие обоюдоострое: пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену"."Мы поддерживаем предложение Европейской комиссии, которая предлагает поэтапный отказ от российской нефти в течение ближайших шести месяцев. Вопрос отказа от российской нефти и газа обсуждается давно, правительство Румынии готовится, чтобы это стало возможно как можно быстрее", - заявил Йоханнис.По его словам, Румыния рассматривает несколько различных вариантов развития событий. Он уверен, что страна справится, если европейское руководство примет решение отказаться от российской нефти.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220504/neft-1786809511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

урсула фон дер ляйен, владимир путин, румыния, россия, украина, еврокомиссия, евросоюз, клаус йоханнис, в мире