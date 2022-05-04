https://ria.ru/20220504/neft-1786767910.html

Власти Венгрии отреагировали на планы ЕС запретить поставки нефти из России

Власти Венгрии отреагировали на планы ЕС запретить поставки нефти из России - РИА Новости, 04.05.2022

Власти Венгрии отреагировали на планы ЕС запретить поставки нефти из России

Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:31

2022-05-04T12:31

2022-05-04T12:31

урсула фон дер ляйен

россия

евросоюз

еврокомиссия

в мире

венгрия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти из РФ."Мы не готовы отказаться от энергобезопасности страны. Это не политический вопрос, а вопрос энергобезопасности", - приводятся слова Ковача на портале hirado.hu.Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Мы не видим в нынешнем предложении плана или гарантий по управлению даже переходным периодом, а также того, что гарантировало бы энергетическую безопасность Венгрии", говорится в комментариях Ковача агентству Блумберг.

https://ria.ru/20220503/neft-1786656236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, венгрия