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Власти Венгрии отреагировали на планы ЕС запретить поставки нефти из России
Власти Венгрии отреагировали на планы ЕС запретить поставки нефти из России - РИА Новости, 04.05.2022
Власти Венгрии отреагировали на планы ЕС запретить поставки нефти из России
Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:31
2022-05-04T12:31
2022-05-04T12:31
урсула фон дер ляйен
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евросоюз
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венгрия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти из РФ."Мы не готовы отказаться от энергобезопасности страны. Это не политический вопрос, а вопрос энергобезопасности", - приводятся слова Ковача на портале hirado.hu.Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Мы не видим в нынешнем предложении плана или гарантий по управлению даже переходным периодом, а также того, что гарантировало бы энергетическую безопасность Венгрии", говорится в комментариях Ковача агентству Блумберг.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, венгрия
Власти Венгрии отреагировали на планы ЕС запретить поставки нефти из России
Представитель правительства Ковач: Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности