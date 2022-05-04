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Власти Венгрии отреагировали на планы ЕС запретить поставки нефти из России - РИА Новости, 04.05.2022
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Власти Венгрии отреагировали на планы ЕС запретить поставки нефти из России
Власти Венгрии отреагировали на планы ЕС запретить поставки нефти из России - РИА Новости, 04.05.2022
Власти Венгрии отреагировали на планы ЕС запретить поставки нефти из России
Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:31
2022-05-04T12:31
урсула фон дер ляйен
россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
венгрия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти из РФ."Мы не готовы отказаться от энергобезопасности страны. Это не политический вопрос, а вопрос энергобезопасности", - приводятся слова Ковача на портале hirado.hu.Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Мы не видим в нынешнем предложении плана или гарантий по управлению даже переходным периодом, а также того, что гарантировало бы энергетическую безопасность Венгрии", говорится в комментариях Ковача агентству Блумберг.
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урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, венгрия
12:31 04.05.2022
 
Власти Венгрии отреагировали на планы ЕС запретить поставки нефти из России

Представитель правительства Ковач: Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти из РФ.
"Мы не готовы отказаться от энергобезопасности страны. Это не политический вопрос, а вопрос энергобезопасности", - приводятся слова Ковача на портале hirado.hu.
Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
"Мы не видим в нынешнем предложении плана или гарантий по управлению даже переходным периодом, а также того, что гарантировало бы энергетическую безопасность Венгрии", говорится в комментариях Ковача агентству Блумберг.
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